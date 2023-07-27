Овчарка Байдена покусала семь агентов Секретной службы

У Байдена есть две овчарки. Ранее их уже выселяли из Белого дома за агрессивное поведение. Тогда собака по кличке Мэйджор покусала сотрудника службы безопасности.
За четыре месяца пёс Байдена по кличке Коммандер покусал семь сотрудников Секретной службы. Один из пострадавших попал в больницу, сообщает газета New York Post.
Принадлежащая президенту Байдену немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца, прошедшие с тех пор, как его первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение.
Одному из пострадавших сотрудников пришлось проходить лечение, пёс прокусил руку и бедро. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино. Американские юристы обвиняют Секретную Службу в издевательстве над сотрудниками.
Вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба попыталась незаконно скрыть документы о надругательствах над своими сотрудниками со стороны семьи Байдена.
Газета подчёркивает, что известно только о семи случаях, но их может быть намного больше.
Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками — пожилым Чемпом и молодым Мейджором. После смерти Чемпа Байден взял щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Теперь и Мейджор и Коммандер считаются очень агрессивными собаками.
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