Овчарка Байдена покусала семь агентов Секретной службы

Одному из пострадавших сотрудников пришлось проходить лечение, пёс прокусил руку и бедро. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино. Американские юристы обвиняют Секретную Службу в издевательстве над сотрудниками.

Вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба попыталась незаконно скрыть документы о надругательствах над своими сотрудниками со стороны семьи Байдена.

Газета подчёркивает, что известно только о семи случаях, но их может быть намного больше.