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Овчарка Байдена покусала семь агентов Секретной службы

Овчарка Байдена покусала семь агентов Секретной службы

Автор:
27 июля 2023 11:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Питомцы   агрессия   байден   животные   интересное   овчарка   фото   
857
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У Байдена есть две овчарки. Ранее их уже выселяли из Белого дома за агрессивное поведение. Тогда собака по кличке Мэйджор покусала сотрудника службы безопасности.

За четыре месяца пёс Байдена по кличке Коммандер покусал семь сотрудников Секретной службы. Один из пострадавших попал в больницу, сообщает газета New York Post.

Принадлежащая президенту Байдену немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца, прошедшие с тех пор, как его первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение.

Одному из пострадавших сотрудников пришлось проходить лечение, пёс прокусил руку и бедро. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино. Американские юристы обвиняют Секретную Службу в издевательстве над сотрудниками.

Вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба попыталась незаконно скрыть документы о надругательствах над своими сотрудниками со стороны семьи Байдена.

Газета подчёркивает, что известно только о семи случаях, но их может быть намного больше.

Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками — пожилым Чемпом и молодым Мейджором. После смерти Чемпа Байден взял щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Теперь и Мейджор и Коммандер считаются очень агрессивными собаками.

Источник:

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Метки: Питомцы   агрессия   байден   животные   интересное   овчарка   фото   
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12  комментариев
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596
Легендарный В-ий 46 минут назад
а если дед не слушается - они и его веником)

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5k
Горожанин 57 секунд назад
А России двух овчарок Байдена нужно назвать так - Петров и Боширов. И наградить.
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406
SergVR 6 минут назад
Бидена пишется через И. Проявляйтеинеуважениеикмсша изза поддержки нацистов на украине
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687
Flint 7 минут назад
7 - счастливое число, эта собака - нумеролог, и покусала всех ''на счастье''!)
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27k
БамбарбияКиргуду 8 минут назад
И никто в суд не подаёт.Странно.
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19k
Bill 14 минут назад
Собаку Байдена давно пора усыпить. А Коммандера передать в хорошие руки.
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1k
investas Полчаса назад
Так патриоты про байдана часто пишут на фишках, что как -будто президент у меня байден, а не путин
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909
ruslan d 59 минут назад
Ну какой хозяин ...
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18k
Алексей Теуш Час назад
А собачки часом не потомки Джульбарса? Это бы многое объяснило!
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400
Чендлер Час назад
Собаке досрочно присвоено звание майора..
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153
ДедМаздай Час назад
Надо усыплять хозяина! Тем более он уже наполовину во сне.
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37
Дерри ДедМаздай 8 минут назад
Завуалированей нельзя было написать? Например- "усыпить собаку Байдена".
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