20 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

"Челленджер", на борту которого было семеро астронавтов, разрушился на 73-й секунде полета. Но как оказалось, даже после отказа систем экипаж всё ещё оставался в сознании и пытался спасти корабль. Об этом стало известно из вышедшей в США книге "Горящая синева: нерасказанная история Кристы Маколифф и "Челленджера".