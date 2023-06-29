20 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

Информация сейчас на каждом шагу, и узнавать что-то новое можно хоть каждый день. Пополнять копилку знаний — всегда полезно, ведь это здорово расширяет кругозор и наши представления о мире. Взглянем на несколько интересных фактов из самых разных сфер нашей жизни.
1. Наша планета - на самом деле не шар. Она имеет форму сжатого сфероида, или геоида, и "сплюснута" в направлении полюсов
2. Недавно в человеческих плацентах начали обнаруживать частицы микропластика - как в тканях матери, так и плода
4. Страна с самым низким уровнем преступности - Катар (11,9 из 100, по данным 2018 года). За ней следуют Тайвань и ОАЭ
5. У мопсов могут в прямом смысле выпадать глаза. Обычно требуется помощь ветеринара - он легко вправляет его в орбиту путём надавливания на глазное яблоко
6. Экипажи коммерческих самолётов получают больше радиации, чем работники атомных электростанций. На большой высоте атмосфера не так хорошо защищает от радиоактивного излучения
7. Грибы ближе к царству животных, нежели к растениям. Они не обладают способностью к фотосинтезу, в отличие от растений, питаются готовыми органическими соединениями, и обладают другим рядом характеристик, более близким к царству животных
8. Изобретатель "шоколадных капель" когда-то продал свою идею за доллар. А в итоге, она стала популярной во всём мире
9. Новорожденный детёныш акулы-мегалодона был такого же размера, как взрослая большая белая акула
10. 28 января 1986 года произошла страшная катастрофа космического корабля - шаттла "Челленджер". Недавно выяснили, что экипаж корабля не погиб при взрыве, а пытался спасти шаттл
"Челленджер", на борту которого было семеро астронавтов, разрушился на 73-й секунде полета. Но как оказалось, даже после отказа систем экипаж всё ещё оставался в сознании и пытался спасти корабль. Об этом стало известно из вышедшей в США книге "Горящая синева: нерасказанная история Кристы Маколифф и "Челленджера".
11. Клеопатра жила по времени ближе к изобретению Айфона, чем к строительству Великих пирамид
12. По количеству заключённых в мире лидируют США. За решёткой там находятся около 2,2 млн человек. А в Китае в год казнят больше заключённых, чем во всех других странах мира, вместе взятых
13. Для создания искусственных трансплантатов человеческих мышц используют те же методы, что и для создания мяса, выращенного в лабораторных условиях
14. У слонов огромный пенис, который весит почти полсотни кило. Кроме того, они могут управлять им независимо от остального тела, изгибая и двигая им, как "вторым хоботом"
15. Сегодня в мире больше рабов, чем когда-либо. Если обратиться к статистике, в 2021 году в мире насчитывалось 50 млн жертв современного рабства - 28 млн из них заняты принудительным трудом, 22 млн - состоят в принудительном браке
16. Коалам угрожает вымирание из-за хламидиоза, который активно распространяется среди них. В этом году в Австралии начали прививать диких коал от этой инфекции
17. Во время Второй мировой войны было уничтожено больше самолётов, чем летает сейчас. Одни только боевые потери авиации СССР составили 47844 самолёта
18. Многие люди, возможно, хоронили своих хомяков заживо, потому что не знали, что хомяки впадают в спячку
Скелет взрослого состоит из 200–213 костей, а у новорождённых обычно около 270 костей. Пока ребёнок растёт, многие из костей срастаются.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В самом Китае эта инфа закрыта. В центральной газете сообщают о 5-10 казнях в год, причем в основном это наркоторговцы. Пургу про "десятки тысяч казненных" раздувает желтая пресса с целью выработать негативное отношение к Китаю.