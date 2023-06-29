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20 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

20 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний

Автор:
29 июня 2023 11:39
Сообщество : Факты
Метки: интересное   интересные факты   информация   любопытно   подборка   познавательно   полезно   разные факты   факты   фото   
2327
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Информация сейчас на каждом шагу, и узнавать что-то новое можно хоть каждый день. Пополнять копилку знаний — всегда полезно, ведь это здорово расширяет кругозор и наши представления о мире. Взглянем на несколько интересных фактов из самых разных сфер нашей жизни.

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"Челленджер", на борту которого было семеро астронавтов, разрушился на 73-й секунде полета. Но как оказалось, даже после отказа систем экипаж всё ещё оставался в сознании и пытался спасти корабль. Об этом стало известно из вышедшей в США книге "Горящая синева: нерасказанная история Кристы Маколифф и "Челленджера".


Скелет взрослого состоит из 200–213 костей, а у новорождённых обычно около 270 костей. Пока ребёнок растёт, многие из костей срастаются.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные факты   информация   любопытно   подборка   познавательно   полезно   разные факты   факты   фото   
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11  комментариев
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31k
Ego sum qui sum Час назад
Какая сволочь коал заразила?!
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11k
DumDum 8 минут назад
Комментарий к фото
Бесполезное знание. Может уже и нет... А может - вот теперь уже нет...
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18k
Bill 15 минут назад
Покажите мне хоть один достоверный источник информации, что "в Китае в год казнят больше заключённых, чем ..."
В самом Китае эта инфа закрыта. В центральной газете сообщают о 5-10 казнях в год, причем в основном это наркоторговцы. Пургу про "десятки тысяч казненных" раздувает желтая пресса с целью выработать негативное отношение к Китаю.
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14k
Типа граф 18 минут назад
Комментарий к фото
Заключённые в США - это бизнес .
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14k
Типа граф Полчаса назад
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Мопсов лучше не пугать .
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221
Алексей Бляйбтрой 40 минут назад
про шатл.. как спасти????
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6k
Ыукп 58 минут назад
знаем мы о шаттле. экипаж погиб от падения с высоты...
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919
ruslan d Час назад
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