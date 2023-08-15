50 человек, которые обрезали свои волосы ради благого дела

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Есть герои, готовые пожертвовать свои волосы на парики для взрослых и детей, проходящих курс лечения от онкологии. Предлагаю взглянуть на добряков и оценить их новую прическу.
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Мальчику сложно найти друзей в школе, поэтому он решил сделать что-то хорошее, чтобы помочь другим детям почувствовать уверенность в себе.
16. Когда в прошлом году Риз узнала, что ее бабушка страдает от облысения, она решила ей помочь
39. "У меня родился ребенок, и я не могла справиться со всеми этими волосами. Так что отдала 35 см"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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