FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8511 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
50 человек, которые обрезали свои волосы ради благого дела

50 человек, которые обрезали свои волосы ради благого дела

Автор:
15 августа 2023 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: благотворительность   волосы   добро   люди   стрижка   фотомир   
1138
51

Есть герои, готовые пожертвовать свои волосы на парики для взрослых и детей, проходящих курс лечения от онкологии. Предлагаю взглянуть на добряков и оценить их новую прическу.

×
×

Мальчику сложно найти друзей в школе, поэтому он решил сделать что-то хорошее, чтобы помочь другим детям почувствовать уверенность в себе.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: благотворительность   волосы   добро   люди   стрижка   фотомир   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Мистер Фикс Час назад
Позеры сраные.
Кто делает добро - делает молча.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Lena 7 минут назад
Всем мужикам из подборки лучше с короткими стрижками, да и некоторым девушкам тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Froll 11 минут назад
17,39-Стали намного интересней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Крайняя плоть Суслова 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 19 минут назад
Свойство маразма в том, что он только крепчает. Если он начался - это необратимый процесс с нарастающей симптоматикой и распадом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Хачик 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

488978



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Удивительные люди из общественного движения "Русская община"
Удивительные люди из общественного движения "Русская община"
Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка
Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичная вакансия

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересное#забавно#подборка#кино#Автовсячина#картинки#наводнение
#люди#автомобили#животные#аварии#новости#в мире#сарказм#волосы#криминал#соцсети
#Юмор#интересно#Прикол#ДТП#авто аварии#Испания#США#добро#милота#СССР
Цели поставлены - осталось на них заработать Цели поставлены - осталось на них заработать 81-летний воронежец на&nbsp;пенсию покупает саженцы для&nbsp;городского сквера 81-летний воронежец на пенсию покупает саженцы для городского сквера Отцы — такие отцы: 30 трогательных фото с папами Отцы — такие отцы: 30 трогательных фото с папами 17 людей, которым настолько понравились эксперименты с чёлкой в детстве, что они решили снова их повторить 17 людей, которым настолько понравились эксперименты с чёлкой в детстве, что они решили снова их... Неизвестный мужчина оставил металлический ящик возле сиротского приюта Неизвестный мужчина оставил металлический ящик возле сиротского приюта Смотрите трансформацию собаки, которую ошибочно приняли за старый парик Смотрите трансформацию собаки, которую ошибочно приняли за старый парик

На что жалуетесь?

Вернуться