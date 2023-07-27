30 коллажей, показывающих ужасающие контрасты нашего мира

Угур Галленкуш - известный цифровой художник из Стамбула, Турция. Свою популярность он завоевал благодаря фотоколлажам, заставляющим задуматься о глобальном разрыве между привилегированными и угнетенными, сплетая воедино горести и радости, богатство и бедность, любовь и отчаяние.
"Я стремлюсь показать социальные проблемы, которым подвержен наш мир, такие как несправедливость, война, изменение климата и т.д., путем сопоставления двух фотографий в одном кадре. В своих работах я иллюстрирую контрасты между двумя разными мирами, в которых мы живем, и побуждаю задуматься о принятии решений, которые позволят минимизировать эти проблемы", - говорит Угур.
Отец этого мальчика Мунзир потерял правую ногу из-за осколочного ранения. Он шел по базару в городе Идлиб, и поблизости разорвалась бомба. Его сын Мустафа родился без нижних и верхних конечностей из-за тетраамелии - врожденного заболевания, вызванного лекарствами, которые пришлось принимать его матери Зейнеп после того, как она пострадала от нервно-паралитического газа, выпущенного во время боевых действий в Сирии.
Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, погибшую в результате землетрясения в Кахраманмараше на следующий день после землетрясения магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции, 7 февраля 2023 года.
Рабия впервые встала на протез в ортопедическом центре Международного комитета Красного Креста в Джелалабаде, Афганистан, 26 августа 2018 года.
4-летняя Вики с расческой во рту на прогулке в транзитном лагере Кулуба, Уганда, 31 марта 2017 года.
5-летняя Ноха Абу Меслех в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа.
Гуакамайя в центре реабилитации диких животных в Колумбии. Птицу изъяли у торговца, который подрезал ей клюв, чтобы она не могла защищаться.
12-летняя Куршида держит свой рисунок в "Доброжелательном к детям пространстве", организованном ЮНИСЕФ в Кокс-Базаре, Бангладеш, 21 сентября 2017 года. Куршида бежала в Бангладеш из деревни Бурашидапара в Мьянме почти месяц назад. На ее рисунке изображена сцена, свидетелем которой она стала, когда бежала из своей деревни: военные стреляли повсюду, подожгли ее дом, перерезали горло ее племяннице, пока она спала, ее новорожденную сестру застрелили, вертолет сбрасывал бомбы, а ее соседей расстреливали, когда они пытались убежать.
Мужчина держит дочь, погибшую в результате землетрясения, Кахраманмараш, Турция, 7 февраля 2023 года.
Морской конек Hippocampus kuda дрейфует в загрязненных водах вблизи острова Сумбара, Индонезия, 2016 год.
Дети, завернутые в термоодеяла, стоят на пляже вскоре после прибытия вместе с другими беженцами на греческий остров Лесбос после пересечения Эгейского моря из Турции, 14 октября 2015 года.
Гаитянские иммигранты пересекают Рио-Гранде, возвращаясь в Мексику из Дель-Рио, штат Техас, 20 сентября 2021 года.
Дым после авиаудара, нанесенного правительственными войсками Сирии по удерживаемым повстанцами районам Джобар на восточной окраине Дамаска, 9 августа 2017 года.
В декабре 2017 года на северо-востоке Демократической Республики Конго, в провинции Итури, разбой вооруженных группировок заставил более 1 млн человек покинуть свои деревни.
Мальчик убирает разлитую нефть на пляже Итапуама в городе Кабо-де-Санто-Агостиньо, Бразилия, 21 октября 2019 года.
Лесные пожары в городе Гояс в нескольких километрах от столицы Бразилии, сентябрь 2021 года.
Женщины несут воду в лагерь внутренне перемещенных лиц в Мелуте, Южный Судан, 2014 год. В регионе, где продолжаются боевые действия, доступ к воде затруднен. Безопасное водоснабжение и надлежащая очистка сточных вод защищают людей от болезней, передающихся через воду, таких как холера.
Дети из семьи Аль-Атауна сидят в своем разрушенном доме в квартале на востоке города Газа, сектор Газа.
Юсеф, 11-летний подросток из Сирии, работает на текстильной фабрике в Газиантепе, Турция, 25 апреля 2017 года. Он старший из пяти детей. Мальчик начинает работать в 8 утра и уходит домой в 7 вечера, зарабатывая около 150 долларов в месяц.
Мальчик пьет грязную воду из-за отсутствия точек водоснабжения в Какамеге, Кения, 14 марта 2018 года.
Школьница перелезает через пробитую стену возле своей школы в сирийском городе Айн-эль-Араб, 25 марта 2015 года.
Рашида продает воду в горящих районах Аккры, Гана, 2018 год.
Истребитель-бомбардировщик правительственных войск Сирии во время авиаудара по району Кабун, находящемуся под контролем повстанцев, к востоку от столицы Дамаска, 6 мая 2017 года.
7-летняя Алеси Пири идет по иссохшему полю, регион Нсанье, Малави, 2015 год.
Слоненок проходит реабилитацию после того, как его мать была отравлена на плантации пальмового масла в Суматре.
Афганские дети работают на угольном складе на окраине Джелалабада, 28 апреля 2018 года.
Сотрудник одевается в защитный костюм в центре лечения Эболы в Бикоро, Демократическая Республика Конго, 2018 год.
Руки беженцев тянутся за пожертвованиями в лагере Балухали, 18 сентября 2017 года.
Игроки сборной США поднимают Кубок после финального матча Чемпионата мира по футболу среди женщин во Франции, 7 июля 2019 года.
26 марта 1954 года в районе атолла Бикини на морской барже было подорвано взрывное устройство под кодовым названием "Ромео" мощностью 11 мегатонн.
Истощенный бык стоит на месте высохшего водоема в городе Ирестено, граничащем с Эфиопией, 1 сентября 2022 года.
Мужчина идет по улице разрушенного города, Хатай, Турция, 12 февраля 2023 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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