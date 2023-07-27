30 коллажей, показывающих ужасающие контрасты нашего мира

12-летняя Куршида держит свой рисунок в "Доброжелательном к детям пространстве", организованном ЮНИСЕФ в Кокс-Базаре, Бангладеш, 21 сентября 2017 года. Куршида бежала в Бангладеш из деревни Бурашидапара в Мьянме почти месяц назад. На ее рисунке изображена сцена, свидетелем которой она стала, когда бежала из своей деревни: военные стреляли повсюду, подожгли ее дом, перерезали горло ее племяннице, пока она спала, ее новорожденную сестру застрелили, вертолет сбрасывал бомбы, а ее соседей расстреливали, когда они пытались убежать.