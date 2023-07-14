81-летний воронежец на пенсию покупает саженцы для городского сквера

За те годы, что эковолонтер Тихонов обустраивал этот клочок земли, он высадил здесь деревья, цветы, кустарники 20 видов — грецкий орех, катальпа, боярышник, можжевельник, и почти десяток видов цветов. Вышло так, что сквер, носящий имя летчика Хользунова, пришел в этот двор и несколько смежных с ним в 2019 году, и та самая тихоновская клумба, или, как ее называют соседи, «райский уголок», просто вошла в его состав.

— Несколько лет назад большую часть теплого времени года я проводил на своей даче в Липецкой области за 80 км отсюда, а сейчас один глаз почти не видит, ноги не те, спина болит, за руль практически не сажусь, и теперь этот клочок земли и есть моя дача,— уверен пенсионер.— Понятно дело, что сохранить все это в условиях пятиэтажек, окружающих этот клочок земли, непросто. Сколько раз у меня тут выкапывали цветы, саженцы, что-то ломали, что-то портили. Каждому ведь

не расскажешь, что я за последние годы на своем горбу в рюкзаке перетаскал сюда несколько кубов грунта: часть покупал, часть возил из конюшни на «Динамо» — там отлично унавоженная земля. Иногда бывает, выйду на балкон, вижу, что-то портят мне здесь, приходится шуметь сверху, аж самому неудобно. А куда деваться-то?