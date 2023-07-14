81-летний воронежец на пенсию покупает саженцы для городского сквера

Бывший инженер Владимир Тихонов занимается благоустройством сквера имени Хользунова за свой счёт.
Уверен в том, что немногие воронежцы, даже жители Коминтерновского района, слышали хоть что-то о сквере, носящем имя командира эскадрильи бомбардировщиков Героя Советского Союза Виктора Хользунова. Расположен он в квартале, ограниченном Московским проспектом и улицами Шишкова — Беговой— Хользунова. Как раз на той самой территории c 1935 до середины 60-х годов и находился воронежский ипподром, на месте которого после 1971 года начали расти панельные пятиэтажки. В одной из них, примыкающей к упомянутому скверу, живет 81-летний инженер-строитель Владимир Тихонов, которого сегодня вполне можно назвать создателем и хранителем тамошнего «райского уголка» — так называют кусочек сквера площадью примерно в три сотки жители соседних домов...
Земля и воля….
...В руках корреспондента «МОЁ!» два ламинированных листочка, на которых от руки написано: «Есть люди, они, как молитва, касаются нежно души... они всегда рядом теплым светом внутри. Спасибо сердцу, в котором живет любовь и чувство ко всему прекрасному...»
— Это мамы , которые тут с детишками гуляют, послание оставили. Мне даже неловко,— смущается адресат этих строк 81-летний инженер-строитель Владимир Тихонов.— Вроде ничего особенного не делаю, просто немного украшаю кусочек сквера, примыкающий к моему подъезду.
Здесь, в углу сегодняшнего сквера, на площади примерно в 300 «квадратов» пенсионер с 2015 года взялся высаживать цветы, деревья, кустарники. Тогда еще никакого сквера тут не было и в помине — обычный неухоженный кусок двора частично с травой, частично с лопухами, частично с сухими деревьями. Зато прямо напротив балкона ветерана.
Получилось так, что облагораживать этот неухоженный кусочек земли Владимир Михайлович взялся... благодаря автомобилистам, парковавшим тут свои машины. Они переезжали «полумертвый» бордюр и становились в траве.
— Под балконом каждый день вонь, гарь, рев моторов. Вот я и решил сдвинуть эти авто немного подальше. Первым делом вкопал в землю две старые покрышки, потом привез на тележке камни, немного насыпал земли, то есть отгородил кусочек и лишил возможности парковаться здесь трех автовладельцев. Конечно, поначалу были эмоции, ругань, но позже все успокоилось,— объясняет Тихонов.— Потом начал привозить сюда землю. Я родом из войны, моя мама Варвара Владимировна работала вместе с легендарным доктором Ревеккой Мухиной, расстрелянной фашистами за то, что она тайно лечила раненых красноармейцев. Ревекку расстреляли в августе 1942 года на глазах моей мамы. Потом у нас был концлагерь, возвращение домой, разбор завалов...Это я все к тому, что на своем клочке земли люди всегда стараются наводить порядок, и вот этот клочок земли и есть моя зона ответственности.
За те годы, что эковолонтер Тихонов обустраивал этот клочок земли, он высадил здесь деревья, цветы, кустарники 20 видов — грецкий орех, катальпа, боярышник, можжевельник, и почти десяток видов цветов. Вышло так, что сквер, носящий имя летчика Хользунова, пришел в этот двор и несколько смежных с ним в 2019 году, и та самая тихоновская клумба, или, как ее называют соседи, «райский уголок», просто вошла в его состав.
— Несколько лет назад большую часть теплого времени года я проводил на своей даче в Липецкой области за 80 км отсюда, а сейчас один глаз почти не видит, ноги не те, спина болит, за руль практически не сажусь, и теперь этот клочок земли и есть моя дача,— уверен пенсионер.— Понятно дело, что сохранить все это в условиях пятиэтажек, окружающих этот клочок земли, непросто. Сколько раз у меня тут выкапывали цветы, саженцы, что-то ломали, что-то портили. Каждому ведь
не расскажешь, что я за последние годы на своем горбу в рюкзаке перетаскал сюда несколько кубов грунта: часть покупал, часть возил из конюшни на «Динамо» — там отлично унавоженная земля. Иногда бывает, выйду на балкон, вижу, что-то портят мне здесь, приходится шуметь сверху, аж самому неудобно. А куда деваться-то?
Планы Владимира Тихонова простираются уже гораздо дальше его трех соток, он взялся ухаживать за молодыми деревцами, произрастающими за пределами его зоны ответственности.
Слово «волонтер» Владимир Тихонов, кстати, не слишком жалует: оно из другой эпохи, для него просто важно, чтобы все, что посажено, росло, цвело и не было сломано.
— Пока работаю на земле, и давление нормализуется, и сердце ровнее бьется. Был бы я помоложе, наверное, успел бы гораздо больше. Дел тут вокруг еще много, надо привести в порядок деревья, растущие вокруг, спилить сухие стволы и ветки, регулярно косить траву вокруг. А то с одной стороны посмотришь — сквер. Глянешь с другой— обычный не слишком ухоженный двор. В теплое время года я занимаюсь своими клумбами каждый день— поливаю их, подравниваю, осенью сажаю новые растения. Все это за счет моей пенсии, за сезон трачу примерно 4 — 5 тыс. рублей. Собирать деньги по соседям на общее дело неудобно, а сами люди не рвутся помогать мне, ну и ладно, сам справлюсь. Лишь бы никто не мешал! — считает Владимир Михайлович.
Вообще, заботиться о сквере обязаны сотрудники управы Коминтерновского района, но занимаются они эти «по мере сил».
«Сквер считается вновь сформированным в 2019 году, поскольку ранее никогда не благоустраивался. В рамках благоустройства в сквере уложили тротуары, установили скамейки, урны и детское игровое оборудование. Подрядчик вывез порубочные остатки и произвел выравнивание местности. На работы по созданию новой зелёной зоны было затрачено около двух миллионов рублей» — такой комментарий «МОЁ!» получила из управы. А вслед — заверение в том, что районные власти обязательно будут помогать пенсионеру Тихонову во всех его делах.
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