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17 людей, которым настолько понравились эксперименты с чёлкой в детстве, что они решили снова их повторить

17 людей, которым настолько понравились эксперименты с чёлкой в детстве, что они решили снова их повторить

Автор:
23 октября 2022 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   креатив   люди   стрижка   фантазия   челка   
855
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С возрастом меняется многое: взгляды на мир, стиль в одежде, предпочтения в еде и так далее. Но есть то, что остаётся с нами навечно — желание подстричь себе чёлку.

И находятся те самые смельчаки, которые, позабыв про все неудачные эксперименты с этим делом в детстве, решают всё-таки добавить к своему имиджу бомбезную чёлку. Настолько бомбезную, что у людей, глядя на некоторые из них, может пропасть дар речи. Ведь, кажется, кто-то снова наступил на те же грабли, что и пару лет назад.


Симметричненько однако ж

×
×

На гламуре


Хочу чёлку, но не хочу, чтобы она лоб закрывала


Ажурненько


Стильно, модно, молодёжно

На минуточку, это была популярная стрижка чёлки в 2019 году!


Сложно жить с редкими волосами


Зато в глаза не лезет!


Какая чёлка? Вы о чём вообще?


Мне немного подравнять, пожалуйста


Даже непонятно, что здесь больше привлекает внимание — брови или чёлка?


Любить чёлку — это значит оставить на своей голове только её

И стоит сказать, что подравняли её просто идеально! Вы только посмотрите на этот безупречно ровный срез.


Эмо-чёлка возращается!

На самом деле, история этой девушки печальная. Она пошла в салон, чтобы преобразиться и стать краше прежнего, а ей в ответ вот что сделали. «Просила косую чёлку? Получай!» — сказали ей парикмахеры. Но она не одна, кто сталкивался с этим невезением, нас таких много.


Наткнулся на эту «красоту», когда искал новые идеи для следующего своего похода в салон

Эта чёлка напоминает паучьи лапки

Да ладно тебе, две эти свисающие сосульки тоже делают твою чёлку необычной

Нравится?

Сразу видно, любительница всего необычного

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   волосы   креатив   люди   стрижка   фантазия   челка   
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ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
все фрики
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GoodNeon

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