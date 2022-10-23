17 людей, которым настолько понравились эксперименты с чёлкой в детстве, что они решили снова их повторить

И находятся те самые смельчаки, которые, позабыв про все неудачные эксперименты с этим делом в детстве, решают всё-таки добавить к своему имиджу бомбезную чёлку. Настолько бомбезную, что у людей, глядя на некоторые из них, может пропасть дар речи. Ведь, кажется, кто-то снова наступил на те же грабли, что и пару лет назад.

Симметричненько однако ж