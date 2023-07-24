Илон Маск переименовал твиттер и убрал птичку: мемы и реакция иксменов

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Кризис среднего возраста у миллиардеров происходит по-особому. Марк Цукерберг открывает новую соцсеть, Илон Маск покупает Twitter, а потом переименовывает его в Х. И при этом у них руки чешутся набить друг другу морду.
1. Казалось бы, ну переименовал и переименовал. Скучно человеку, пусть поиграет. Но мы же не можем пройти мимо буквы Х. Возможно, сегодня Маск узнал новое русское слово
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2. Илон Маск мечтает о суперприложении Х, в котором будет всё, что только может пожелать пользователь. Должно получиться что-то вроде китайского WeChat. Видимо, основой для этого приложения станет твиттер
4. О ребрендинге Маск сообщил сегодня ночью. Он поменял свою аватарку на X, также поделился фото штаб-квартиры компании, на которую вывели новый логотип компании
6. Кстати, твиты теперь будут называться иксами, а по поводу слов "твитнуть" и "ретвитнуть" Маск обещал подумать
11. Король мемов даёт своим подданным новый материал для мемов
Школа Маска для интернетовских иксменов
15. Пользователи X (иксята? иксовики?) предлагали Маску свои варианты логотипа. Он выбрал самый скучный
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