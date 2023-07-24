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Илон Маск переименовал твиттер и убрал птичку: мемы и реакция иксменов

Илон Маск переименовал твиттер и убрал птичку: мемы и реакция иксменов

Автор:
24 июля 2023 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: mask   Мемы   Пользователи   Твиттер   Цукерберг   икс   люди икс   переименование   соцсети   тредс   
2263
19

Кризис среднего возраста у миллиардеров происходит по-особому. Марк Цукерберг открывает новую соцсеть, Илон Маск покупает Twitter, а потом переименовывает его в Х. И при этом у них руки чешутся набить друг другу морду.

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Метки: mask   Мемы   Пользователи   Твиттер   Цукерберг   икс   люди икс   переименование   соцсети   тредс   
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8  комментариев
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5k
Трям 2 часа назад
С .хуйнуть поржал )))
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22k
Valiko 13 минут назад
Х-uiter
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4k
Natalia 58 минут назад
в твиттере редко и больше по работе, но единственная соцсеть, в которой я прибавляю громкость, очень классные звуки отправки/получения и прочего. И приятный цвет. Да и в целом в птичке изюминка была, просто как-то с популярностью не зашло так массово как у инсты, например. Думаю, после Х и черного оформления, он ей вообще шансов не оставит на выживание(
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1k
Николай Час назад
Тока я собирался сделать то, что сделал Жгун...
Твитер-%yиtter
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71k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Поймут этот РЕБУС только РУССКИЕ...

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6k
Старичок 2 часа назад
это действительно так важно?
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Николай Дмитрич

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