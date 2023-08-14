FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7866 постов • 884 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Ахеджакова — не актриса»: о необычном поведении Лии Меджидовны рассказала её коллега по фильму «Ирония судьбы»

«Ахеджакова — не актриса»: о необычном поведении Лии Меджидовны рассказала её коллега по фильму «Ирония судьбы»

Автор:
14 августа 2023 17:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   валентина талызина   дискредитация ВС РФ   лия ахеджакова   скандал   современник   
1218
6
1

Активисты же просят проверить действия артистки на предмет дискредитации российской армии.

Лия Ахеджакова уволилась из «Современника» и отправилась на гастроли в Германию. После одного из спектаклей, она вышла на бис:

После этого, Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, попросил Генпрокуратуру РФ проверить действия актрисы на предмет дискредитации российской армии. Это уже второе обращение Бородина по поводу Ахеджаковой:

Повторно просим провести проверку обстоятельств изложенных в обращении. Рассмотреть вопрос о признании Л. М. Ахеджаковой иноагентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почетных званий, обладание которыми несовместимо с характером ее публичных высказываний в отношении Российской Федерации.

На сторону покинувшей Россию Лии Меджидовны встала актриса Мария Миронова:

Лия Меджидовна — удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты — наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно. Что бы ни говорил человек, какую бы точку зрения он ни озвучил в 84 года — мы должны уважать и почитать его. Это чувство такта, которое, к сожалению, многими утеряно.

И Алексей Панин - они созвонились, когда Ахеджакова уехала из России:

Хотел почувствовать, что мы вместе. Мы с ней долго разговаривали, она даже сказала: «Леша, спасибо!» Кто такой Леша Панин? Никто! А здесь Лия Меджидовна Ахеджакова! И мы на одной волне. Мне важно, что я могу прикоснуться к таким великим людям, - сообщил актёр.

Позицию Ахеджаковой постаралась объяснить и другая коллега актрисы - Валентина Талызина. Вместе они играли в знаменитой «Иронии судьбы»:

Она не актриса, а типаж. Она маленькая собачка, которая до старости щенок. Лия очень понравилась Эльдару Рязанову в «Иронии судьбы…» и быстро прилипла к его семье, стала другом. <…> Ничего не чувствую, когда эти люди встают на сторону Украины. Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. А потом, они не понимают одного — страна находится в тяжелом состоянии, как можно говорить плохо про нее в такое время… Это люди без чести и без совести. Мне жалко некоторых из них. Они не знают тайного чувства, которое, как червяк, ест человека. Это ностальгия…

Возможно, в Россию Ахеджакова уже не вернётся.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актриса   валентина талызина   дискредитация ВС РФ   лия ахеджакова   скандал   современник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Dobry vojak Svejk 16 минут назад
Не актриса, а типаж...
Точнее и не скажешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио 10 минут назад
Имхо, Панин с Лией Меджидовной будут красивой парой,а детки вообще атас!
Не надо их в Россию пускать, чтобы у них вечная гастроль продолжалась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
wantwant 10 минут назад
Блоха, ставшая клопом. Давить надо и тех, и других. Восклицательного знака "это" не достойно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi 12 минут назад
<<Возможно, в Россию Ахеджакова уже не вернётся.>>
-------------
собственно, и Слава Богу если так будет, да и для нее лучше - целее будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио 12 минут назад
Имхо, Панин с Лией Меджидовной будут красивой парой, не надо их в Россиию пускать, чтобы у них вечная гастроль продолжалась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
oleg Pesotsky 13 минут назад
Может стоить четко разделить Ахеджакову как актрису и Ахеджакову как гражданина? Как актриса она явно неплоха (хотя и не мне судить) Как человек и гражданин то тут вопросов нет. Плевать в колодец из которого ты пил столько лет это во все времена и эпохи считалось делом некрасивым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий 15 минут назад
Мне с ее мнения никак. Фильмы, что делал Рязанов, хорошие. С чего вдруг актеры должны быть еще и умными? Совсем не обязательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
770
Сергей 16 минут назад
Вспомнил один хороший фильм - гараж. А дальше диалог - у вас есть белая ворона. Да по счастью в нашем музее имеется
Да именно по счастью.

К чему я это?! Счастье то с гнильцой оказалось... Обидно терять золотой кинофонд , не могу больше воспринимать фильм в той задумке режиссера видя на экране лицемерие, но отдадим должное врала хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Голодранец! 18 минут назад
та хватит уже про нее... надоела эта шапокляк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 20 минут назад
да и хрен с ней, уехала - так уехала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Полчаса назад
https://compromat.group/main/investigations/30086-vitaliy-borodin-i-effekt-ushastoy-prokladki.htmlhttps://compromat.group/main/investigations/30086-vitaliy-borodin-i-effekt-ushastoy-prokladki.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать...
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к...
Набирающие популярность в сообществах
В Каспийске полицейские спасли 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа
В Каспийске полицейские спасли 2-летнюю девочку, стоящую на карнизе 9-го этажа
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#ДТП#СССР#новости#забавно#США#Россия#картинки#в мире
#люди#автомир#животные#история#авто аварии#криминал#Автовсячина#Девушка#наводнение
#машина#Юмор#интересно#аварии#Прикол#сарказм#подборка#интересное#Приморье
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) «Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила главную героиню, раскритиковала Барбару Брыльску за слова о России «Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила главную... «Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди»: Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову и в Госдуме предложили убрать её из «Иронии судьбы» «Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди»: Барбара Брыльска поддержала Лию... «Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову «Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из... «Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике» «Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике» «Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру «Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру

На что жалуетесь?

Вернуться