«Ахеджакова — не актриса»: о необычном поведении Лии Меджидовны рассказала её коллега по фильму «Ирония судьбы»

Активисты же просят проверить действия артистки на предмет дискредитации российской армии.
Лия Ахеджакова уволилась из «Современника» и отправилась на гастроли в Германию. После одного из спектаклей, она вышла на бис:
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После этого, Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, попросил Генпрокуратуру РФ проверить действия актрисы на предмет дискредитации российской армии. Это уже второе обращение Бородина по поводу Ахеджаковой:
Повторно просим провести проверку обстоятельств изложенных в обращении. Рассмотреть вопрос о признании Л. М. Ахеджаковой иноагентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почетных званий, обладание которыми несовместимо с характером ее публичных высказываний в отношении Российской Федерации.
На сторону покинувшей Россию Лии Меджидовны встала актриса Мария Миронова:
Лия Меджидовна — удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты — наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно. Что бы ни говорил человек, какую бы точку зрения он ни озвучил в 84 года — мы должны уважать и почитать его. Это чувство такта, которое, к сожалению, многими утеряно.
И Алексей Панин - они созвонились, когда Ахеджакова уехала из России:
Хотел почувствовать, что мы вместе. Мы с ней долго разговаривали, она даже сказала: «Леша, спасибо!» Кто такой Леша Панин? Никто! А здесь Лия Меджидовна Ахеджакова! И мы на одной волне. Мне важно, что я могу прикоснуться к таким великим людям, - сообщил актёр.
Позицию Ахеджаковой постаралась объяснить и другая коллега актрисы - Валентина Талызина. Вместе они играли в знаменитой «Иронии судьбы»:
Она не актриса, а типаж. Она маленькая собачка, которая до старости щенок. Лия очень понравилась Эльдару Рязанову в «Иронии судьбы…» и быстро прилипла к его семье, стала другом. <…> Ничего не чувствую, когда эти люди встают на сторону Украины. Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. А потом, они не понимают одного — страна находится в тяжелом состоянии, как можно говорить плохо про нее в такое время… Это люди без чести и без совести. Мне жалко некоторых из них. Они не знают тайного чувства, которое, как червяк, ест человека. Это ностальгия…
Возможно, в Россию Ахеджакова уже не вернётся.
Источник:
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Точнее и не скажешь
Не надо их в Россию пускать, чтобы у них вечная гастроль продолжалась!
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собственно, и Слава Богу если так будет, да и для нее лучше - целее будет.
Да именно по счастью.
К чему я это?! Счастье то с гнильцой оказалось... Обидно терять золотой кинофонд , не могу больше воспринимать фильм в той задумке режиссера видя на экране лицемерие, но отдадим должное врала хорошо.