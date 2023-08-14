«Ахеджакова — не актриса»: о необычном поведении Лии Меджидовны рассказала её коллега по фильму «Ирония судьбы»

Она не актриса, а типаж. Она маленькая собачка, которая до старости щенок. Лия очень понравилась Эльдару Рязанову в «Иронии судьбы…» и быстро прилипла к его семье, стала другом. <…> Ничего не чувствую, когда эти люди встают на сторону Украины. Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. А потом, они не понимают одного — страна находится в тяжелом состоянии, как можно говорить плохо про нее в такое время… Это люди без чести и без совести. Мне жалко некоторых из них. Они не знают тайного чувства, которое, как червяк, ест человека. Это ностальгия…