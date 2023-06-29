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«Могу вернуться, встать на колени, сказать: была не права» - уехавшая из России Чулпан Хаматова рассказала о планах на будущее

«Могу вернуться, встать на колени, сказать: была не права» - уехавшая из России Чулпан Хаматова рассказала о планах на будущее

Автор:
29 июня 2023 16:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Чулпан Хаматова   актриса   артистка   латвия   современник   теар   
2257
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А пока живёт в Латвии, там у неё дом с видом на море.

Чулпан Наилевна Хаматова - одна из ведущих российских актрис театра и кино, народная артистка РФ, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации и общественный деятель.

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В прошлом году она покинула Россию и уехала в Латвию. Там она устроилась на работу в Новый Рижский театр и стала учить латышский язык. У неё съёмная квартира в Риге и особняк с видом на море в Юрмале.

Но связи с Россией Чулпан не теряет и внимательно следит за всеми происходящими у нас событиями. По её словам, многие поначалу хотели, чтобы она вернулась:

Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали». Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: «Больше не звони мне». А сейчас даже они не зовут. Но я продолжаю общаться с друзьями.

Как утверждает Хаматова, она может приехать в Россию в любой момент:

Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Была не права». Но не хочу этого. Вернусь ли я? Не знаю, боюсь думать об этом. А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно.

Хотя не все согласны с тем, что Чулпан Хаматова может легко вернуться: по-прежнему работать в театре, сниматься в кино и получать солидные гонорары.


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Метки: Чулпан Хаматова   актриса   артистка   латвия   современник   теар   
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37  комментариев
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60k
pynh Час назад
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3
Eric 19 секунд назад
На колени? Это если только в рамках постановки театрального кружка в колонии, куда она должна заехать лет на 5-7 за свои махинации.
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36k
russger 4 минуты назад
Пусть встаёт и отсосёт всем, кому не брезгливо будет. Бомжам например. Тогда и подумаем ;)
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1k
D12735 6 минут назад
Мне интересно - кто её ждёт в России? Не назвала ни одного имени. Какие-то директора каких-то Моё субъективное мнение - пусть идёт на йух
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19k
sonic24a 8 минут назад
Не надо так заморачиваться. Нам тут хорошо и без.
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6k
ZET 8 минут назад
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55k
zloykoyot 10 минут назад
Ну чё, может и приедет, встанет на колени. А потом срок годиков 12 и как она будет лес валить, на коленях или нет - абсолютно похер. Пусть сидит у чухонцев, кильку сортирует.
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1k
Просто чувак в интернете 12 минут назад
А что такое? Не уж то в европе не рай на земле?
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1k
Andrey G 15 минут назад
Могу вернуться , встать на колени, сказать, что не права... И зарабатывай ртом, не вставая с колен. И так и так деньги за продажность.
А в массы не пускать.
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21k
Valiko 15 минут назад
Если её и подобных ей пускать обратно, мы сами разрешим врагам народа и предателям спокойно жить среди нас и занимать ключевые места манипуляции массами.
Пусть скальп зеленского принесет, тогда подумаем.
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282
thrashbox 19 минут назад
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6k
ManRox 23 минуты назад
Заёрзала тётя
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30k
Владимир Полчаса назад
А гонору то было, великая актриса итить колотить..
Нет уж, стойте на коленях там, в Латвии, кушайте там латвийскую пипиську без соли, а мы, быдло необразованное, невоспитанное и агрессивное уж как нибудь тут сами..
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Не надо быть семи пядей во лбу, что бы наванговать, что как только всё закончится(ведь закончится же!). Все эти понауехавшие по тихой вернуться. И 100 % пять увидим их на своих местах. Непонауехавшие, но сочувствующие помогут.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Соси хохлам теперь, сука продажная.
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
ни-ни.. умерла так умерла.. кому твои колени-то нужны
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11k
Владимир Полчаса назад
Ну отсидишь за дескредитацию, спонсирование терроризма, оправдание терроризма, оправдание нацизма и так далее. Всё в купе как миниму лет на 50 варежки шить
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5k
Мангуст Полчаса назад
А кто это вообще такая? Без приколов. Честно, не знаю.
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3k
Walther 36 минут назад
Не, не, не!!! Мы уже "Дорожную" Шнура включили!
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15k
a_komolow 39 минут назад
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5k
Трям 42 минуты назад
Пошла ты .нахуй ! Хамло Чупатое.
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