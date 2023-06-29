«Могу вернуться, встать на колени, сказать: была не права» - уехавшая из России Чулпан Хаматова рассказала о планах на будущее

А пока живёт в Латвии, там у неё дом с видом на море.
Чулпан Наилевна Хаматова - одна из ведущих российских актрис театра и кино, народная артистка РФ, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации и общественный деятель.
В прошлом году она покинула Россию и уехала в Латвию. Там она устроилась на работу в Новый Рижский театр и стала учить латышский язык. У неё съёмная квартира в Риге и особняк с видом на море в Юрмале.
Но связи с Россией Чулпан не теряет и внимательно следит за всеми происходящими у нас событиями. По её словам, многие поначалу хотели, чтобы она вернулась:
Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали». Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: «Больше не звони мне». А сейчас даже они не зовут. Но я продолжаю общаться с друзьями.
Как утверждает Хаматова, она может приехать в Россию в любой момент:
Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Была не права». Но не хочу этого. Вернусь ли я? Не знаю, боюсь думать об этом. А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно.
Хотя не все согласны с тем, что Чулпан Хаматова может легко вернуться: по-прежнему работать в театре, сниматься в кино и получать солидные гонорары.
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А в массы не пускать.
Пусть скальп зеленского принесет, тогда подумаем.
Нет уж, стойте на коленях там, в Латвии, кушайте там латвийскую пипиську без соли, а мы, быдло необразованное, невоспитанное и агрессивное уж как нибудь тут сами..
А если серьезно какая то актрисулька, в высере "Зульхея" играла главную роль, после чего себя возомнила хер знает кем, высралась, как и многие, полила страну и людей дерьмом отборным и свалила искать шастья. Не нашла..