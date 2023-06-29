«Могу вернуться, встать на колени, сказать: была не права» - уехавшая из России Чулпан Хаматова рассказала о планах на будущее

Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали». Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: «Больше не звони мне». А сейчас даже они не зовут. Но я продолжаю общаться с друзьями.