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В Омске 11-летний мальчик решил ночью пострелять из игрушечного пистолета и устроил переполох на весь район

В Омске 11-летний мальчик решил ночью пострелять из игрушечного пистолета и устроил переполох на весь район

Автор:
18 июня 2023 09:20
Метки: видео   игрушечный пистолет   люди   новости   омск   переполох   фото   
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Вчера по соцсетям разошлось видео, в котором, как сообщалось, неизвестный мужчина стреляет из окна по автомобилям.

Как выяснили в полиции после проверки, «стрелком» оказался 11-летний мальчик. Он остался один дома и от скуки решил пострелять из игрушечного пистолета с пластмассовыми пульками, чем и вызвал переполох.

С подростком и его мамой провели профилактическую беседу. Заявлений по фактам повреждения какого-либо имущества от местных жителей не поступало.

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Метки: видео   игрушечный пистолет   люди   новости   омск   переполох   фото   
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739
Пчёлкин 2 часа назад
Мама ама криминал
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36k
russger 11 минут назад
"из игрушечного пистолета с пластмассовыми пульками"

Он такой громкий, как настоящий?
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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