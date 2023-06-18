В Омске 11-летний мальчик решил ночью пострелять из игрушечного пистолета и устроил переполох на весь район

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Вчера по соцсетям разошлось видео, в котором, как сообщалось, неизвестный мужчина стреляет из окна по автомобилям.
Как выяснили в полиции после проверки, «стрелком» оказался 11-летний мальчик. Он остался один дома и от скуки решил пострелять из игрушечного пистолета с пластмассовыми пульками, чем и вызвал переполох.
С подростком и его мамой провели профилактическую беседу. Заявлений по фактам повреждения какого-либо имущества от местных жителей не поступало.
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Он такой громкий, как настоящий?