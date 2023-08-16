В Ирландии банк из-за сбоя стал самым щедрым банком в мире, выдавая по 1000 евро всем желающим через банкомат

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Из-за этого у банкоматов образовались огромные очереди, пришлось даже поставить полицейское оцепление. Однако тем, кто успел снять или перевести деньги сверх своего лимита, придётся их вернуть: их спишут со счёта, уточнили в банке.
Банки, берите пример!
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- Народ очень беден, сэр...
- А давай сделаем так, что банкомат сломался и будет всем выдавать по 1000 евро даже если у них голяк на счету...
- Но сэр, мы же потеряем свои деньги...
- Ничего мы не потеряем :) Они же вводят свои кредитки... Просто поставим выданную сумму в долг...
- Это гениально, сэр..