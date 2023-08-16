В Ирландии банк из-за сбоя стал самым щедрым банком в мире, выдавая по 1000 евро всем желающим через банкомат

На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь

Банк в Бразилии по ошибке перевёл 131 870 227 реалов на карту местному бедняку-таксисту

Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти

72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда

Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в...

В Ирландии врачи извлекли из тела женщины более 50 батареек