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В Ирландии банк из-за сбоя стал самым щедрым банком в мире, выдавая по 1000 евро всем желающим через банкомат

В Ирландии банк из-за сбоя стал самым щедрым банком в мире, выдавая по 1000 евро всем желающим через банкомат

Автор:
16 августа 2023 10:37
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Видео   банк   банкомат   в мире   деньги   ирландия   люди   новости   сбой   
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Из-за этого у банкоматов образовались огромные очереди, пришлось даже поставить полицейское оцепление. Однако тем, кто успел снять или перевести деньги сверх своего лимита, придётся их вернуть: их спишут со счёта, уточнили в банке.

Банки, берите пример!

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Метки: Видео   банк   банкомат   в мире   деньги   ирландия   люди   новости   сбой   
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2  комментария
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Uganda 50 минут назад
- Эй, Пэдди, народ перестал брать у нас кредиты
- Народ очень беден, сэр...
- А давай сделаем так, что банкомат сломался и будет всем выдавать по 1000 евро даже если у них голяк на счету...
- Но сэр, мы же потеряем свои деньги...
- Ничего мы не потеряем :) Они же вводят свои кредитки... Просто поставим выданную сумму в долг...
- Это гениально, сэр..

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