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За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов

За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов

Автор:
13 августа 2023 21:47
Метки: СССР   история   кино   фото   
577
48

Советский кинематограф - одно из самых приятных сердцу воспоминаний о том времени. Такая всенародная любовь к фильмам эпохи СССР была обусловлена тем, что кино того времени отображало жизнь народа (конечно не всю) в Советском Союзе. Предлагаю вам взглянуть на фотографии со съёмочных площадок любимых фильмов советской эпохи.

Вы наверное уже видели эти снимки, думаю можно еще разок глянуть, ведь фильмы мы пересматриваем))

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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1  комментарий
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Статуя Час назад
Какая очаровательная улыбка У Немоляевой.
А в фильме нытик назойливый, даже обидно.

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