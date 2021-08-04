Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России

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Во многом, именно из-за эти людей, воспоминая о 90-х годах у нас, мягко говоря, не очень приятные. Члены ОПГ воровали, убивали, обманывали, плевали на законы, ради собственного обогащения. Такая вот она... часть истории нашей страны.
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2. "Аллея героев" на Баныкинском кладбище Тольятти, названная в честь убитых в ходе Тольяттинской криминальной войны уголовников
3. Лидер читинской ОПГ Ключевские Евгений Жаров, предпочитающий водку, с неодобрением смотрит на африканца, размешивающего шампанское
5. Акция протеста московских таксистов на Терской, направленная против азербайджанской мафии, которая поделила город на зоны влияния
6. Не Россия, но тоже показательное фото. Сашко Билый и киевский криминальный авторитет Виктор Рыбалко с охраной - братьями Кличко, 90-е
7. Члены воркутинской группировки Ифы - Козлова. Она была одной из самых влиятельных группировок в Республике Коми
9. Лидер Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин. Вели участники свою деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но ее основателями были выходцы из Тамбовской области
13. Члены Ореховской ОПГ. Виктор Комахин (второй слева, застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева, убит в 1994 году)
14. Братки из Центральной ОПГ на открытии бинго-клуба, 1996 год
С сотовым телефоном в руке - Владимир Клементьев - авторитет центровой группировки, чемпион СССР и России по каратэ.
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