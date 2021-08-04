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Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России

Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России (16 фото)

Автор:
04 августа 2021 17:49
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   бандиты   братки   криминал   опг   убийства   
2673
16
Во многом, именно из-за эти людей, воспоминая о 90-х годах у нас, мягко говоря, не очень приятные. Члены ОПГ воровали, убивали, обманывали, плевали на законы, ради собственного обогащения. Такая вот она... часть истории нашей страны.
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Метки: 90-е   Россия   бандиты   братки   криминал   опг   убийства   
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33  комментария
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40k
Александр Час назад
А те из бандюков, кто выжил и одолел других бандюков сейчаас сидят в Кремле )
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7k
Позитив 7 минут назад
жаль не все передохли..
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8k
uehl 16 минут назад
Ну и зачем нам это здесь?
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30k
Volga_34 22 минуты назад
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13k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Красиво жили, но не долго...
У меня сосед был Слава на три года меня старше.
Я его из глубокого детства помню. Он мне дарил модели военных кораблей, которые сам делал из дерева. Счастью не было предела.
Для нас, пацанов, он был авторитетом, смотрели на него с восхищением. Спортсмен, хорошо учился, не обижал нас, наоборот, защищал...
Как он в бандиты подался- для меня загадка до сих пор. Ездил на 850-й БМВ и на Альфа Ромео. В начале 90-х это было мегакруто... 850-я БМВ и сейчас круто, а тогда...
Застрелили его прямо в лифте, когда приехал к маме в гости.
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8k
*Сергей* Полчаса назад
Интересно, а где те кто выжил находятся сейчас? Или все померли?
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2k
Дмитр Стар 43 минуты назад
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11k
Вася 52 минуты назад
а клички-то поди этой фотки как огня боятся, а то немчики их нахваливают, а могут и перестать.. да там поди и другие более интересные картинки имеются
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−11
Zlaja ptica Час назад
Стадия первоначального накопления капитала.
Теперь Одни сидят, другие лежат, их бизнес подмяли прокуроры. А кто успел, ушёл в политику
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53k
Похабыч Час назад
Уничтожили кучу мелких ОПГ что-бы создать одну большую..
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1k
sedoisever Час назад
Мда... Увидел лица из моей школы.
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10k
Александр Час назад
Блатная жизнь не лёгкая. Интересно, сколько из тех бандитов выжило?
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Richard

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