Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила

Лихие 90-е ассоциируются у нас с криминалом, которого было на улицах невероятно много. Бандиты того времени имели серьезные связи, разъезжали на крутых иномарках, а в деньгах просто купались. Но итог, для большинства из них, был один - смерть в результате очередного кровавого противостояния между ОПГ.

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1. Казанский криминальный авторитет Рашид Гайнутдинов и певец Кай Метов 0 Источник:

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2. Еще одно фото Гайнутдинова, но уже с дочерью 0 Источник:

3. Типичная картина того времени 0 Источник:

4. Александр Розенбаум в компании лидера ОПГ Евгения Жарова и его помощника 0 Источник:

5. Могил "братков" из 90-х сегодня на кладбищах огромное количество 0 Источник:

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9. " Аллея героев" на Баныкинском кладбище Тольятти, названная в честь убитых в ходе криминальной войны уголовников 0 Источник:

10. Вячеслав Иваньков (Япончик) - один из самых влиятельных криминальных лидеров России 90-х 0 Источник:

10. Тюремные обитатели 90-х 0 Источник:

11. Хата 0 Источник:

12. ОПГ "Центральные" и Иосиф Кобзон, Екатеринбург 0 Источник:

13. Ночной клуб Dolls в Москве, 1994 год 0 Источник:

14. Задержания похитителя людей, державшего в заложниках двух женщин 0 Источник:

15. Представители казанской ОПГ с актерами "Маски-Шоу". Москва, 1995 год 0 Источник: