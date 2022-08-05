Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила

4082
18
Лихие 90-е ассоциируются у нас с криминалом, которого было на улицах невероятно много. Бандиты того времени имели серьезные связи, разъезжали на крутых иномарках, а в деньгах просто купались. Но итог, для большинства из них, был один - смерть в результате очередного кровавого противостояния между ОПГ.
×
×
9. " Аллея героев" на Баныкинском кладбище Тольятти, названная в честь убитых в ходе криминальной войны уголовников
10. Вячеслав Иваньков (Япончик) - один из самых влиятельных криминальных лидеров России 90-х
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время
- А вы помните? 15 колоритных фото, которые вызывают ностальгию по молодости
- Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
- Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России
- 5 популярных профессий мечты из лихих 90-х
Метки: 90-е бандит кобзон криминал лихие 90-е могила ностальгия опг
Новости партнёров
Их тупо использовали для отжима реальных материальных ресурсов. От социалистической собственности, в руки отдельных лиц, которые думали, что предприятия достанутся им.
Им была поручена самая грязная работа. Как только они собрали в частные руки, их утилизировали.
Еще в Прибалтике сносят памятники. Или в твой пустой голове можно сравнить памятники героям ВОВ и вот эти плиты бандитам?
Поколение ЕГЭ, мозга ноль.
Думай прежде чем писать.