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Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила

Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила

Автор:
05 августа 2022 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   бандит   кобзон   криминал   лихие 90-е   могила   ностальгия   опг   
4082
18
Лихие 90-е ассоциируются у нас с криминалом, которого было на улицах невероятно много. Бандиты того времени имели серьезные связи, разъезжали на крутых иномарках, а в деньгах просто купались. Но итог, для большинства из них, был один - смерть в результате очередного кровавого противостояния между ОПГ.
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Источник:

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Метки: 90-е   бандит   кобзон   криминал   лихие 90-е   могила   ностальгия   опг   
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172
HalloFreeSpace Час назад
Земля стекловатой ...
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28k
Aqueronte Минуту назад
Те кто выжил, сейчас во властных структурах и сами законы пишут и тендеры выигрывают. Распил покруче чем у коммерсов наличку отжимать.
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56
tutu Минуту назад
клоуны
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9k
Василенко Татьяна 20 минут назад
На днях буквально пересмотривала сериал "Чума". Вспомнилось, как действительно все эти "братки" были главными в городе - власть бездействовала, а эти все к рукам прибрали - строительство, торговлю, развлечения... А сколько сейчас там, наверху, тех, кто в свое время среди этих "братков" и был... Выжившие в той мясорубке
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434
Жирный бот 24 минуты назад
на счет гибели в очередной разборке, вы погорячились) это спецслужбы начали их "прореживать" , т.к слишком много власти было у ОПГ. Те кто понял, откуда ветер дует, отошли от дал и остались живы, сейчас уважаемые политики и бизнесмены многие из них)
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7k
mbr 41 минуту назад
Вся эта "братва" была лишь полезными идиотами, гумусом, на котором должна была вырасти "рука рынка".
Их тупо использовали для отжима реальных материальных ресурсов. От социалистической собственности, в руки отдельных лиц, которые думали, что предприятия достанутся им.
Им была поручена самая грязная работа. Как только они собрали в частные руки, их утилизировали.
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3k
Дмитрий ! 47 минут назад
Надеюсь все сдохли и горят в аду.
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3k
Anton 49 минут назад
Братва отдыхает с червями .И что им всё это дало ,бурное хорошая с деньгами жизнь ,только могила ,а могли бы жить до сих пор и детьми и внуками наслаждаться, но было одно но , надо было своим горбом честные деньги зарабатывать ,но эти гниды выбрали другой путь !
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31k
Юр21 49 минут назад
Жили они кучеряво - но недолго. Мой одноклассник всё нам рассказывал как мы не умеем жить, результат - отравление свинцом...
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3k
Александр 54 минуты назад
Я вот одно понять не могу.На Украине уничтожают памятники и это с их тухлой точки зрения нормально Почему мы с нормальными взглядами,должны лицезреть надгробья этих вот.Снести и поставить обычные.Некоторые из них,по лучше многих памятников светлым людям.Надо придать им в этом плане забвение и оставить их подвиги только на бумагах в некрологах.Нигода этого не понимал.
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78
Lev A. Александр 4 минуты назад
То есть, в твоей свистящей фляге, понятия "памятник" и "надгробный памятник" ничем не отличаются? Ты часто по кладбищу гуляешь, умник? "Нигода этого не понимал" Ппц, жесть.
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6k
Sanar 56 минут назад
На днях свидетелю из 90х прям с ноги приёмник еды в хлопья, прилетел я с Азии сидит этот упырь и дети вокруг, он трёт о своём героическом прошлом, я реально его знаю, не первый раз ему прилетает от меня, он охранником в грозненском аэропорту работал, херой херов, на неделю хватает, может всё остальное время в сетях за 90е рассуждает.
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9k
Ф Ив Час назад
Гореть им в аду.
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70k
Viktor Час назад
Туда им и дорога!

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10k
ScorpionDS Час назад
Этот не спешил к "коллегам", еще бы немного и дотянул бы до братков "10-х"
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