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Молодость в лихие 90-е. С ностальгией о незабываемом времени

Молодость в лихие 90-е. С ностальгией о незабываемом времени

Автор:
17 июня 2023 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   Хроника   лихие 90-е   молодость   ностальгия   
2617
16

Перед вами подборка снимков самого прекрасного времени в жизни любого человека - его молодости. Кому-то довелось провести её в один из самых неоднозначных периодов в истории России. Минутка ностальгии на Фишках!

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Метки: 90-е   Россия   Хроника   лихие 90-е   молодость   ностальгия   
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9  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
В СССР при всех недостатках, которые есть везде и всегда, столько реальных достижений, которые, в том числе, остались в фотолетописи - космос, наука, грандиозные стройки, детский отдых, искусство и многое другое. А в либеральные 90-е единственное достижение, оставшееся в истории - это барахолка, барахло и свободные барахольщики.

Как стремительно можно из великой человеческой цивилизации впасть в дикую, животную природу конкуренции эгоизма. Стоит только отказаться от социального сознания и мышления. Отказаться от человеческого сознания в пользу животного, эгоистичного.
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15k
Majul 11 минут назад
Такое страшное и такое знакомое время ) Хорошо, что пережили, и дай боги никогда не повторять подобных ошибок!
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3k
poбт 43 минуты назад
у меня еще адидас цветной с тех времен остался, как одену, так уё*бок уё*бком
и ведь вся страна была такая, а думали что крутые...
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17k
Наталья Час назад
Лично у меня по этим временам нет ностальгии от слова "совсем".
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76k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Richard

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