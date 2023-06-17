Молодость в лихие 90-е. С ностальгией о незабываемом времени

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Перед вами подборка снимков самого прекрасного времени в жизни любого человека - его молодости. Кому-то довелось провести её в один из самых неоднозначных периодов в истории России. Минутка ностальгии на Фишках!
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3. Вещевой рынок "Лужники". Двухъярусная торговля - с самих грузовиков и с их крыш, 1996 год
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Метки: 90-е Россия Хроника лихие 90-е молодость ностальгия
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Как стремительно можно из великой человеческой цивилизации впасть в дикую, животную природу конкуренции эгоизма. Стоит только отказаться от социального сознания и мышления. Отказаться от человеческого сознания в пользу животного, эгоистичного.