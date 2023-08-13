Главный провал в сюжете "Звездных воин"

Давайте признает тот факт, что сложно найти человека, который не смотрел "Звездные войны". Кто-то является старым фанатом трилогии, кто-то вообще не понял в чем смысл всей непонятной движухи в космосе.
Мы не будем в этом посте перечислять все ляпы и косяки, которые допустили создатели культовой трилогии, а остановимся на главном. Световые мечи. Да-да, именно бои на световых мечах между джедаями и ситхами абсолютно бессмысленны и вот почему.
Джордж Лукас, создатель медиафраншизы, объяснял этот логический провал просто. Джедаи таким маневром не пользовались, так как считали его бесчестным, ну а ситхи и вовсе воспринимали как проявление слабости. Хотя среди враждующих сторон было немало тех, кто вполне мог бы таким приемом существенно сократить сюжет в разы.
И самое интересное, что в фильмах об истории световых мечей нет практически ничего. Зрителям показали несколько разновидностей - зеленые, синие, фиолетовые и, конечно, красные. Все остальное придумывали уже сами фанаты, собирая факты по крупицам из телешоу, комиксов, видео-игр и мультсериалов.
Лукас о создании светового меча. Видео старое, но может кому будет интересно.
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Изначально же Лукас и вовсе планировал, что джедаи будут сражаться на самых обыкновенных мечах, но так как история все же фантастическая, было принято решение о разработке особого оружия - светового меча. Вот тут-то и начались технические трудности. Сначала сделали прототип из светоотражающих материалов, но мечи получились очень хрупкими и часто ломались, тогда пришлось отказаться от этой идеи и оставить актерам только рукоятки, а светящиеся лезвия добавлялись в процессе монтажа. А вот знаменитый звук создали из гула сломанного телевизора и шума работающего кинопроектора.
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Но за статейку спасибо, ролик с включением и выключением тоже забавный)))
Пфффффф!
Среди молодежи, с которой я общаюсь, а это 27 минус, куча народу не смотревших