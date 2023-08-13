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Главный провал в сюжете "Звездных воин"

Главный провал в сюжете "Звездных воин"

Автор:
13 августа 2023 12:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   джордж лукас   звездные война   ляпы   световые мечи   трилогии   
2015
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Давайте признает тот факт, что сложно найти человека, который не смотрел "Звездные войны". Кто-то является старым фанатом трилогии, кто-то вообще не понял в чем смысл всей непонятной движухи в космосе.

Мы не будем в этом посте перечислять все ляпы и косяки, которые допустили создатели культовой трилогии, а остановимся на главном. Световые мечи. Да-да, именно бои на световых мечах между джедаями и ситхами абсолютно бессмысленны и вот почему.


Джордж Лукас, создатель медиафраншизы, объяснял этот логический провал просто. Джедаи таким маневром не пользовались, так как считали его бесчестным, ну а ситхи и вовсе воспринимали как проявление слабости. Хотя среди враждующих сторон было немало тех, кто вполне мог бы таким приемом существенно сократить сюжет в разы.


И самое интересное, что в фильмах об истории световых мечей нет практически ничего. Зрителям показали несколько разновидностей - зеленые, синие, фиолетовые и, конечно, красные. Все остальное придумывали уже сами фанаты, собирая факты по крупицам из телешоу, комиксов, видео-игр и мультсериалов.


Изначально же Лукас и вовсе планировал, что джедаи будут сражаться на самых обыкновенных мечах, но так как история все же фантастическая, было принято решение о разработке особого оружия - светового меча. Вот тут-то и начались технические трудности. Сначала сделали прототип из светоотражающих материалов, но мечи получились очень хрупкими и часто ломались, тогда пришлось отказаться от этой идеи и оставить актерам только рукоятки, а светящиеся лезвия добавлялись в процессе монтажа. А вот знаменитый звук создали из гула сломанного телевизора и шума работающего кинопроектора.

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Метки: Видео   джордж лукас   звездные война   ляпы   световые мечи   трилогии   
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8  комментариев
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23k
hebpat 2 часа назад
и где здесь провал?
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3k
portroy 8 минут назад
Так то описывать что-то про ЗВ опираясь только на фильмы оригинальной трилогии - выйдет немного однобоко, за годы было выпущено тонны канонического и нет контента, где многие вопросы появления в Далекой-далекой галактике всего-всего весьма подробно описано.
Но за статейку спасибо, ролик с включением и выключением тоже забавный)))
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4k
Сидор Ковпак Полчаса назад
В конце 70х годов прошлого века это не было провалом, скорее наоборот.
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1k
Baklanavr 41 минуту назад
Ну как бы по фильму видно, что меч долго открывается и закрывается для такого приема. А пока ты его включишь-выключишь тебе нечем защищаться.
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1k
zu4ara 50 минут назад
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6k
CruelAsm Час назад
Эээ... Я дико извиняюсь... А бои на шпагах между всякими там мушкетёрами - они тоже, да?
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14k
GROMOZEKA Час назад
«Давайте признает тот факт, что сложно найти человека, который не смотрел "Звездные войны"»

Пфффффф!
Среди молодежи, с которой я общаюсь, а это 27 минус, куча народу не смотревших
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