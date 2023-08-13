Главный провал в сюжете "Звездных воин"

Изначально же Лукас и вовсе планировал, что джедаи будут сражаться на самых обыкновенных мечах, но так как история все же фантастическая, было принято решение о разработке особого оружия - светового меча. Вот тут-то и начались технические трудности. Сначала сделали прототип из светоотражающих материалов, но мечи получились очень хрупкими и часто ломались, тогда пришлось отказаться от этой идеи и оставить актерам только рукоятки, а светящиеся лезвия добавлялись в процессе монтажа. А вот знаменитый звук создали из гула сломанного телевизора и шума работающего кинопроектора.

