Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2

Штайн говорит, что если бы пострадавший был европейцем, ему наверняка хотя бы попытались помочь.





Норвежка же отрицает свою вину: «Сказать, что мы ничего не сделали, будет неправильно".

«Учитывая условия, трудно понять, как его можно было спасти. Он упал на, пожалуй, самой опасной части горы, где есть лишь узкая тропа и снег». Харила сказала, что когда ее команда нашла Хасана, на нем не было ни перчаток, ни пуховика, к тому же он умирал от кислородного голодания.





Впрочем, смерть пакистанца не помешала группе большое торжество по случаю собственного успеха. При этом о гибели 27-летнего шерпы стало известно случайно - никто из альпинистов, сопровождавших Харилу, об этом не упомянул.





Погибший не был опытным проводником, и не так давно начал заниматься креплением и ремонтом канатов в горах. Вильгельм Штайн объявил сбор средств для семьи пакистанца. У него остались жена, трое детей и больная диабетом мать.





Напомним, K2 является второй по высоте после Эвереста. Эта гора считается одной из самых опасных для альпинистов, и много тех, кто пытается попасть к вершине, погибает на спуске Чогори, где малейшая ошибка может спровоцировать сход лавины. Альпинистов, которым удалось дойти до вершины, не так и много - в мире насчитывается всего несколько сотен.