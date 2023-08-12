Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2

Девушка не захотела (не смогла?) отвлекаться на получившего травмы пакистанца, ведь впереди её ждал мировой рекорд.
Ежегодно в горах гибнут альпинисты, но на любовь к восхождениям этот факт никак не влияет. Норвежская альпинистка Кристин Харила за рекордные 92 дня покорила 14 восьмитысячников. Женщина в команде с проводником Тенджин Шерпа из Непала начала свои восхождения в апреле 2023 г. В мае команда поднялась на Эверест, а 23 июля — на двенадцатую по высоте гору мира Броуд Пик (Пакистан).
Все свои восхождения альпинистка совершала в рамках проекта She Moves Mountains («Она движет горы»), цель которого - изменить представление о возможностях женщин.
27 июля норвежка достигла вершины последнего из 14 восьмитысячников — горы Чогори (K2), в северной части Кашмира. Казалось бы, мировой рекорд установлен (14 восьмитысячников - за 3 месяца), но после восхождения альпинистку ожидал неприятный сюрприз. Её обвинили в неоказании помощи шерпу, который умирал на горной тропе. Он натягивал канаты и сорвался с высоты. Норвежка несчастного видела, но перешагнула через него и отправилась дальше, наверх.
Однако сама чемпионка утверждает, что ее команда сделала все возможное, чтобы помочь шерпу. Но ее коллеги-альпинисты видели съемки с горы и заявляют, что та просто прошла мимо тела умирающего.
Австрийский альпинист Вильгельм Штайн упрекнул норвежку:
"То, что там произошло, — это позор. Живого человека оставили лежать, чтобы можно было установить рекорды".
На кадрах, снятых дроном, пояснил он, видно, как помощь умирающему оказывает один человек, а остальные просто продолжают путь наверх. "Хотя на месте находились шерпы и горные проводники, которые могли бы принять меры", по крайней мере, попытаться спустить несчастного вниз. Но для этого пришлось бы бросить восхождение, и тогда норвежка не смогла бы установить мировой рекорд.
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Штайн говорит, что если бы пострадавший был европейцем, ему наверняка хотя бы попытались помочь.
Норвежка же отрицает свою вину: «Сказать, что мы ничего не сделали, будет неправильно".
«Учитывая условия, трудно понять, как его можно было спасти. Он упал на, пожалуй, самой опасной части горы, где есть лишь узкая тропа и снег». Харила сказала, что когда ее команда нашла Хасана, на нем не было ни перчаток, ни пуховика, к тому же он умирал от кислородного голодания.
Впрочем, смерть пакистанца не помешала группе большое торжество по случаю собственного успеха. При этом о гибели 27-летнего шерпы стало известно случайно - никто из альпинистов, сопровождавших Харилу, об этом не упомянул.
Погибший не был опытным проводником, и не так давно начал заниматься креплением и ремонтом канатов в горах. Вильгельм Штайн объявил сбор средств для семьи пакистанца. У него остались жена, трое детей и больная диабетом мать.
Напомним, K2 является второй по высоте после Эвереста. Эта гора считается одной из самых опасных для альпинистов, и много тех, кто пытается попасть к вершине, погибает на спуске Чогори, где малейшая ошибка может спровоцировать сход лавины. Альпинистов, которым удалось дойти до вершины, не так и много - в мире насчитывается всего несколько сотен.
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Гибнет их много и мне их нисколько не жалко.
Мы высшая раса, остальные мусор, который полезен только в качестве удобрения для процветания западной цивилизации.
Все остальное лицемерие. Вся их фальшивая толерантность и демократия просто декорация, чтобы скрыть фашистскую сущность.
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Маразм русофобов крепчает)))
Почему другие товарищи шерпа ничего не сделали? Что им мешало заявить: "Один из наших сорвался и получил серьезные повреждения, ему требуется помощь. Мы возвращаемся"? Побоялись, что будут вынуждены выплатить неустойку? Могли же вызвать вертолет, или он не входит в страховку у проводников? Уверен, что у них есть инструкции на все случаи, в том числе и на такой
Норвежка?
А чего вы ожидали?
Например помочь или поделиться кислородом- у них значит подвергнуть себя угрозе смерти и т.п.
И частично поэтому на всех этих вершинах и лежат трупы- ни у кого нет ни сил ни возможностей их спустить.
Вот и лежат эти замерзшие трупы, зачастую используемые как метки для других на маршруте.
Не бросай одного его.
Пусть он в связке одной с тобой,
Там поймёшь кто такой".
и пофиг, европеец или местный.
восхождение на К2 стоит 35-50к евриков с носа, умножаем на 10 человек...
а отказаться от восхождения - деньги никто не вернёт. мда... романтика альпинизма дала сильную трещину.