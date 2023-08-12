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Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2

Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2

Автор:
12 августа 2023 13:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: k2   Видео   Кристин Харила   горы   проводник   тщеславие   шерпа   
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Девушка не захотела (не смогла?) отвлекаться на получившего травмы пакистанца, ведь впереди её ждал мировой рекорд.


Ежегодно в горах гибнут альпинисты, но на любовь к восхождениям этот факт никак не влияет. Норвежская альпинистка Кристин Харила за рекордные 92 дня покорила 14 восьмитысячников. Женщина в команде с проводником Тенджин Шерпа из Непала начала свои восхождения в апреле 2023 г. В мае команда поднялась на Эверест, а 23 июля — на двенадцатую по высоте гору мира Броуд Пик (Пакистан).


Все свои восхождения альпинистка совершала в рамках проекта She Moves Mountains («Она движет горы»), цель которого - изменить представление о возможностях женщин.


27 июля норвежка достигла вершины последнего из 14 восьмитысячников — горы Чогори (K2), в северной части Кашмира. Казалось бы, мировой рекорд установлен (14 восьмитысячников - за 3 месяца), но после восхождения альпинистку ожидал неприятный сюрприз. Её обвинили в неоказании помощи шерпу, который умирал на горной тропе. Он натягивал канаты и сорвался с высоты. Норвежка несчастного видела, но перешагнула через него и отправилась дальше, наверх.


Однако сама чемпионка утверждает, что ее команда сделала все возможное, чтобы помочь шерпу. Но ее коллеги-альпинисты видели съемки с горы и заявляют, что та просто прошла мимо тела умирающего. 




Австрийский альпинист Вильгельм Штайн упрекнул норвежку:

"То, что там произошло, — это позор. Живого человека оставили лежать, чтобы можно было установить рекорды".

На кадрах, снятых дроном, пояснил он, видно, как помощь умирающему оказывает один человек, а остальные просто продолжают путь наверх. "Хотя на месте находились шерпы и горные проводники, которые могли бы принять меры", по крайней мере, попытаться спустить несчастного вниз. Но для этого пришлось бы бросить восхождение, и тогда норвежка не смогла бы установить мировой рекорд.


Штайн говорит, что если бы пострадавший был европейцем, ему наверняка хотя бы попытались помочь.


Норвежка же отрицает свою вину: «Сказать, что мы ничего не сделали, будет неправильно".

«Учитывая условия, трудно понять, как его можно было спасти. Он упал на, пожалуй, самой опасной части горы, где есть лишь узкая тропа и снег». Харила сказала, что когда ее команда нашла Хасана, на нем не было ни перчаток, ни пуховика, к тому же он умирал от кислородного голодания.


Впрочем, смерть пакистанца не помешала группе большое торжество по случаю собственного успеха. При этом о гибели 27-летнего шерпы стало известно случайно - никто из альпинистов, сопровождавших Харилу, об этом не упомянул.


Погибший не был опытным проводником, и не так давно начал заниматься креплением и ремонтом канатов в горах. Вильгельм Штайн объявил сбор средств для семьи пакистанца. У него остались жена, трое детей и больная диабетом мать.


Напомним, K2 является второй по высоте после Эвереста. Эта гора считается одной из самых опасных для альпинистов, и много тех, кто пытается попасть к вершине, погибает на спуске Чогори, где малейшая ошибка может спровоцировать сход лавины. Альпинистов, которым удалось дойти до вершины, не так и много - в мире насчитывается всего несколько сотен.

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Метки: k2   Видео   Кристин Харила   горы   проводник   тщеславие   шерпа   
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42  комментария
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113k
parallax 2 часа назад
В горы лезут в основном эгоисты пытающиеся самоутвердиться. Абсолютно бесполезное и опасное мероприятие.
Гибнет их много и мне их нисколько не жалко.

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7k
Slowly 5 минут назад
Предсказуемо.
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962
ruslan d 5 минут назад
Твари ...
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57k
Опиум для народа 8 минут назад
А какие были трогательные байки про "связки" и "взаимопомощь"... Но пришел интернет и всё опошлил.
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3k
Pill 15 минут назад
Мне пофигу на их достижения и их жертвы
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44
vvv Полчаса назад
Это европейцы, чему удивляться? Мы на них внешне похожи, но внутри совершенно другие.
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977
Sexxxton Полчаса назад
К экспедиции такого уровня, обычно готовятся несколько лет. Разрешение на подъём, оборудование, саму экспедицию стоит очень дорого. О рисках и опасностях все знают. Подобными случаями, занимаются спасатели, тоже шерпы, они более выносливы. Для гор, это обычная ситуация и происходит регулярно. Кто не рискует, обычно сидит дома.
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12k
harlamov Полчаса назад
Так у них у всех на западе психология, которую осмелился открыто озвучить Гитлер.
Мы высшая раса, остальные мусор, который полезен только в качестве удобрения для процветания западной цивилизации.
Все остальное лицемерие. Вся их фальшивая толерантность и демократия просто декорация, чтобы скрыть фашистскую сущность.
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223
игорь смирнов Опиум для народа 2 минуты назад
Только у нас.Сам погибай а товарища выручай!Вот и весь "славяноарийский нацизм".
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398
Konstantin Lebedev Полчаса назад
Schreibikus, называть 37-летнюю женщину девушкой, - очень смело! Но глупо.
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
СМИ просто решили сделать ее крайней, чтобы сделать заголовок погромче

Почему другие товарищи шерпа ничего не сделали? Что им мешало заявить: "Один из наших сорвался и получил серьезные повреждения, ему требуется помощь. Мы возвращаемся"? Побоялись, что будут вынуждены выплатить неустойку? Могли же вызвать вертолет, или он не входит в страховку у проводников? Уверен, что у них есть инструкции на все случаи, в том числе и на такой
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5k
Горожанин 36 минут назад
Либерализм. Он так работает.
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10k
au3 38 минут назад
Она покорила :) Команда натягивает канаты, а покорила она :)
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4
Олимпиада 42 минуты назад
Это - европейские ценности: чужая жизнь - ничто, рекорды, деньги и свои удовольствия – всё!
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9k
alex9845 46 минут назад
Насколько знаю как правило никого не спасают, ибо это чрезмерно затратно,тяжело и опасно.
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222
Fedor Lysykh Час назад
Почему-то я не удивлён. Ну совершенно.
Норвежка?
А чего вы ожидали?
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19
Справедливый Fedor Lysykh Полчаса назад
... и имя такое "странное" - Харила
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
это всё что нужно знать о западной психологии.
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128k
Leff Час назад
Количество трупов и их расположение на горе Эверест
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2k
Kom9ipa Час назад
Умный в гору не пойдет...
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11k
Летучий Мыш Час назад
Да всегда так делали, такое впечатление, что просто на этом кто то хайпится пытается. Наш немецкий альпинист какой то тоже комментировал, жался, мялся, при этом, мол все не так однозначно. У шерпов там своя организация, никто ж не думает, что для такого сложного восхождения команда чувака на улице нашла. И про "был бы европейцем"- тоже спекуляции. Сколько тех европейцев на пути к вершинам валяется...
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5k
Евгений Д Час назад
К сожалению в альпинизме особенно на "критических" для здоровья высотах подобное частенько случается.
Например помочь или поделиться кислородом- у них значит подвергнуть себя угрозе смерти и т.п.
И частично поэтому на всех этих вершинах и лежат трупы- ни у кого нет ни сил ни возможностей их спустить.
Вот и лежат эти замерзшие трупы, зачастую используемые как метки для других на маршруте.
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222
Fedor Lysykh Евгений Д Час назад
"Парня в горы тяни, рискни,
Не бросай одного его.
Пусть он в связке одной с тобой,
Там поймёшь кто такой".
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6k
hhwost Час назад
обычное дело. на Эвересте та же фигня, куча трупов так и лежит.
и пофиг, европеец или местный.
восхождение на К2 стоит 35-50к евриков с носа, умножаем на 10 человек...
а отказаться от восхождения - деньги никто не вернёт. мда... романтика альпинизма дала сильную трещину.
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