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"Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет": республиканка Кери Лейк на пальцах объяснила, что есть лишь два гендера

"Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет": республиканка Кери Лейк на пальцах объяснила, что есть лишь два гендера

Автор:
12 августа 2023 19:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Kari Lake   gender   Видео   США   айова   журналисты   коровник   пол   
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Экс-кандидат в губернаторы Аризоны прямо в коровнике прочла журналистам мини-лекцию.

В США по-прежнему продвигается теория кучи полов. Здравомыслящие люди устали доказывать её несостоятельность, однако всевозможные небинарные и прочие персоны встают на дыбы, как только кто-то намекает, что любой ощущающий себя женщиной мужик, остаётся мужчиной, просто с придурью.


Республиканка Кери Лейк придерживается той же позиции, о чём и заявила собравшимся в коровнике журналистам. Дело проходило на сельскохозяйственной ярмарке в Айове, и Лейк наглядно объяснила, что лучше всего понятие гендера объяснить на примере с животными.


Диалог вышел примерно таким:

- Кто из вас из «Нью-Йорк Таймс»?

- Я.

- Вы в курсе, что есть только два пола, не так ли?

- Да я всего лишь фотограф…

- А я вам говорю, что в Айове каждый знает: есть только два пола. Предлагаю челленж для репортеров «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет.


Лейк, которая потерпела неудачу на выборах в прошлом году, неоднократно заявляла о своей поддержке Трампа. Собственно, на этой ярмарке она также пропагандировала экс-президента США и его предвыборную платформу. Сам Трамп тоже посетит ярмарку, только чуть позже.


Кстати, по данным опроса, Трамп лидирует в Айове, опережая своего соперника Рона Десантиса.

Источник:

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Метки: Kari Lake   gender   Видео   США   айова   журналисты   коровник   пол   
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20  комментариев
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20k
Александр Час назад
Вспомнилось
У заики спрашивают:- почему Вы стали заикаться?
Заика стал рассказывать: - когда мы с братом были маленькие, сосали у козы молоко. Затем мы выросли, а коза постарела, молоко закончилось, решили избавиться от козы.
Стоим на рынке, продаем козу, подходит мужик, спрашивает: - почем козёл?- Брат сразу умер, а я стал заикаться...
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5k
Евгений Д 6 минут назад
Я могу предположить что эти больные со своими гендерами
все таки смогут найти за что быка "доить"
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39k
Notan Blaine 6 минут назад
Подобное даже представить страшно, что страна у которой самый большой ядерный и военный арсенал, самая огромная армия, что контролирует своими базами весь остальной мир, страна, что способна обрушить экономику целых континентов, устроить военное вторжение под надуманным предлогом, да так, что ООН это поддержит. Так вот, политики США на полном серьезе обсуждают вопрос сколько полов и гендеров у человека, а ведь любой человек знает ответ на этот вопрос примерно с лет 5, когда начинает думать самостоятельно и изучать окружающий мир.
На самом деле это должно вызывать не смех, а страх, потому как в обозримом будущем они под этим предлогом могут устроить геноцид, например в Африке, заявив, что там отказываются принимать 90 гендеров и проводить операции по смене пола новорожденным.
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974
Кондратий Собакин 7 минут назад
- Сколько сосков останется у коровы, если оторвать один?
- Три.
- Ни одного. Это был бык!
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1k
Misanthrop 14 минут назад
"Кстати, по данным опроса, Трамп лидирует в Айове, опережая своего соперника Рона Десантиса."
Вот эта "кстатя" какое для меня-то значение имеет?!
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50k
turyst 19 минут назад
У некоторых и быки такие:

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50k
turyst 19 минут назад
Напомнило. :)
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5k
Трям Полчаса назад
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1k
tvcshnik Полчаса назад
Приводят козу к ветеринару, чего-то мало молока даёт.? Ветеринар отвечает козёл конечно задроченный, но жить будет.
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1k
Николай Полчаса назад
Ну надо ожидать коров трангендеров я так понимаю?
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6k
мемфрид 57 минут назад
А это что за додик?)
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92k
sapér Vodička 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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47k
Максим Т. Час назад
Так эти долбо..бы считают, что молоко разливается на фабрике. Какая им разница, кого доить?
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Как-то перевод странный. Мне показалось, что речь идет не про подоить...
Кто хорошо знает английский? Выражение to try milk переводится попробовать молоко, нет? Может сенатор-троль предлагает попробовать молоко от коровы и от быка?
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