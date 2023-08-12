"Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет": республиканка Кери Лейк на пальцах объяснила, что есть лишь два гендера

Республиканка Кери Лейк придерживается той же позиции, о чём и заявила собравшимся в коровнике журналистам. Дело проходило на сельскохозяйственной ярмарке в Айове, и Лейк наглядно объяснила, что лучше всего понятие гендера объяснить на примере с животными.





Диалог вышел примерно таким:

- Кто из вас из «Нью-Йорк Таймс»?

- Я.

- Вы в курсе, что есть только два пола, не так ли?

- Да я всего лишь фотограф…

- А я вам говорю, что в Айове каждый знает: есть только два пола. Предлагаю челленж для репортеров «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет.





Лейк, которая потерпела неудачу на выборах в прошлом году, неоднократно заявляла о своей поддержке Трампа. Собственно, на этой ярмарке она также пропагандировала экс-президента США и его предвыборную платформу. Сам Трамп тоже посетит ярмарку, только чуть позже.



