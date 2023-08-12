"Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет": республиканка Кери Лейк на пальцах объяснила, что есть лишь два гендера

Экс-кандидат в губернаторы Аризоны прямо в коровнике прочла журналистам мини-лекцию.
В США по-прежнему продвигается теория кучи полов. Здравомыслящие люди устали доказывать её несостоятельность, однако всевозможные небинарные и прочие персоны встают на дыбы, как только кто-то намекает, что любой ощущающий себя женщиной мужик, остаётся мужчиной, просто с придурью.
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Республиканка Кери Лейк придерживается той же позиции, о чём и заявила собравшимся в коровнике журналистам. Дело проходило на сельскохозяйственной ярмарке в Айове, и Лейк наглядно объяснила, что лучше всего понятие гендера объяснить на примере с животными.
Диалог вышел примерно таким:
- Кто из вас из «Нью-Йорк Таймс»?
- Я.
- Вы в курсе, что есть только два пола, не так ли?
- Да я всего лишь фотограф…
- А я вам говорю, что в Айове каждый знает: есть только два пола. Предлагаю челленж для репортеров «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет.
Лейк, которая потерпела неудачу на выборах в прошлом году, неоднократно заявляла о своей поддержке Трампа. Собственно, на этой ярмарке она также пропагандировала экс-президента США и его предвыборную платформу. Сам Трамп тоже посетит ярмарку, только чуть позже.
Кстати, по данным опроса, Трамп лидирует в Айове, опережая своего соперника Рона Десантиса.
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У заики спрашивают:- почему Вы стали заикаться?
Заика стал рассказывать: - когда мы с братом были маленькие, сосали у козы молоко. Затем мы выросли, а коза постарела, молоко закончилось, решили избавиться от козы.
Стоим на рынке, продаем козу, подходит мужик, спрашивает: - почем козёл?- Брат сразу умер, а я стал заикаться...
все таки смогут найти за что быка "доить"
На самом деле это должно вызывать не смех, а страх, потому как в обозримом будущем они под этим предлогом могут устроить геноцид, например в Африке, заявив, что там отказываются принимать 90 гендеров и проводить операции по смене пола новорожденным.
- Три.
- Ни одного. Это был бык!
Вот эта "кстатя" какое для меня-то значение имеет?!
Кто хорошо знает английский? Выражение to try milk переводится попробовать молоко, нет? Может сенатор-троль предлагает попробовать молоко от коровы и от быка?
Переводится именно "предлагаю ... попробовать подоить быка..."