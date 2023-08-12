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Американка стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди женщин

Американка стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди женщин

Автор:
12 августа 2023 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   США   борода   женщина   книга рекордов гиннеса   мичиган   
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С чем её и поздравляем (нет).

Жительница штата Мичиган 38-летняя Эрин Ханикатт помимо титула самой бородатой женщины в мире собрала почти целое комбо из известного и неполиткорректного анекдота про одноногую чернокожую лесбиянку. У неё есть всё — нет ноги, она тоже лесбиянка, вот только цветом кожи немного не вышла. Но этот недостаток с лихвой компенсирует наличие 30-сантиметровой бороды. И не стать знаменитостью в США она просто не имела права.


А ели серьёзно, то история Эрин довольно печальная. В 13 лет она у неё обнаружили редкое заболевание — синдром поликистозных яичников, вызывающий гормональный дисбаланс, который нередко вызывает избыточный рост волос. Что, собственно, и произошло с Ханникат. Подростком, девушкой, а затем и женщиной ей приходилось браться за бритву по нескольку раз в день. н Однако недавно из-за инсульта она начала терять зрение и бриться стало сложно. Тогда жена Джен посоветовала "мужу" не заморачиваться и перестать бриться. Таким образом, за два года её борода отросла до Книги рекордов Гиннеса.


Что касается ноги, то её у Ханикатт отняли из-за гангрены, вызванной бактериальной инфекцией. Но несмотря на все проблемы со здоровьем обладательница самой длинной бороды среди женщин старается жить и радоваться жизни.

Свой титул Эрин Ханикатт "отобрала" у другой американки — 75-летней Вивиан Уилер. Длина её бороды составляла 25 сантиметров.

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Метки: Видео   США   борода   женщина   книга рекордов гиннеса   мичиган   
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8  комментариев
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35k
Опаньки 53 минуты назад
фабрика уродов
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Сол Гудман 7 минут назад
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Похабыч 7 минут назад
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L.Nemo 19 минут назад
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Shtoppi 20 минут назад
персонаж, в сам раз, чтобы на площади за деньги показывать в базарный день. не страна, а какое-то долбанное фрик-шоу.
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52k
stabskapitan 41 минуту назад
Как в 21-м веке можно бактериальную инфекцию превратить в гангрену? Она совсем с головой не дружит?
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