Американка стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди женщин

Жительница штата Мичиган 38-летняя Эрин Ханикатт помимо титула самой бородатой женщины в мире собрала почти целое комбо из известного и неполиткорректного анекдота про одноногую чернокожую лесбиянку. У неё есть всё — нет ноги, она тоже лесбиянка, вот только цветом кожи немного не вышла. Но этот недостаток с лихвой компенсирует наличие 30-сантиметровой бороды. И не стать знаменитостью в США она просто не имела права.





А ели серьёзно, то история Эрин довольно печальная. В 13 лет она у неё обнаружили редкое заболевание — синдром поликистозных яичников, вызывающий гормональный дисбаланс, который нередко вызывает избыточный рост волос. Что, собственно, и произошло с Ханникат. Подростком, девушкой, а затем и женщиной ей приходилось браться за бритву по нескольку раз в день. н Однако недавно из-за инсульта она начала терять зрение и бриться стало сложно. Тогда жена Джен посоветовала "мужу" не заморачиваться и перестать бриться. Таким образом, за два года её борода отросла до Книги рекордов Гиннеса.





Что касается ноги, то её у Ханикатт отняли из-за гангрены, вызванной бактериальной инфекцией. Но несмотря на все проблемы со здоровьем обладательница самой длинной бороды среди женщин старается жить и радоваться жизни.