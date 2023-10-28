Почему многие египтяне живут в недостроенных домах без крыш

Благодаря своей древней истории и богатому культурному наследию, Египет является одной из тех стран, к которой всегда было (и, скорее всего, будет) приковано внимание любителей тайн и загадок.
Путешественники, жаждущие втянуть ноздрями пески времени и окунуться в очарование древней культуры, удивительным образом сохранившейся до наших дней, со всего мира стягиваются в Египет, дабы своими глазами увидеть величественные пирамиды и хотя бы кончиками пальцев прикоснуться к тайнам, скрытыми в песках Аравийской пустыни.
Памятники архитектуры Древнего Египта абсолютно заслуженно считаются настоящей Меккой для всех любителей исторических тайн и загадок, однако является ли современный Египет настолько же привлекательным для иностранных путешественников?
Безусловно, да, поскольку даже в новейшем периоде своего существования, Египту определенно есть чем удивить заграничных гостей. Например, тем фактом, что многочисленные граждане страны проживают в недостроенных домах, в которых напрочь отсутствует крыша.
Что это - дань традиции, древний обычай или, быть может, стиль жизни? Ни то, ни другое и ни третье. До определенного момента подобным образом жили даже состоятельные граждане - обитатели столичного Каира. Но в дальнейшем в стране появились кондиционеры, и необходимость в вентиляции через отсутствующую крышу отпала, как и отпало желание состоятельных египтян постоянно любоваться открытым небом. С крышей им было все же как-то комфортнее и безопаснее.
Для остальной же части населения, для которой кондиционеры по-прежнему считались предметом роскоши, дома без крыши стали оптимальной возможностью спастись от летнего зноя. Более того, такие строения и сегодня не являются единичным явлением: мол, строили-строили, а достроить так и не получилось. Недоведенные до ума жилые строения без крыши встречаются в городах Египта повсеместно. Более того, египтяне умудряются годами жить в таких домах и, собственно, чувствовать себя при этом достаточно комфортно.
Причин такого засилья недостроенного жилья несколько. Во-первых, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, в обустройстве жилья большую роль играет климат. Египет, как известно, отличается сухой и жаркой погодой. Дожди в этой области идут редко, а зимы теплые и мягкие, поэтому крышу местные жители считают абсолютно ненужной нагрузкой. По ночам, когда температура опускается до своего минимума, египтяне накрываются плотными одеялами, а дыры, где по всем правилам должна располагаться крыша, закрывают подручными средствами.
Причем такие дома могут быть как одноэтажными, так и многоэтажными, да и планировка «квартир», надо сказать, тоже отличается своей хаотичностью и стихийностью. Повторюсь: дома большинства простых жителей Египта выглядят так, как будто их строительство в какой-то момент было «заморожено» до лучших времен, а люди, не пожелавшие ждать наступления этих самых времен, просто въехали в недостроенную коробку.
Во-вторых, и эта причина многими принимается как основная, египтяне отказываются достраивать свои дома и венчать их крышей лишь потому, что не хотят платить налог на недвижимость. Согласно законам страны, если у дома, сколько бы этажей в нем не было, нет крыши, он считается недостроенным и, вроде как, не жилым, а это значит, не подлежит налогообложению.
Руководствуясь этой брешью в законе, предприимчивые египтяне зачастую умудряются строить для себя и своих семей многоэтажные дома, обустроив для комфортной жизни лишь первый этаж, у которого, по понятным причинам, крыша имеется. Остальные же этажи так и остаются «недоделанными», непокрытыми крышей, что автоматически приравнивает все здание целиком к недострою и лишает его владельца необходимости платить налоги. И в таких домах люди умудряются жить десятилетиями. Благо, климат позволяет…
Что ж, как нельзя лучше описать данную ситуацию может известная поговорки «Голь на выдумки хитра», поскольку большая часть египтян, вынужденных жить в недостроенных зданиях, просто убедили себя в том, что дом без крыши – это нормально, это привычно, и в этом нет ничего страшного. На самом деле, основная проблема появления подобных домов банальная бедность местного населения, не способного обеспечить себя и свои семьи ликвидным жильем. И это печально…
Более того, от засилья недостроенных домов страдает и эстетика египетских городов. Здания без крыш, с выступающими в небо металлическими прутьями, превращают городские улицы в глобальную стройку, портя их внешний облик и закрывая от взоров путешественников и местных жителей и без того не слишком богатые природные красоты Египта.
Источник:
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Вот и ответ