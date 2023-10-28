Почему многие египтяне живут в недостроенных домах без крыш

Что ж, как нельзя лучше описать данную ситуацию может известная поговорки «Голь на выдумки хитра», поскольку большая часть египтян, вынужденных жить в недостроенных зданиях, просто убедили себя в том, что дом без крыши – это нормально, это привычно, и в этом нет ничего страшного. На самом деле, основная проблема появления подобных домов банальная бедность местного населения, не способного обеспечить себя и свои семьи ликвидным жильем. И это печально…