Какие русские слова и почему опасно произносить за границей?

В США и вообще любых странах, где понимают английский язык (В США не всегда, кстати) не стоит поминать всуе дерево самшит. Например, лучше не говорить, что это кресло сделано - this armchair is made of... как его самшита? Ибо на языке Шекспира и Фифти Сента такое слово звучит как someshit - т.е "какое д...мо". Сами англоязычные самшит называют boxtree - "коробочное дерево".