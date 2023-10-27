Какие русские слова и почему опасно произносить за границей?

Какие же русские слова кажутся иностранцам смешными, опасными или странными, какие могут вызвать небольшой скандал или даже драку.
Короче, не только мы над их речью смеемся, но и они над нашей, так-то!
Погнали!
В арабских странах опасно подзывать кошку нашим привычным кис-кис-кис. Особенно при детях. Ибо слово "кис" (كس) на арабском языке - это, извиняюсь, женский детородный орган. Получается, что вы зовете кошечку: п...а-п...а-п...а :) Арабы же кошек и котов подзывают по-иному : "пш-пш-пш".
В Венгрии играя со своей любимой собачкой не стоит кричать ей "фас"! По крайней мере, особо громко. Потому что слово "фас" (fasz) в венгерском языке полный аналог нашего того самого из трех букв.
В странах где говорят на сербохорватском языке (Сербия, Черногория, Босния, Хорватия) лучше не произносить вслух 2 слова: "курица" и "спичка". Потому что первое напоминает слово "курац" - то самое из трех букв. А второе - "пичка" - женский тот самый орган.
В Италии по этим же причинам тоже не стоит вспоминать фигу, фиговое дерево и фиговые листы. Ибо la figa на итальянском языке тоже п...а. А вот само растение - просто il fico.
В странах Латинской Америки опасно покупая фрукты, просить "папайю". Потому что la papaya тут тоже часто уже просто тот самый орган женский! Латиносы папайю обычно именуют la fruta bomba - фрукт-бомба.
Вьетнамца не стоит переспрашивать столь любимым всеми нами словом "Че"? Потому что chó на вьетнамском языке, не не ж...а, как многие думают. А "собака". Тоже обидно, понимаете.
При чехах опасно говорить, что ты, дорогой товарищ, где-то работаешь. Могут вызвать полицию. Потому что слово robota на чешском языке означает "тяженый принудительный труд раба" именно. То есть, ты у кого в рабстве числишься. Привычная нам "работа" по-чешски - prace (праце).
Равно как и испугаются поляки, если русский вдруг им заявит, что частенько пьет "чай из чашки". Потому что "чашка" (czaszka) на польском языке - человеческий череп... Чашку же для питья поляки именуют filiżanka (филижанка).
В Польше всем Татьянам лучше представляться именно как Татьяны, а не уменьшительно-ласкательным "Таня". Потому что может вызвать смех у всех компании. Ведь tania (таня) по-польски - "дешевая".
В США и вообще любых странах, где понимают английский язык (В США не всегда, кстати) не стоит поминать всуе дерево самшит. Например, лучше не говорить, что это кресло сделано - this armchair is made of... как его самшита? Ибо на языке Шекспира и Фифти Сента такое слово звучит как someshit - т.е "какое д...мо". Сами англоязычные самшит называют boxtree - "коробочное дерево".
Французским официантам не стоит громко кричать на русском языке через весь зал "счет, пожалуйста!!" Потому что наше "счет" весьма созвучно французскому la chiotte (шьот) - "туалет типа сортир". Это заветное местечко вам и покажут с удовольствием любезные галлы :)
В Болгарии недоразумения могут возникнуть с такими привычными для нас словами как "майка" и "булка". Если произнести фразу "я съел булку и выбросил балкона свою майку" любой болгарин придет в шок. Потому что вы только что произнесли - "я сьел невесту и выбросил с балкона маму". Ибо булка - невеста на болгарском языке. А майка - мама.
Болгар, кстати, забавляет обычное русское слово "пышка". Потому что на болгарском "пишка" это тоже женский орган. Я съел пышку, да...
И да, во всех исламских странах будьте осторожны со словом "кефир". Ибо оно созвучно с арабским "кяфир" - неверный (плохой, гадкий, поганый, испорченный). Для мусульман весьма тяжкое оскорбление, скажу я вам.
И, да вот что вспомнил. Внезапно, нашего слово "кефир", кстати, с "кяфиром" связано напрямую. Потому что так называли изначально "плохое, испорченное молоко"...
Источник:
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Почти в любом аэропорту отличной идеей будет на весь зал крикнуть жене "Алла, я в бар!"
Пишка ета писюн маленкий.
Пост высосан из пальца, так как такое применимо вообще ко всем языкам. Обычно, языковые носители правильно относятся к таким вещам, могут подколоть, но опасности там ровно ноль.
Война. Деревню захватили немцы.
Немецкий солдат стучит в дверь:
-Дойче зольдатен хотеть русский женский п.и.п.и.с.ь.к.а!
Из-за дверь выходит здоровенный партизан:
- П.и.з.д.ы тебе дать, что ли?
Термин "косозубая передача" некоторые эмоции у арабских студентов вызвать может.