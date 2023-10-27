Какие русские слова и почему опасно произносить за границей?

Короче, не только мы над их речью смеемся, но и они над нашей, так-то!

Погнали!

В арабских странах опасно подзывать кошку нашим привычным кис-кис-кис. Особенно при детях. Ибо слово "кис" (كس) на арабском языке - это, извиняюсь, женский детородный орган. Получается, что вы зовете кошечку: п...а-п...а-п...а :) Арабы же кошек и котов подзывают по-иному : "пш-пш-пш".