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Какие русские слова и почему опасно произносить за границей?

Какие русские слова и почему опасно произносить за границей?

Автор:
27 октября 2023 11:35
Сообщество : Путешествия
Метки: вырадения   за границей   интересно   люди   путешествия   русские слова   факты   фото   
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12

Какие же русские слова кажутся иностранцам смешными, опасными или странными, какие могут вызвать небольшой скандал или даже драку.

Короче, не только мы над их речью смеемся, но и они над нашей, так-то!

Погнали!

В арабских странах опасно подзывать кошку нашим привычным кис-кис-кис. Особенно при детях. Ибо слово "кис" (كس) на арабском языке - это, извиняюсь, женский детородный орган. Получается, что вы зовете кошечку: п...а-п...а-п...а :) Арабы же кошек и котов подзывают по-иному : "пш-пш-пш".

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В Венгрии играя со своей любимой собачкой не стоит кричать ей "фас"! По крайней мере, особо громко. Потому что слово "фас" (fasz) в венгерском языке полный аналог нашего того самого из трех букв.

В странах где говорят на сербохорватском языке (Сербия, Черногория, Босния, Хорватия) лучше не произносить вслух 2 слова: "курица" и "спичка". Потому что первое напоминает слово "курац" - то самое из трех букв. А второе - "пичка" - женский тот самый орган.

В Италии по этим же причинам тоже не стоит вспоминать фигу, фиговое дерево и фиговые листы. Ибо la figa на итальянском языке тоже п...а. А вот само растение - просто il fico.

В странах Латинской Америки опасно покупая фрукты, просить "папайю". Потому что la papaya тут тоже часто уже просто тот самый орган женский! Латиносы папайю обычно именуют la fruta bomba - фрукт-бомба.

Вьетнамца не стоит переспрашивать столь любимым всеми нами словом "Че"? Потому что chó на вьетнамском языке, не не ж...а, как многие думают. А "собака". Тоже обидно, понимаете.

При чехах опасно говорить, что ты, дорогой товарищ, где-то работаешь. Могут вызвать полицию. Потому что слово robota на чешском языке означает "тяженый принудительный труд раба" именно. То есть, ты у кого в рабстве числишься. Привычная нам "работа" по-чешски - prace (праце).

Равно как и испугаются поляки, если русский вдруг им заявит, что частенько пьет "чай из чашки". Потому что "чашка" (czaszka) на польском языке - человеческий череп... Чашку же для питья поляки именуют filiżanka (филижанка).

В Польше всем Татьянам лучше представляться именно как Татьяны, а не уменьшительно-ласкательным "Таня". Потому что может вызвать смех у всех компании. Ведь tania (таня) по-польски - "дешевая".

В США и вообще любых странах, где понимают английский язык (В США не всегда, кстати) не стоит поминать всуе дерево самшит. Например, лучше не говорить, что это кресло сделано - this armchair is made of... как его самшита? Ибо на языке Шекспира и Фифти Сента такое слово звучит как someshit - т.е "какое д...мо". Сами англоязычные самшит называют boxtree - "коробочное дерево".

Французским официантам не стоит громко кричать на русском языке через весь зал "счет, пожалуйста!!" Потому что наше "счет" весьма созвучно французскому la chiotte (шьот) - "туалет типа сортир". Это заветное местечко вам и покажут с удовольствием любезные галлы :)

В Болгарии недоразумения могут возникнуть с такими привычными для нас словами как "майка" и "булка". Если произнести фразу "я съел булку и выбросил балкона свою майку" любой болгарин придет в шок. Потому что вы только что произнесли - "я сьел невесту и выбросил с балкона маму". Ибо булка - невеста на болгарском языке. А майка - мама.

Болгар, кстати, забавляет обычное русское слово "пышка". Потому что на болгарском "пишка" это тоже женский орган. Я съел пышку, да...

И да, во всех исламских странах будьте осторожны со словом "кефир". Ибо оно созвучно с арабским "кяфир" - неверный (плохой, гадкий, поганый, испорченный). Для мусульман весьма тяжкое оскорбление, скажу я вам.

И, да вот что вспомнил. Внезапно, нашего слово "кефир", кстати, с "кяфиром" связано напрямую. Потому что так называли изначально "плохое, испорченное молоко"...

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Метки: вырадения   за границей   интересно   люди   путешествия   русские слова   факты   фото   
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66  комментариев
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2k
Дмитрий 10 часов назад
Где главное?!
Почти в любом аэропорту отличной идеей будет на весь зал крикнуть жене "Алла, я в бар!"
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6k
HUBLOT 2 минуты назад
В Болгарии своих слов веселых хватает. Пердите на здоровье.
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
Пособие для тех, кто собирается в Корею
Ссылка youtu.be
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15k
Краюхин Тихон 50 минут назад
Не говорите в России на английском Мир Дверь Мяч, Кто Рисует Чили, Ваш Кролик Написал....
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60
qwertykey 2 часа назад
Чудик = chew dick
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3k
Walther 2 часа назад
Короче, весь туризм к *уям свели!
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3
Captain Nemo 2 часа назад
"пишка" это мужской орган (уменьшительное)
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3k
4elentano 2 часа назад
У болгар и сербов не знаю про "пишку", знаю про "пичку" (женский детородный орган). У них и выражение есть: "Пичку материну!" (перевод, думаю, не нужен). Курица - да, правда. Болгары ржут над нами, а сами говорят "кокошка". А я ржу, когда они черепаху называют "костенурка". А сербы и хорваты - "куча" - это дом по-ихнему. С румынами не надо говорить "пуля", потому что "пула" - это мужской половой орган. В испаноязычных странах не говорить "моряком", потому что "морикон" - это лицо нетрадиционной ориентации. В Америке не нужно говорить "негр" и даже "черный" - недобро озираются.
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820
Иванов Георги 4 часа назад
На болгарском "пишка" это НЕ женский орган.
Пишка ета писюн маленкий.
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3k
Aleks 4 часа назад
Древний анек, приехала бабка в Америку, а хочется еды к которой привыкла, в магазинах найти не может, посоветовали сходить в негритянский магазин, там и крупы есть какие нужно. Заходит бабка, точно крупы есть, ну и обрадованно говорит негру у прилавка, о негр дай манки.
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11k
Трив 5 часов назад
Почему именно "опасно" просить папайю? Что это за чушь? В каком месте слово "папайя" русское?
Пост высосан из пальца, так как такое применимо вообще ко всем языкам. Обычно, языковые носители правильно относятся к таким вещам, могут подколоть, но опасности там ровно ноль.
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10k
Maddy8 6 часов назад
Приехала бабка в Америку. По-английски ни слова. И вот ей захотелось манной каши. Приходит она в магазин, а там продавец негр. Она подходит к нему и говорит:" дай манки".
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324
Уверенный пользователь Maddy8 4 часа назад
и?
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3k
STRiX 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
вася васильев 6 часов назад
А больше всего я хихикал и смущался одновременно, когда рассказывал пожилой американской паре, как им найти магазин "Шитьё", который находится на улице Фокина напротив кинотеатра "Факел".
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1k
Андерсен 6 часов назад
Оказывается, на самых минималках я знаю немало иностранных слов. Правда, получается все время одно из двух - или х*й, или пи*да
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17k
Валерий Викторович 6 часов назад
someshit... Раздельно пишется, во всяком случае в английском языке (some [мат]).
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24k
SolomonA 6 часов назад
прочитал про папайю - вспомнил старый анекдот.
Война. Деревню захватили немцы.
Немецкий солдат стучит в дверь:
-Дойче зольдатен хотеть русский женский п.и.п.и.с.ь.к.а!
Из-за дверь выходит здоровенный партизан:
- П.и.з.д.ы тебе дать, что ли?
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27k
Matrosskin 7 часов назад
Артур Конан Дойл окуел бы, если бы узнал какие ассоциации вызывает название его книги "Ужас расщелины Голубого Джона"...
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176
Александра С 7 часов назад
Все это бред.
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13k
Denissg 8 часов назад
По-арабски "зуб" - ...вы поняли. Нет, не женский. В классическом советском издании "1001 ночь" использовался вариант "зебб". Почти на каждой странице у кого-то поднимался зебб или ему его отрезали. Хорошая добрая книжка для старшего школьного возраста.
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15k
Sergej Lehr 8 часов назад
Информация в ноль. Вообще никогда не пригодится.
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Эдуард Губарев Sergej Lehr 8 часов назад
Это точно. Мы отъездились.
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