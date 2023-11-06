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Почему американцы на самом деле не ставят заборы перед домами?

Почему американцы на самом деле не ставят заборы перед домами?

Автор:
06 ноября 2023 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   американцы   заборы   люди   познавательно   факты   фото   
3791
9

В фильмах на тему благопристойных американских пригородов можно часто заметить, что частные дома у янки с фасада практически не отгорожены заборами. Разве что самыми низкими штакетниками, как правило, покрашенными в ослепительно белый цвет и выполняющими чисто декоративную функцию.

Американцы если и ставят заборы, то позади участков. Отгораживая там бассейн, зону для барбекю, садовую мебель. Однако и те задние заборы отнюдь тоже не высоченные крепостные стены.

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Сравните это с нашим частным сектором в каком-нибудь ближайшем Подмосковье, где между соседями высятся заборы, бывает под два метра вышиной! Настоящие великие китайские стены!

Так почему же американцы не любят ставить заборы перед своими домами?

Сейчас объясню. Причин весомых тут могу назвать сразу несколько.

Во-первых, американцам тут особо высокие заборы и не нужны. От кого прятаться-то? Посягнувшего на частную собственность с не самыми благоприятными намерениями незнакомца можно в иных штатах просто пристрелить. А полицейского с ордером в США никакой забор не остановит, даже самый высокий.

Во-вторых, США основали протестанты. Англикане и прочие пуритане. А согласно протестантской этике все что у тебя в жизни есть, на виду должно быть. От Бога и людей скрывать нечего. Такая вот мораль интересная.

Строить янки высокие заборы в колониальную эпоху XVI-XVIII вв строго запрещала и британская корона. Мало ли, какие они там будут заговоры плести против монархии за своими оградами... Не доглядеть! Английский король Америкой давно не правит, скорее наоборот. Но вот такая вот традиция осталась и по сей день.

В-третьих, в отличие от России в США даже в частном секторе действуют особые правила благоустройства территории. Грубо говоря, по заокеанскому закону просто нельзя строить заборы как захочешь, где захочешь, какие захочешь. Дома на одной улице должны друг с другом гармонировать. Иначе - большой штраф. Тамошнее законодательство регламентирует даже правила стрижки газона, а вы говорите - забор...

Высокие заборы, те самые high fences, в США показатель неблагополучного опасного района. Потому строительства их зря стараются избегать. Иначе может резко снизиться цена недвижимости в пригороде.

Частный дом в США еще и привилегия состоятельных людей. А им нередко охота и себя показать, и на людей вокруг посмотреть.

Американцы еще с 1950-х годов привыкли и к разному рода доставке - от газет до продуктов. Оставлять все это заказанное добро удобнее перед домом, не перекидывая через стену.

Заборы американский закон не любит еще и потому что дома там часто каркасные, легковоспламеняющиеся. А потому пожарные должны иметь возможность быстрого доступа к жилищу, чтоб потушить огонь. Высокий забор может тут здорово помешать.

Быстрый доступ к любому частному дому должны иметь и коммунальщики - приборы учета в США ставятся перед домом. И должны быть легко доступны коммунальным службам в любой момент для проверки.

Частный сектор, те самые элитные белые пригороды американских городов, пока еще относительно безопасны. В отличие от невероятно опасных улиц американских городов. Людям в пригородах строить заборы просто в голову не приходит. Зачем, от кого защищаться-то?

Огромные заборы это еще всегда и огромная трата денег. Фактически попусту. Американцы весьма экономны, если не сказать - скупы. И тратиться на установку высоченных наград не спешат.

Американцы еще и весьма ценят свободное пространство. Высокий забор запросто может "украсть" драгоценные квадраты участка. Потому его строительства избегают. В отличие от нас с вами...

В общем, если кратко резюмировать - американцам в зажиточных пригородах высоченные заборы ставить никто по закону не разрешит. Да и незачем. Плюс сами не привыкли там люди отгораживаться от соседей. Зато привыкли на всем экономить.

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Метки: Жизнь   американцы   заборы   люди   познавательно   факты   фото   
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41  комментарий
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Да тут например забор и ставить-то негде. И жить окно в окно - такое себе удовольствие. А при гипотетическом пожаре тут сгорит к херам вся улица.
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4k
Taf Taffus 6 минут назад
Не указана главная причина - цена. Подавляющая часть жителей субурбана не могут позволить себе капитального жилья, что тут говорить про капитальный забор.
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4k
Петр 17 минут назад
Вот кладбища мне у них нравятся - всё чистенько и аккуратненько, свободный подход. У нас же понаставят оградок и мемориалов высотой в 3 метра с забором соответствующим... ппц. Да и сложно пройти к могилке иногда как раз из-за оградок, которые стоят как в тетрисе...
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9k
Сергей Полчаса назад
Двери и заборы придуманы от честных людей, чтобы не в водить их в искушения. От "лихих" людей заборы и двери не защищают.
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1k
Igor Grishaev 45 минут назад
Дома в двух метрах друг от друга. Так что и себя показать, и на соседей посмотреть удастся.
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92k
Дед Степан 49 минут назад
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−22
Михаил Носко 50 минут назад
а вика тсыганова и кучера - умнички, духовные скрепы берегут
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11k
Янус Полуэктович 53 минуты назад
"Посягнувшего на частную собственность с не самыми благоприятными намерениями незнакомца можно в иных штатах просто пристрелить."
Бред. Чем пристрелить? Пробкой от шампанского? В половине штатов (в основном на севере) оружие запрещено, как в том же штате Вашингтон (не путать с городом). На юге да, там оружия дофига у населения.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 58 минут назад
Американцы никогда не гуляют по улицам своих поселений, от слова ВООБЩЕ.
Пойдешь на прогулку, могут быть к тебе вопросы....что вы здесь ходите? откуда вы? почему?
Пошлешь подальше.....немедленно вызовут полицию и говорить будешь уже с ней.
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21k
иванов дмитрий Час назад
Я бы тоже не стал ставить забор, если в случае проблем мог вызвать полицию и она быстро приехала.
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424
3zo672nyb9t0 Час назад
Знатный бред уровня "это мне не запретили, а я сам не захотел". На самом деле если посмотреть на дома богатых американцев, с участками в несколько гектар, то там увидите те самые двух метровые заборы и выше, ну а плебеям заборы не положены.
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5k
Ал Ди Час назад
Если бы я был бандитом я бы залез туда где есть большой забор, что бы меня не видно было когда я свои грязные делишки буду вытворять.)
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5k
Ал Ди Час назад
У них вместо заборов огнестрел.
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551
Dsident Час назад
Вот недавно коллега рассказывала. У них дача в сосновом лесу, без забора, и прямо на участке растут белые грибы. Приехали они в субботу с утра, а там все грибы срезаны, очистки валяются, ну, в общем, видно что добрые вежливые хорошие люди потоптались.
Зачем в России заборы, спрашивают они. Да потому что культура отсутствует у многих, не грибы срежут, так дорогу через твой участок, потому что так ближе. И не то что пристрелить, даже пнуть никого нельзя, отсюда и борзота до небес.
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15
Сергей Шепилов Dsident 52 минуты назад
Если стоит забор - значит чьё-то, если нет забора - значит общее)))
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
В общем, если кратко резюмировать - американцам в зажиточных пригородах высоченные заборы ставить никто по закону не разрешит(с)
Автор, этим и нужно было ограничиться. Остальные аргументы либо смешны, либо справедливы абсолютно для любой страны.
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472
Maksim АнтонПолднев Полчаса назад
У автора должно быть Не третье, а первое и единственное: "в частном секторе действуют особые правила благоустройства территории. Грубо говоря, по заокеанскому закону просто нельзя строить заборы как захочешь, где захочешь, какие захочешь"(с) Даже конституционное право частной собственности заранее жестко ограничено - это прямо прописывается (иногда вплоть до размеров и цвета дверного коврика) в договорах и актах на собственность.
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185
iskra 2 часа назад
Я на даче забор от соседей поставил. Не хотелось,но пришлось двухметровый сплошной городить. Во первых - они прикармливают бродячих кошек, которые ходили срать на мой участок. Во вторых - собирали потихоньку мою клубнику. В третьих - у них понятие отдыха заключается в пьянке,разжигании огня до небес и громкой музыке,от чего забор хоть немного,но помогает. Дружить с ними мне не хочется абсолютно.
Возможно,если бы у нас нормально работали законы,то можно было бы и без забора обойтись,но я такого даже в перспективе не ожидаю, особенно на территориях дачных участков,там вообще полиция отсутствует в принципе.
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Какие нахер два метра в России!?
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348
deadDEVIL ЦСКА 49 минут назад
Где-то в районе всяких рублёвок и прочей илиты ездил, так просто вот огромные ели, сосны и забор метров 5 под цвет хвои, где-то там изредка висят камеры, а въезд можно заметить только по асфальтированному заезду.
Вот тот забор, что на верхнем фото даже боюсь предположить сколько стоит.
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