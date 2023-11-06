Почему американцы на самом деле не ставят заборы перед домами?

Быстрый доступ к любому частному дому должны иметь и коммунальщики - приборы учета в США ставятся перед домом. И должны быть легко доступны коммунальным службам в любой момент для проверки.

Частный сектор, те самые элитные белые пригороды американских городов, пока еще относительно безопасны. В отличие от невероятно опасных улиц американских городов. Людям в пригородах строить заборы просто в голову не приходит. Зачем, от кого защищаться-то?

Огромные заборы это еще всегда и огромная трата денег. Фактически попусту. Американцы весьма экономны, если не сказать - скупы. И тратиться на установку высоченных наград не спешат.

Американцы еще и весьма ценят свободное пространство. Высокий забор запросто может "украсть" драгоценные квадраты участка. Потому его строительства избегают. В отличие от нас с вами...