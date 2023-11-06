Почему американцы на самом деле не ставят заборы перед домами?

В фильмах на тему благопристойных американских пригородов можно часто заметить, что частные дома у янки с фасада практически не отгорожены заборами. Разве что самыми низкими штакетниками, как правило, покрашенными в ослепительно белый цвет и выполняющими чисто декоративную функцию.
Американцы если и ставят заборы, то позади участков. Отгораживая там бассейн, зону для барбекю, садовую мебель. Однако и те задние заборы отнюдь тоже не высоченные крепостные стены.
Сравните это с нашим частным сектором в каком-нибудь ближайшем Подмосковье, где между соседями высятся заборы, бывает под два метра вышиной! Настоящие великие китайские стены!
Так почему же американцы не любят ставить заборы перед своими домами?
Сейчас объясню. Причин весомых тут могу назвать сразу несколько.
Во-первых, американцам тут особо высокие заборы и не нужны. От кого прятаться-то? Посягнувшего на частную собственность с не самыми благоприятными намерениями незнакомца можно в иных штатах просто пристрелить. А полицейского с ордером в США никакой забор не остановит, даже самый высокий.
Во-вторых, США основали протестанты. Англикане и прочие пуритане. А согласно протестантской этике все что у тебя в жизни есть, на виду должно быть. От Бога и людей скрывать нечего. Такая вот мораль интересная.
Строить янки высокие заборы в колониальную эпоху XVI-XVIII вв строго запрещала и британская корона. Мало ли, какие они там будут заговоры плести против монархии за своими оградами... Не доглядеть! Английский король Америкой давно не правит, скорее наоборот. Но вот такая вот традиция осталась и по сей день.
В-третьих, в отличие от России в США даже в частном секторе действуют особые правила благоустройства территории. Грубо говоря, по заокеанскому закону просто нельзя строить заборы как захочешь, где захочешь, какие захочешь. Дома на одной улице должны друг с другом гармонировать. Иначе - большой штраф. Тамошнее законодательство регламентирует даже правила стрижки газона, а вы говорите - забор...
Высокие заборы, те самые high fences, в США показатель неблагополучного опасного района. Потому строительства их зря стараются избегать. Иначе может резко снизиться цена недвижимости в пригороде.
Частный дом в США еще и привилегия состоятельных людей. А им нередко охота и себя показать, и на людей вокруг посмотреть.
Американцы еще с 1950-х годов привыкли и к разному рода доставке - от газет до продуктов. Оставлять все это заказанное добро удобнее перед домом, не перекидывая через стену.
Заборы американский закон не любит еще и потому что дома там часто каркасные, легковоспламеняющиеся. А потому пожарные должны иметь возможность быстрого доступа к жилищу, чтоб потушить огонь. Высокий забор может тут здорово помешать.
Быстрый доступ к любому частному дому должны иметь и коммунальщики - приборы учета в США ставятся перед домом. И должны быть легко доступны коммунальным службам в любой момент для проверки.
Частный сектор, те самые элитные белые пригороды американских городов, пока еще относительно безопасны. В отличие от невероятно опасных улиц американских городов. Людям в пригородах строить заборы просто в голову не приходит. Зачем, от кого защищаться-то?
Огромные заборы это еще всегда и огромная трата денег. Фактически попусту. Американцы весьма экономны, если не сказать - скупы. И тратиться на установку высоченных наград не спешат.
Американцы еще и весьма ценят свободное пространство. Высокий забор запросто может "украсть" драгоценные квадраты участка. Потому его строительства избегают. В отличие от нас с вами...
В общем, если кратко резюмировать - американцам в зажиточных пригородах высоченные заборы ставить никто по закону не разрешит. Да и незачем. Плюс сами не привыкли там люди отгораживаться от соседей. Зато привыкли на всем экономить.
Источник:
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Бред. Чем пристрелить? Пробкой от шампанского? В половине штатов (в основном на севере) оружие запрещено, как в том же штате Вашингтон (не путать с городом). На юге да, там оружия дофига у населения.
Пойдешь на прогулку, могут быть к тебе вопросы....что вы здесь ходите? откуда вы? почему?
Пошлешь подальше.....немедленно вызовут полицию и говорить будешь уже с ней.
Зачем в России заборы, спрашивают они. Да потому что культура отсутствует у многих, не грибы срежут, так дорогу через твой участок, потому что так ближе. И не то что пристрелить, даже пнуть никого нельзя, отсюда и борзота до небес.
Автор, этим и нужно было ограничиться. Остальные аргументы либо смешны, либо справедливы абсолютно для любой страны.
Возможно,если бы у нас нормально работали законы,то можно было бы и без забора обойтись,но я такого даже в перспективе не ожидаю, особенно на территориях дачных участков,там вообще полиция отсутствует в принципе.
+ ещё комментарии и советы по поводу твоей деятельности на своём участке от "просто мимо проходящих"...
Вообще забавно выглядь попытки убогих хоть как то полить грязью.
И не менее смешна их реакция, когда эти попытки проваливаются.
Вот тот забор, что на верхнем фото даже боюсь предположить сколько стоит.