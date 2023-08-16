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20 предметов и живых существ, которые поражают своими размерами

20 предметов и живых существ, которые поражают своими размерами

Автор:
16 августа 2023 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гигантские   Поражают   Предметы   Размеры   пропорции   существа   
2052
21

Некоторые вещи и существа на нашей планете, бывают такого большого размера, что бросают вызов всем пропорциям. Мы не всегда осознаём насколько гигантскими могут быть те или иные предметы. Взгляните!

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Метки: Гигантские   Поражают   Предметы   Размеры   пропорции   существа   
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5  комментариев
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21k
Corvus Corax 2 часа назад
Не надоело одно и тоже? Этот баян уже надоел...
Кста, больше половины - просто ракурс съемки, а не "огромные" размеры...
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1k
Сергей Клубков 48 минут назад
Самая большая труба это орган! А самый большие органы в мире находятся в США! Это Орган Ванамейкера в Филадельфии в торговом центре Macy's и не работающий ныне самый большой орган в мире Орган концертного зала Бордуок в Атлантик-Сити.
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6k
мемфрид Час назад
У меня самая большая труба в мире, брешут они всё
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
С какого перепуга трутовик чагой стал?
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