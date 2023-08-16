20 предметов и живых существ, которые поражают своими размерами

На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь

15 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно

15 поразительных сравнений предметов и животных в реальной жизни

26 живых существ и предметов, способных удивить своими размерами

Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в сравнении

15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию