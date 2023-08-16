20 предметов и живых существ, которые поражают своими размерами

2052
21
Некоторые вещи и существа на нашей планете, бывают такого большого размера, что бросают вызов всем пропорциям. Мы не всегда осознаём насколько гигантскими могут быть те или иные предметы. Взгляните!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 19 археологических находок, которые докажут, что занятное путешествие в прошлое возможно и без машины времени
- Гигантские штуки, внушительные размеры которых заставляют раскрыть рот от изумления
- 15 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно
- 15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию
- 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в произведения искусства
Новости партнёров
реклама
Кста, больше половины - просто ракурс съемки, а не "огромные" размеры...