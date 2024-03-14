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Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома

Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома

Автор:
14 марта 2024 19:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москвич   жалобы   мусор   пик   управляющая компания   
3994
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Он пободался с управляющей компанией и победил.

У жителей района Очаково-Матвеевское накопились вопросы к управляющей компании, обслуживающей их дома. Больше всего не устраивала частота вывоза мусора - баки постоянно стояли переполненными, вокруг них суетились крысы. В УК сыпались массовые жалобы, но там якобы заявляли, что «люди должны сами решить проблему».

И один мужик это решение нашёл. По всей видимости, сначала он пытался достучаться до руководства конторы, но безуспешно. Тогда перешёл от слов к делу: начал регулярно вываливать мусор перед дверями офиса «ПИК-Комфорт». Иногда заносил ароматный пакетик внутрь здания.

Вот тогда УК зашевелилась.

Вывоз мусора осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО, с которым собственники жилого квартала заключают прямые договоры. Управляющая компания обратилась к оператору с просьбой увеличить частоту вывоза и произвести замену баков - и оператор полностью устранил проблему. Баки были заменены и скорректирован график вывоза.

В компании добавили, что на данный момент «контейнерная площадка находится в надлежащем состоянии, жалоб от жителей не поступает».

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Метки: Видео   Москвич   жалобы   мусор   пик   управляющая компания   
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15  комментариев
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4k
poбт 2 часа назад
тьфу ты хоспади

я уж подумал что он на кучах написал "навальный"

помните эти ох*уенные байки?
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162
aleksey090 3 минуты назад
По таким примерам кто ссыт в подъездах - жалуется на канализацию или на цену воды и водоизмещение?
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7k
Старичок 21 минуту назад
учитесь решать проблемы, жители города на Неве. а не засирать фишки своими жалобами))
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Опять пик, и опять ПИК-Комфорт. Ненавижу. Твари!
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20k
Robin Hood Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Владимир 2 часа назад
Уже бы вывели всё ЖКУ, ТСЖ и так далее. Из, частного сектора в государственный. Глядишь и нормально всё работало. И счета не конские приходили. А то посмотришь на управляющюю компанию, на стоянке чуть ли не майбахи стоят. И одни чурки.
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Странный товарищ... Смысл тратить время на бесполезные разговоры с управляющей компанией, если с первого раза не поняли?
Обращения в:
1)gorod.mos.ru
2)жилищная инспекция
И если не лень, то в суд за перерасчётом за некачественно выполненную услугу.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Только при чем тут управляющая компания? У собственников прямые договора с оператором ТКО.. УК в этой ситуации вообще по доброй воли поработала. А мужик просто не в ту дверь мусор заносил. Но дурак спасибо УК, судя по всему, не скажет)
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1M
Великий Немой 2 часа назад
А как они догадались, что нужно решить проблему именно этой площалки? Ведь наверняка у других домов такая-же ситуация!
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