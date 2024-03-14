Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома

Он пободался с управляющей компанией и победил.
У жителей района Очаково-Матвеевское накопились вопросы к управляющей компании, обслуживающей их дома. Больше всего не устраивала частота вывоза мусора - баки постоянно стояли переполненными, вокруг них суетились крысы. В УК сыпались массовые жалобы, но там якобы заявляли, что «люди должны сами решить проблему».
И один мужик это решение нашёл. По всей видимости, сначала он пытался достучаться до руководства конторы, но безуспешно. Тогда перешёл от слов к делу: начал регулярно вываливать мусор перед дверями офиса «ПИК-Комфорт». Иногда заносил ароматный пакетик внутрь здания.
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Вот тогда УК зашевелилась.
Вывоз мусора осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО, с которым собственники жилого квартала заключают прямые договоры. Управляющая компания обратилась к оператору с просьбой увеличить частоту вывоза и произвести замену баков - и оператор полностью устранил проблему. Баки были заменены и скорректирован график вывоза.
В компании добавили, что на данный момент «контейнерная площадка находится в надлежащем состоянии, жалоб от жителей не поступает».
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я уж подумал что он на кучах написал "навальный"
помните эти ох*уенные байки?
ПИК - строит в Москве
ПИК-Регион - строит в регионах
ПИК-Комфорт - управляющая компания и т. д.
В данном случае управляйка ПИКовская, следовательно частная и как видно - бардак.
Но хочу сказать, что частник лучше чем государство. У коллеги частная управляйка в доме 2020 года выпуска. сыпется уже все, вентиляция уже не работает, все парковки засраны мусором. Частная "черножопая" компания, которая не брезгует даже подделывать подписи на ОСС.
Обращения в:
1)gorod.mos.ru
2)жилищная инспекция
И если не лень, то в суд за перерасчётом за некачественно выполненную услугу.