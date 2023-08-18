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15 изображений, доказывающих, что мусор одних может стать для кого-то сокровищем

15 изображений, доказывающих, что мусор одних может стать для кого-то сокровищем

Автор:
18 августа 2023 21:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Блошиные   Комиссионные   Поделились   магазины   мусор   рынки   
2600
16

Комиссионные магазины и блошиные рынки - это настоящие кладези старинных и чудесных вещей. И многие люди обожают выискивать там всякие интересные предметы за бесценок, которые по тем или иным причинам не понадобились хозяевам. В этом посте вы увидите занятные находки с распродаж, и не только, которыми поделились счастливые обладатели.

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Метки: Блошиные   Комиссионные   Поделились   магазины   мусор   рынки   
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8  комментариев
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86k
Андрей Старосельский 2 часа назад
Интересно, какая сука выбросила на помойку, такую симпатичную собачку?
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6k
мемфрид Час назад
У нас для подобного есть Авито. Правда, там за любой ненужный хлам денег просят, как за новую вещь)
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1k
vitstd 2 часа назад
это не наши - это зарубежные "находки"
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Удивительно было бы если бы блюдце оказалось именно от этой чашки!
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22k
babuby 2 часа назад
Что для одного мусор, то для другого вполне может оказаться сокровищем!
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