15 изображений, доказывающих, что мусор одних может стать для кого-то сокровищем

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Комиссионные магазины и блошиные рынки - это настоящие кладези старинных и чудесных вещей. И многие люди обожают выискивать там всякие интересные предметы за бесценок, которые по тем или иным причинам не понадобились хозяевам. В этом посте вы увидите занятные находки с распродаж, и не только, которыми поделились счастливые обладатели.
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3. Вчера я наткнулась на эту красоту. Как раз мой парень хотел купить кресло для видеоигр!
8. Мы сделали столешницу для нашей кухни из пиломатериалов, выброшенных из магазина напольных покрытий
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Метки: Блошиные Комиссионные Поделились магазины мусор рынки
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