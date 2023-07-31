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Настоящая «Аллея звёзд» в Голливуде попала на видео: с мусором, бомжами и неадекватами

Настоящая «Аллея звёзд» в Голливуде попала на видео: с мусором, бомжами и неадекватами

Автор:
31 июля 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Лос-Анджелес   США   аллея славы   голливуд   фабрика звезд   
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«Фабрика звёзд» сейчас уже не та.

При словах «Лос-Анджелес» и «Голливуд» на ум ожидаемо приходят образы ослепительно красивых кинозвёзд с белозубыми улыбками, ватаги туристов, веселье и гламур.

Это ожидание от «Фабрики звёзд». Но реальность несколько другая: грязные улицы, бомжи и люди, явно нуждающиеся в помощи врачей.

Правда, некоторые считают это «постановой», снятой вовсе не в США, а где-то в Латинской Америке. А бомжи, ругающиеся с характерным акцентом и вывески на английском - это якобы монтаж. Но что-то не похоже.

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Метки: Видео   Лос-Анджелес   США   аллея славы   голливуд   фабрика звезд   
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4  комментария
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Соломей 15 минут назад
вот, настоящая свобода! а не этот ваш...
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27k
БамбарбияКиргуду 11 минут назад
Чёт никто не улыбается.Идея со звёздами на полу конечно офигенная.Захотел бомж-плюнул,захотел-поссал.Да и не только бомж.Любой желающий.
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37k
Александр 13 минут назад
Я когда подобные кадры смотрю, мне прямо не верится, что такое может вообще быть. Дело даже не в США и прочем, а в том, что люди не могут так опуститься во первых, а во вторых, как общество допускает скопление таких персонажей в одном месте? Где муниципалитет, где власти? КАК это может быть. Даже в России 90х такого ужаса не было нигде.
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