Настоящая «Аллея звёзд» в Голливуде попала на видео: с мусором, бомжами и неадекватами

При словах «Лос-Анджелес» и «Голливуд» на ум ожидаемо приходят образы ослепительно красивых кинозвёзд с белозубыми улыбками, ватаги туристов, веселье и гламур.

Это ожидание от «Фабрики звёзд». Но реальность несколько другая: грязные улицы, бомжи и люди, явно нуждающиеся в помощи врачей.

Правда, некоторые считают это «постановой», снятой вовсе не в США, а где-то в Латинской Америке. А бомжи, ругающиеся с характерным акцентом и вывески на английском - это якобы монтаж. Но что-то не похоже.