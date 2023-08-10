На всех братьев одна жена: почему в Тибете стараются женить всех сыновей на одной девушке

Только вот жителям Тибета до законов Китая как до Луны: они живут обособленно, недаром этот регион имеет особый статус. Да и сам Китай старается в дела этих людей не лезть - и без того с ними много проблем, если честно.

И тут, конечно, кто-то может неожиданно вспомнить, что в Китае из-за так называемой политики одного ребенка произошел жутчайший перекос населения в сторону уменьшения количества женщин и увеличения количества мужчин в стране. Так неужели многомужество народов Тибета — всего лишь попытка хоть куда-то пристроить сыновей в условиях тотальной нехватки женщин? Неужели людей просто довели до этого, поставив бедолаг в крайне невыгодное положение?

Нет. На самом деле, все куда интереснее. Начнем с того, что в высокогорном Тибете изначально никто политики одного ребенка не придерживался. Статистика показывает, что контроль над рождаемостью велся в основном в больших городах, где и без того наблюдалось перенаселения. В отдаленных районах высокогорья многие люди вообще без документов жили. Поэтому народ тут рожал сколько хотел и кого хотел.