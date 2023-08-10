На всех братьев одна жена: почему в Тибете стараются женить всех сыновей на одной девушке

И тут любой более-менее знающий и разбирающийся человек имеет полное право возмутиться В китае многоженство и многомужество запрещены законом! Все-таки страна хоть и коммунистическая, мечтающая построить социализм, но не настолько, чтобы даже жен общих иметь.
Только вот жителям Тибета до законов Китая как до Луны: они живут обособленно, недаром этот регион имеет особый статус. Да и сам Китай старается в дела этих людей не лезть - и без того с ними много проблем, если честно.
И тут, конечно, кто-то может неожиданно вспомнить, что в Китае из-за так называемой политики одного ребенка произошел жутчайший перекос населения в сторону уменьшения количества женщин и увеличения количества мужчин в стране. Так неужели многомужество народов Тибета — всего лишь попытка хоть куда-то пристроить сыновей в условиях тотальной нехватки женщин? Неужели людей просто довели до этого, поставив бедолаг в крайне невыгодное положение?
Нет. На самом деле, все куда интереснее. Начнем с того, что в высокогорном Тибете изначально никто политики одного ребенка не придерживался. Статистика показывает, что контроль над рождаемостью велся в основном в больших городах, где и без того наблюдалось перенаселения. В отдаленных районах высокогорья многие люди вообще без документов жили. Поэтому народ тут рожал сколько хотел и кого хотел.
Проблема была в другом: хороших плодородных земель в Тибете попросту нет. Вокруг одни горы, а на камнях ни скот выпасти нельзя, ни зерно себе посадить. Если же в семье несколько братьев, то по местным законам наследство от родительского имущество делится поровну между каждым из них. И тут возникает проблема — участки настолько маленькие, что сделать на них хоть что-то попросту невозможно.
Более того, детей иногда в семьи было больше троих. Поэтому когда-то большие наделы со временем начали мельчать. Всего за несколько поколений все рисковало "схлопнуться": в самом деле, при довольно высокой плодовитости тибетцев уже через 3-4 поколения земли могло не только на сельское хозяйство, но даже на небольшой дом не хватить!
Тибет. Как видно, земля тут так себе.
Отсюда и возникла традиция многомужества. Да не простого, ведь вслед за старшим братом все остальные братья "женятся" на его невесте. Но только условно. Все-таки закон такие "браки" не одобряет. Люди начинают просто жить совместным бытом: иметь общий скот, общие посадки и заниматься постройкой и обустройством собственного дома.
То есть де-юро они, конечно, не одна семья. Но вот де-факто - одна ячейка общества.
А что? Все сыночки пристроены, земля общая. И родителям хорошо, и детям, и внукам. Закон не запретит родственникам проживать под одной крышей. Формально никакой полиандрии (многомужества) вроде бы и нет. Если приходят проверяющие — свидетельство о браке официально заключено только с одним человеком, а остальные так — пожить пришли временно. В самом деле, не выгонять же родственников мужа из дома?
Каково же в этой ситуации невестке? Судя по всему, не так и плохо. Ведь женщина в такой системе находится в выигрышном положении. Она - царица и богиня, а вот все остальные... Не повезло им, что сказать.
Жена спокойно может выбрать себе любимчика, сбрасывая все дела по дому на остальных мужчин. Она также может выбрать объектом своей любви лишь одного. Другие же будут лишь смотреть на их счастье и завидовать (хотя такое случается и редко).
Если же один из "мужей" совсем жене не нравится: грубит, поднимает руку или не проявляет должного уважения к ее детям от других мужей, то она даже может выгнать такого мужа из дома. Но не сразу. Сначала придется поговорить со свекровью, которая будет просить за сына. Если муж получает второй шанс - хорошо. Если же нет... у него два пути: в монастырь или прислугой в чужую семью.
А если все в семье гармонично, то и проблем никаких не будет. Все мужья при деле, между всеми распределены обязанности. Ленивых тут попросту нет. Ревнивых, кстати, тоже. Да и потом, какая ревность может быть к братьям?
Нам такое, наверное, не понять. Но тибетцы уже привыкли к такому положению дел. У них совершенно другой менталитет и совершенно другое отношение к верности.
Все-таки за поколения такой жизни образ мышления тибетцев полностью поменялся. Теперь такой уклад для них нормален и привычен. Они не видят в нем ничего плохого и противоестественного. И судить за это их, конечно, нельзя. Не от хорошей жизни они пришли именно к такому видению семьи. Поэтому не побывав в их шкуре нам нельзя давать оценку этой ситуации.
В общем, тибетские женщины хорошо устроились. А детям тоже неплохо. Вопрос отцовства, кстати, тут никогда не поднимается. Все мужья воспитывают всех детей на равных условиях. Только вот официально их отцом считается старший брат. Оно и понятно, ведь именно с ним их мама и состоит в законном браке.
И ситуация на самом деле неоднозначная. В нашей культуре подобная модель семья кажется абсолютной дикостью, а для этих людей это один из немногих способов выжить. Хотя вопрос выживания как раз и ставиться сейчас под сомнение. Ведь в Тибете фактически не было политики одного ребенка. Это привело к тому, что соотношение мужчин и женщин именно в этом регионе примерно одинаковое, резких перекосов нет.
Как итог, ситуация когда одна женщина берет себе сразу несколько мужчин, создают дефицит. И там, где три женщины родили бы трех детей от трех мужчин сводится всего к одному ребенку. Численность населения медленно снижается, что тоже не добавляет счастья людям. И никак не упрощает их и без того сложную жизнь.
Источник:
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