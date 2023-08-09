Что за за уникальный российский самолет Бе-200, на который в мире уже чуть ли не очередь

Бе-200

Когда оппоненты спрашивают:

– Ну, что такого произвела Россия (не СССР), что готовы покупать за границей?

Можно говорить про оружие, атомные станции или пшеницу, но вопрошающего это не устроит.

– Оружие – убивает. Атом – опасно. Пшеница – сырье (хотя, на самом деле, нет). А что-то мирное, сложное и реально полезное есть?

Вот на такой вопрос можно как минимум ответить: «Бе-200» (хотя, там еще сотни и тысячи позиций).

Дело в том, что самолет начали разрабатывать в 1993-м году, а в эксплуатацию он пошел в 2003-м. То есть его можно назвать достижением именно России после распада СССР.

Название «Бе» происходит от фамилии Бериев (не путать с Берией). Это советский авиаконструктор, основавший авиационный завод в Таганроге. Этот завод по сей день носит его имя.