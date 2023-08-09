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Что за за уникальный российский самолет Бе-200, на который в мире уже чуть ли не очередь

Что за за уникальный российский самолет Бе-200, на который в мире уже чуть ли не очередь

Автор:
09 августа 2023 13:59
Метки: интересно   самолет   факты   
674
8

Сначала Эрдоган, а теперь еще и Греция выявили желание закупить российские самолеты Бе-200, которые все чаще называют «уникальными».


Начнем с того, что самолет этот не маленький. Не какой-нибудь там «кукурузник». Это целая махина длиной 32 метра и с таким же размахом крыльев. Масса пустого самолета – 28 тонн. Заправленного топливом – за 40.

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Бе-200


Когда оппоненты спрашивают:

– Ну, что такого произвела Россия (не СССР), что готовы покупать за границей?

Можно говорить про оружие, атомные станции или пшеницу, но вопрошающего это не устроит.

– Оружие – убивает. Атом – опасно. Пшеница – сырье (хотя, на самом деле, нет). А что-то мирное, сложное и реально полезное есть?

Вот на такой вопрос можно как минимум ответить: «Бе-200» (хотя, там еще сотни и тысячи позиций).

Дело в том, что самолет начали разрабатывать в 1993-м году, а в эксплуатацию он пошел в 2003-м. То есть его можно назвать достижением именно России после распада СССР.

Название «Бе» происходит от фамилии Бериев (не путать с Берией). Это советский авиаконструктор, основавший авиационный завод в Таганроге. Этот завод по сей день носит его имя.

Таганрог – это рядом с Ростовом-на-Дону, на берегу Азовского моря

Особенность завода в том, что он специализируется именно на морских (водных) самолетах, то есть самолетах-амфибиях. Они способны взлетать не только с земли, но и с воды.

Например, на заводе Бериева был построен первый в мире реактивный самолет-амфибия (реактивная летающая лодка) под названием Р-1.

Р-1


Или, например, самолет Бе-12 – крупнейший в мире (на момент создания) самолет-амфибия, выпускаемый серийно:

Бе-12


Современный Бе-200 – это, конечно, славный продолжатель дел Бериева, но тем не менее – создан (и совершенствуется) он уже в России, а не в СССР.


В чем особенность самолета?

Главная особенность, из-за которой на него появляется спрос даже у стран НАТО (Турции и Греции) – это возможность эффективно тушить природные пожары на большой площади и отдаленности.

Для этого самолет способен переносить во внутренних баках аж 12 тонн воды. И что самое интересное – для заправки водой ему не нужно садиться на землю (воду). Заправляется он буквально на лету, сближаясь с водной поверхностью и зачерпывая воду из водоема:

Дозаправка водой


Этот процесс называется глиссирование.

Во время забора воды Бе-200 движется со скоростью 160-210 км/ч. После чего буквально за считанные секунды он набирает высоту и движется со скоростью до 700 км/ч к месту пожара. Дальность полета – до 3100 километров.

Затем вода сбрасывается на пожар и круг повторяется.

Масса воды, падая со скоростью в сотни километров час, сносит все на своем пути, любое пламя, валит деревья и т.д.

Аналогово такому самолету в мире просто нет. Его заказывали Алжир, Индонезия, Азербайджан, Китай, Чили и даже… США.

Сейчас вот на очереди Турция и Греция (правда, последней еще не одобрено). Самолет помогает спасать природу и людей по всему миру. Он тушил половину стран Европы (как помощь от России).

Например:

В сентябре 2016 года два самолёта-амфибии Бе-200 МЧС России потушили в Португалии 26 лесных пожаров, защитили от огня 13 населённых пунктов и 3 национальных парка. Всего за время работы было совершено 122 сброса воды общей массой почти 1 500 тонн.

Вот вам и «что такого особенного производит Россия». Много чего. И не только оружие

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Метки: интересно   самолет   факты   
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7  комментариев
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Два самолета БЕ-200 набирают воду на реке Обь
Ссылка youtu.be
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28k
Lehoia Час назад
А теперь смотрим правде в глаза.
1. У России сегодня имеется всего шесть самолётов Бе-200 (четыре переданы МЧС России, два опытных самолета находятся в собственности «ТАНТК имени Г.м.Бериева»).
2.С начала 2023 года в России выпустили всего два больших гражданских самолета
3.Их оснащали Украинскими двигателями, потом хотели ставить от суперджетов. Но по очевидным причинам не срослось (они Российско-Французские). И, на сколько я понимаю, силовой установки для него до сих пор нет.
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3k
Едондер пуп Час назад
"Масса воды, падая со скоростью в сотни километров час, сносит все на своем пути"
дилемма, однако
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10k
Алексей Час назад
Был на Бериеве,дальше проходной не пустили,с поставщиками на проходной разговаривают)
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75k
Viktor Час назад
Опять за автора работу делать приходится!

Ссылка www.youtube.com
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10k
Бритва Час назад
а можно не говорить слово "аналогов"?
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1k
Николай 2 часа назад
С такими самолетами у нас вообще не должно быть лесных пожаров
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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