Реставраторы восстановили картину 1789 года и случайно обнаружили на ней демона

Современники Рейнольдса критиковали картину, так как она не соответствовала некоторым художественным правилам того времени — поэтическая фигура речи через эту пугающую фигуру была представлена в слишком буквальном смысле.

Если в литературе считалось приемлемым представить идею демона как нечто, находящееся в сознании человека, то визуальное воплощение на картине придавало ей слишком физическую форму.

Когда картина была впервые показана в Шекспировской галерее в 1789 году, она вызвала больше споров, чем любая другая работа на выставке. Тогда же и пошли разговоры о том, что, поскольку демон не являлся персонажем пьесы, его надо бы закрасить. Разумеется, художник был против такого вердикта.