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Реставраторы восстановили картину 1789 года и случайно обнаружили на ней демона

Реставраторы восстановили картину 1789 года и случайно обнаружили на ней демона

Автор:
13 ноября 2023 19:12
Сообщество : Искусство
Метки: демон   искусство   картина   реставраторы   факт   фото   
1873
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Его замазали ещё в 19 веке.

В прошлом месяце реставраторы Национального фонда Англии подготовили четыре картины британского живописца Джошуа Рейнольдса к выставке в честь его 300-летия и случайно вызвали демона. Реставрируя картину «Смерть кардинала Бофорта», написанную по произведению Уильяма Шекспира, они, так сказать, разблокировали нового персонажа. Выяснилось, что того намеренно закрасили после смерти художника.

Так она выглядела до недавнего времени. В октябре картину осветлили и восстановили закрашенный кусочек за спиной умирающего кардинала, где кое-кто скрывался.


На полотне изображена сцена из второй части шекспировского романа «Генрих VI» (1623), в которой король становится свидетелем смерти кардинала Бофорта, своего двоюродного деда.

Современники Рейнольдса критиковали картину, так как она не соответствовала некоторым художественным правилам того времени — поэтическая фигура речи через эту пугающую фигуру была представлена в слишком буквальном смысле.


Если в литературе считалось приемлемым представить идею демона как нечто, находящееся в сознании человека, то визуальное воплощение на картине придавало ей слишком физическую форму.


Когда картина была впервые показана в Шекспировской галерее в 1789 году, она вызвала больше споров, чем любая другая работа на выставке. Тогда же и пошли разговоры о том, что, поскольку демон не являлся персонажем пьесы, его надо бы закрасить. Разумеется, художник был против такого вердикта.

Уже во втором издании картины в 1792 году (после смерти Рейнольдса) демон выглядел сильно выцветшим. Работы этого художника являются сложной задачей для реставраторов из-за специфических материалов, которые он добавлял в краски. К тому же специалисты из прошлых веков наложили на картину шесть слоёв лака. Так со временем она совсем потемнела, а демон исчез.

И только теперь он вернулся на своё место.


Картина «Смерть кардинала Бофорта» выставлена в усадьбе Петуорт-хаус (Западный Сассекс, Англия) и является частью музея, открытого там ещё в 1947 году.

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Метки: демон   искусство   картина   реставраторы   факт   фото   
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7  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 48 минут назад
может и квадрат Малевича стоит пошкрябать
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 50 минут назад
художник как бы намекал что кординал то был не очень хорошим человеком ?
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62k
pynh 52 минуты назад
С таким же успехом, могли Путина подрисрвать
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9k
Бритва Час назад
значит, грядёт время демонов.
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24k
SolomonA Час назад
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Anarasius

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