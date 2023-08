22 неизвестных факта о культовом фильме "Дюна" (1984)

9. Пол Атрейдис говорит своей матери: «If we walk without rhytm, we won’t attract the worm». Эту фразу можно встретить в песне «Weapon of choice» в исполнении Fatboy Slim.

10. Чилийский режиссёр Алехандро Ходоровски планировал экранизировать «Дюну» в начале 70-х. У него были большие планы: Жан Жиро (Moebius) и Х.Р.Гигер на спецэффекты, Сальвадор Дали на роль Императора, Орсон Уэллс – Барон, музыка Pink Floyd. По его словам, проект был саботирован в Голливуде: «мне сказали, что фильм недостаточно голливудский». Впрочем, замечает Ходоровски, позднее у него потырили многие идеи и открыли новую страницу в научпоп-кинематографе. Когда он впервые увидел «Дюну» Линча, то посчитал её провалом и был рад.