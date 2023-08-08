22 неизвестных факта о культовом фильме "Дюна" (1984)

1. Между «Дюной», Blade Runner и «Звёздными войнами» есть интересная связь. Первоначально режиссёром «Дюны» был выбран Ридли Скотт, но он был вынужден отложить проект из-за внезапной смерти брата, а потом сделал выбор в пользу Blade Runner. В свою очередь Дэвид Линч отклонил предложение снимать шестой эпизод «Звёздных войн» в пользу «Дюны», сказав Джорджу Лукасу «Это не мой жанр, это твой жанр». Оба фильма (Blade Runner и «Дюна») были позднее пересняты Дени Вильнёвом.

2. Дэвид Линч считает «Дюну» своим единственным и крупнейшим провалом. Он не любит говорить о фильме и многократно отказывался от участия в создании специальных DVD-версий. Режиссёр признавался, что любая работа над «Дюной» или её продолжениями является для него болезненным опытом.

3. Фрэнк Герберт так описывал главную идею своего одноимённого романа, который он написал в 1965 году: «Никогда не ждите, что лидеры всегда будут правы». Любопытно – вы считали эту идею в фильме?