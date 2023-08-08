22 неизвестных факта о культовом фильме "Дюна" (1984)

Эти неизвестные факты о фильме помогут вам сделать новые открытия и лучше понять новую экранизацию в исполнении Дени Вильнёва.
1. Между «Дюной», Blade Runner и «Звёздными войнами» есть интересная связь. Первоначально режиссёром «Дюны» был выбран Ридли Скотт, но он был вынужден отложить проект из-за внезапной смерти брата, а потом сделал выбор в пользу Blade Runner. В свою очередь Дэвид Линч отклонил предложение снимать шестой эпизод «Звёздных войн» в пользу «Дюны», сказав Джорджу Лукасу «Это не мой жанр, это твой жанр». Оба фильма (Blade Runner и «Дюна») были позднее пересняты Дени Вильнёвом.
2. Дэвид Линч считает «Дюну» своим единственным и крупнейшим провалом. Он не любит говорить о фильме и многократно отказывался от участия в создании специальных DVD-версий. Режиссёр признавался, что любая работа над «Дюной» или её продолжениями является для него болезненным опытом.
3. Фрэнк Герберт так описывал главную идею своего одноимённого романа, который он написал в 1965 году: «Никогда не ждите, что лидеры всегда будут правы». Любопытно – вы считали эту идею в фильме?
4. В съёмочной группе состояло 1700 человек. Для фильма было построено 80 декораций. Всего производство «Дюны» заняло шесть лет. Первая версия картины (которая никогда не выпускалась на публику) длилась более 4 часов. Бюджет - $42 млн, это примерно $100 млн в текущих ценах.
5. Линч публично отрёкся от телевизионной версии фильма. Его имя в титрах обозначено как «Judas Booth» (обычно в таких случаях подписывались псевдонимом «Alan Smithee»): это комбинация имени Иуды Искариота и Джона Буса (убийцы Авраама Линкольна). Таким образом режиссёр продемонстрировал своё отношение к предательству со стороны студии, которая, по мнению Линча, «убила фильм».
6. Фрэнк Герберт признавался, что он черпал вдохновение для «Дюны» из фильма «Лоуренс Аравийский» (1962). Действительно, если внимательно проанализировать киноленту, то Пол Атрейдис и вообще вся история «Дюны» сильно напоминает историю полковника T.E.Lawrence, который отправился на Аравийский полуостров готовить восстание против турок. Эту связь можно также заметить по обилию ближневосточных слов: «падишах», «джихад», «муаддиб».
7. Некоторые сцены были сняты в одно время и месте, что и «Конан-разрушитель».
8. Амплимодуль (weirding module) был придуман вместо боевых искусств фременов с целью сделать фильм более зрелищным и просто потому, что реализовать его было проще. Линч сказал, что ему не нравилась идея «Кунг-фу в дюнах».
9. Пол Атрейдис говорит своей матери: «If we walk without rhytm, we won’t attract the worm». Эту фразу можно встретить в песне «Weapon of choice» в исполнении Fatboy Slim.
10. Чилийский режиссёр Алехандро Ходоровски планировал экранизировать «Дюну» в начале 70-х. У него были большие планы: Жан Жиро (Moebius) и Х.Р.Гигер на спецэффекты, Сальвадор Дали на роль Императора, Орсон Уэллс – Барон, музыка Pink Floyd. По его словам, проект был саботирован в Голливуде: «мне сказали, что фильм недостаточно голливудский». Впрочем, замечает Ходоровски, позднее у него потырили многие идеи и открыли новую страницу в научпоп-кинематографе. Когда он впервые увидел «Дюну» Линча, то посчитал её провалом и был рад.
11. Ходоровски планировал на роль Фейд-Раута Мика Джаггера. У Линча этого персонажа сыграл тоже музыкант – Стинг. А ещё в фильме La montagna sagrada (1973) этого режиссёра есть сцена, которая сильно напоминает момент из «Дюны», когда Пол Атрейдис на удивление фременов разрушает обелиск амплимодулем.
12. В конце первой встречи Гильдии и Императора над порталом можно прочитать фразу «Law is the ultimate science». Я так и не смог найти вразумительного объяснения, что Герберт хотел этим сказать. А вы как думаете?
13. Для измерения температуры используется шкала Кельвина. В сообщении указывается величина в 300 градусов, что соответствует 27 градусам по цельсию.
14. Фейд-Раута и Глоссу Раббан самые молчаливые персонажи трёхчасового фильма: первый произносит 90 слов, второй – всего 34. Люди дела :)
15. Патрик Стюарт (Гурни Халлек) не был знаком с творчеством Стинга и когда узнал, что тот поёт в группе «The Police», то был уверен, что это какой-то местечковый оркестр полицейских.
16. Вообще Стюарт попал в фильм случайно. Дэвид Линч думал, что он нанял другого актёра, которого звали точно так же.
17. Производство картины пришлось прервать на некоторое время, потому что значительная часть съёмочной группы «присела» с диареей (снимали в Мексике). Чтобы этого не повторилось было построено отдельное кафе, а воду и продовольствие привозили из США.
18. Действие фильма происходят в 10191 году. Почему так, как вы думаете?
19. За одним исключением все актёры, игравшие членов дома Атрейдис работали с Дэвидом Линчем над «Твин Пикс».
20. «Спайс» также известный как «меланж», происходит от французского слова «разнообразие». Таким образом, Герберт хотел сказать, что разнообразие – это жизнь.
21. В конце секретного отчёта Гильдии в приближении императорской планеты Кайтайн можно узнать Персидский залив. Спайс – нефть?
22. Название «Квисатц хадерах» (способность заглядывать в генетическую память предков) дословно переводится с иврита как «сокращающий путь». Термин из Талмуда, обозначающий способность мгновенно переноситься с одного места в другое. Оригинальное слово звучит как «кфицат хадерех», а то, как его «услышал» Герберт переводится с иврита как «стирка пути».
В 2010 году Шон Янг разместила в Youtube 6-минутное видео любительской съёмки о производстве «Дюны». Посмотрите обязательно!
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Раздражают попытки переводчиков перевести слово spice. Какие только варианты ни попадались - специи, пряности, приправы... Кулинары [мат].
Для Дюны 84-го года случайно удалось найти озвучку в которой spice - спайс. Для других экранизаций - нет.