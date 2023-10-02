«22 неизвестных факта о фильме «12 обезьян», в котором предсказали пандемию коронавируса»

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1. Действие фильма происходит в 1917, 1990, 1996 и 2035 годах.

2. На роль Коула рассматривались Джонни Депп, Роберт Де Ниро и даже Сильвестр Сталлоне. Сталлоне? А что, амплуа Уиллиса до «Обезьян» было намного ближе к этой роли? На самом деле, актёр провёл большую работу по коррекции игры. Например, перед началом съёмок Гиллиам дал ему список «Клише Брюса Уиллиса», от которых ему нужно отказаться. В том числе и своего фирменного «стального взгляда голубых глаз».

4. Сам Гиллиам видел в роли Коула Джеффа Бриджеса, с которым он работал над фильмом «Король-рыбак» (22 неизвестных факта об этом фильме). Но Universal настояли на звезде первой величины. Кстати, в самом «Короле-рыбаке» Уиллис наоборот уступил Бриджесу.