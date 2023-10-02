«22 неизвестных факта о фильме «12 обезьян», в котором предсказали пандемию коронавируса»

"Смертельный вирус поражает Землю, уничтожив значительную часть населения. Заключённого отправляют в прошлое, чтобы он узнал историю этой трагедии." Хммм… Звучит очень даже актуально для ковидной реальности, неправда ли?
Действительно, в марте 2020 года казалось, что ситуация неотвратимо и обречённо стекает в направлении фильма «12 обезьян». Сейчас дела значительно поправились, но из-за этого ещё актуальнее пересмотреть эту великую картину Терри Гиллиама – немного выдохнуть от осознания в какое будущее мы чуть было не загремели. А заодно критически посмотреть на настоящее со стороны и сделать выводы.
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1. Действие фильма происходит в 1917, 1990, 1996 и 2035 годах.
2. На роль Коула рассматривались Джонни Депп, Роберт Де Ниро и даже Сильвестр Сталлоне. Сталлоне? А что, амплуа Уиллиса до «Обезьян» было намного ближе к этой роли? На самом деле, актёр провёл большую работу по коррекции игры. Например, перед началом съёмок Гиллиам дал ему список «Клише Брюса Уиллиса», от которых ему нужно отказаться. В том числе и своего фирменного «стального взгляда голубых глаз».
4. Сам Гиллиам видел в роли Коула Джеффа Бриджеса, с которым он работал над фильмом «Король-рыбак» (22 неизвестных факта об этом фильме). Но Universal настояли на звезде первой величины. Кстати, в самом «Короле-рыбаке» Уиллис наоборот уступил Бриджесу.
5. Уиллис очень хотел работать с Гиллиамом и поэтому сыграл бесплатно. Он получил небольшой гонорар только когда стало ясно, что фильм хорошо зашёл в кинотеатрах и вернул инвестиции.
6. Как и все другие актёры и съёмочная группа Брэд Питт получил достаточно скромное вознаграждение. На самом деле Гиллиаму повезло: тогда актёр ещё не вошёл в когорту «звёзд первой величины» - это произошло сразу после, когда Питт отметился в «Интервью с вампиром», «Легендах осени» и «Семи».
7. Для достижения невротической манеры общения Джефри Гоинса Терри Гиллиам потребовал от Питта бросить курить. Сработало! Правда, Питт также прошёл специальный психологический тренинг от профессионалов.
8. На предварительных просмотрах аудитории не понравился фильм. Однако Гиллиам провёл глубокие интервью со зрителями и сделал вывод, что на самом деле «12 обезьян» им понравился. Имея карт-бланш от Universal, он настоял на своей версии релиза, что в конце концов обеспечило студии более, чем пятикратный возврат инвестиций.
9. Бюджет фильма - $29 млн. Кассовый сбор – почти $170 млн. А вы говорите артхаус не может быть коммерчески успешным.
10. Когда Коул делает анализ крови на стене справа можно увидеть тень хомяка в колесе. Этот эпизод пришлось снимать целый день, потому что животное никак не хотело двигаться. Гиллиам известный перфекционист в самых мелких деталях, о чём даже снять очень интересный документальный фильм «Фактор хомяка и другие истории из “12 обезьян”» (смотрите в конце поста).
11. «12 обезьян» является поздней адаптацией французского фильма «Взлётная полоса» документалиста Криса Маркера. Гиллиам утверждал, что никогда не видел его, а лишь просматривал книгу фотографий из фильма.
12. Фильм снимался в различных известных локациях, но самые впечатляющие стимпанковские кадры были засняты на электростанциях и тюрьмах. Например, на электростанции в Вестпоинте.
13. Висящий шар с телетрубками оказался большой головной болью для съёмочной группы. Эта инсталляция постоянно глючила. Зато какой результат!
14. Брэд Питт носит специальные, вручную раскрашенные линзы, которые обеспечили его персонажу безумный, слегка косящий взгляд.
15. Брюс Уиллис левша и всегда подчёркивает это в своих фильмах. В сцене с Джефри в психбольнице он также пишет левой рукой. Кстати, единственный фильм, где ему пришлось научиться писать правой – «Шестое чувство».
16. В фильме демонстрируется ровно 12 обезьян.
17. Название вируса, который вызвал глобальную пандемию – CZT.
18. Фильм начинается с крупного плана глаз взрослого Коула и должен был заканчиваться тоже крупным планом глаз Коула-ребёнка. Продюсер Чарльз Роуэн настаивал на другом конце, и чтобы он отказался от этой затеи Гиллиам запланировал очень сложную и дорогую съёмку. Как ни странно Роуэн согласился с его предложением.
19. Гиллиам изначально хотел сделать фильм с неопределённым концом, чтобы оставить у зрителя чувство «интеллектуального послевкусия» и расстаться в раздумии. В «12 обезьянах» много мелких указаний, что Коул на самом деле сумасшедший и ничего из сцен будущего и прошлого не происходило.
20. Архитектор Либиус Вудс подал иск против Universal из-за несанкционированного использования его чертежа в сцене допроса Коула. Спустя несколько лет после выхода фильма стороны подписали мировую с выплатой Вудсу шестизначной суммы.
21. По дате выпуска газеты, появляющейся в кадре в финальной сцене в аэропорту видно, что заражение вирусом началось 12 декабря 1996 г. Неплохая же там погодка для середины декабря!
22. Сценарий фильма стоил ровно $1 млн. Но оно того стоило - Гиллиам восторгался законченностью сюжета и проработанностью деталей.
22.1. Бюджет - $29.5 млн, кассовые сборы - $168,8 млн. Плюс статус культового кино.
А вот документалка о съёмках фильма и перфекционизме Терри Гиллиама:
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Неправда! Холера с Испанкой бОльший процент от населения погубило! ТАкое ощущение, что те кто пишут подобную ахинею только вчера родились! Для них всё такое - новое, чудесное!
но видимо этот термин к короне привязал очередной гениальный маркетолох
А Эмили Хэмпшир прекрасно сыграла персонажа Брэда Питта))))
Есть такая интересная книга.
Называется Библия.
Там уже давно всё предсказали.
К слову, режиссеры часто в нее заглядывают