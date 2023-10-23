22 неизвестных факта о фильме «Кабельщик», в котором Джим Керри поставил мировой рекорд по актёрскому гонорару

У каждого фильма есть свои особенные факты, так и фильм «Кабельщик (1996) / The Cable Guy» тоже не исключение.
1. Сценарий для «Кабельщика» написал Лу Холц младший, сын американского актёра догадайтесь с каким именем :) Это его единственная сценарная работа, которая принесла ему, адвокату по профессии, не только славу, но и значительные деньги в размере $1 млн. ($750 тыс. сразу и $250 тыс. в случае выпуска фильма).
2. В фильме прозвучала пророческая фраза о медиа-ландшафте будущего, точнее настоящего: «Скоро телевидение, телефон и компьютер будут объединены в одно. Вы сможете по одному каналу посетить Лувр, а по другому смотреть женский рестлинг. Вы сможете делать покупки из дома и играть в Mortal Kombat с приятелем в о Вьетнаме». Напомню: на дворе 1996 г., связь осуществляется при помощи модемов.
3. Сценарий Лу Холца младшего сильно отличается от фильма: оригинал был простым и комедийным. Заинтересовавшийся им Джим Керри немедленно привлёк к проекту Джадда Апатоу, которому поручил сделать чёрную комедию. Стратегической целью Керри была корректировка имиджа в направлении более трагических ролей по примеру одного из его кумиров – Робби Уильямса. Керри вполне логично опасался, что зрителю вскоре надоедят его кривляния и его многогранность его таланта так и останется нераскрытой. И правильно сделал! Вспомните, хотя бы, «Вечное сияние чистого разума» (22 неизвестных факта об этом фильме).
4. Несмотря не то, что Апатоу практически переписал сценарий заново, его имя значится только как продюсер. Этому статус-кво предшествовало разбирательство с Гильдией сценаристов США, которая постановила оставить авторство за Холцем.
4.1. Сам Керри считал работу Апатоу гениальной, характеризуя сценарий как «Встреча Хичкока с Джерри Льюисом».
5. Большинство сцен Бен Стиллер снимал в двух ипостасях: очень чёрная комедия и весёленькая комедия. А потом они вместе с Керри выбирали какой вариант лучше подходит для фильма.
6. Ой, а кто это в роли секретаря Стивена (Мэтью Бродерик)? Это Эми Стиллер, родная сестра Бена Стиллера.
7. Чем сражаются Стивен и Чип? Лирпами, оружием вулканцев из второго сезона «Звёздного пути» (1967)! Бен Стиллер – большой фанат этого сериала.
8. Стивен дарит Чипу кассету с курсом избавления от шепелявости за авторством Джейсона Суирса. Именно так звали художника-постановщика «Кабельщика».
9. Троллинг «Молчания ягнят» с куриной кожей во время представления в «Средневековье» - идея Джима Керри.
9.1. Идея переметить действие фильма в «Средневековье» - тоже принадлежит Джиму Керри. Он не мог поверить, что ещё нигде в кинематографе не обыгрывалась идея этого исключительно пошлого калифорнийского шоу. Время пришло!
10. С «Молчанием ягнят» (22 неизвестных факта об этом фильме) фильм связывают ещё два актёра: Чарльз Нэпиер, полицейский на караоке-вечеринке, который позднее арестовывает Стивена по обвинению в краже, и Диана Бейкер – мама Стивена (сенатор Рут Мартин в «Молчании»).
11. Прислонённые к стеклу части тела Чипа во время его свидания в тюрьме со Стивеном – тоже идея Джима Керри. А также толстый троллинг британского фильма Алана Паркера «Полуночный экспресс» (1978). Вот почему Керри нет в списке сценаристов ни в одном его фильме?
12. Съёмочная бригада вспоминала, что сцена драки в туалете между Чипом и ухажёром Робин настолько развеселила всех присутствовавших, что даже сам Люк Оуэн не мог скрыть улыбку. Присмотритесь внимательнее в выражению его лица. Он же ржёт!!!
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13. Джим Керри вообще никак не владеет баскетбольным мячом. Все его «фокусы» в кадре – компьютерная графика.
13.1. Баскетбольный щит должен был разбиться в другую сторону. Однако у команды спецэффектов что-то пошло не так, но настолько впечатляюще, что окончание сцены досняли как получилось :)
14. Важный вопрос! А к чему красной нитью через весь фильм проходит история близнецов Свит? Здесь мнения расходятся.
14.1. Одни считают, что была идея продемонстрировать бездну, в которую пала американская медийная индустрия, а за ней и общество в целом. Не дожидаясь вердикта, начинают снимать сериал с Эриком Робертсом в главной роли, а вся страна бросает дела и замирает перед зомби-ящиками во время новостей о ходе расследования убийства. Точь в точь как с делом Народ против О.Джей Симпсона.
14.2. Другие считают, что это на самом деле непростая детективная история, которая показывает глубину маниакального расстройства Чипа: именно он убил Сэма (после того, как тот отверг его дружбу) и подставил Стэна! Неспроста Чип, просматривая новости, говорит «надеюсь они поджарят этого ублюдка!».
14.3. Третьи считают, что имело место и то, и другое. Склонен согласиться с этим мнением, но экстраполировать его на мировую аудиторию.
15. Чей голос мы слышим во время звонка в службу 911 по поводу убийства Сэма? Это же Джим Керри (точнее, Чип).
16. В детском флэшбэке Чипа он смотрит фильм Сыграй мне перед смертью (1971), в котором происходит психологический трэшак, весьма напоминающий «Кабельщика». Ага, вот когда у него уехала кукуха…
16.1. Когда мамочка юного Чипа покидает дом в неизвестном направлении она оставляет его наедине с нянечкой телевизором, который и наносит мальчику непоправимый ущерб в психическом развитии. В конце фильма перед падением в чашу спутниковой тарелки Чип произносит сакраментальное «Кто-то должен убить нянечку». Одни усматривают в этой фразе отсыл к «Руке, качающей колыбель» (1992), а по мне это философское искупление.
17. Через год после премьеры «Кабельщика» исполнительница роли Робин Лесли Манн и сценарист продюсер Джадд Апатоу поженились. У них две дочки и они вместе до сих пор.
18. Один из самых крутых современных американских комиков – Ларри-кабельщик. В 1997 г. он ещё не сильно звездил, но всё равно выразил сожаление и расстройство по поводу названия фильма. Апатоу вспоминал, что ему звонили общие знакомые и просили изменить название, но ему пришлось всем отказать. Позднее он сказал: «Очевидно, что Ларри-кабельщик сделал более успешную карьеру. Фильм проиграл ему по всем параметрам».
19. В 2022 г. американский сотовый оператор Verizon снял рекламный ролик для финального матча Национальной футбольной лиги по мотивам «Кабельщика». Минутный ролик обошёлся в $14 млн, догадайтесь сколько ушло Керри? На самом деле не так уж и много – слишком много владельцев смежных прав.
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20. В самом начале фильма по телевизору показываются кадры из американского сериала «Три моих сына» (1960-1972). Двух персонажей этой картины звали Чип Дуглас и Эрни Дуглас (сыграны братьями Стэнли и Барри Ливингстонами). Очевидно, что кабельщику нравился этот сериал.
20.1. Кстати, а как на самом деле звали кабельщика? Неизвестно… Все его выдуманные имена растут из голливудских фильмов. Будьте осторожны, не оставляйте детей без присмотра перед телевизором.
21. Гонорар Джима Керри составил $20 млн. Он стал первым в мире актёром, получившим за роль такой чек. Больше всего Керри заработал на фильме «Всегда говори “да”» (2008) – около $50 млн.
21.1. Гонорар Мэтью Бродерика составил $2 млн.
22. Бюджет - $47 млн, кассовые сборы – $103 млн.
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Был такой кин: "Каспер, тупое привидение". Так его спи*здили без наложенной графики. Мы где-то пол фильма просмотрели, не понимая, где привидения и с кем актёры разговаривают, только потом допёрли, что к чему.