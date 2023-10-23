22 неизвестных факта о фильме «Кабельщик», в котором Джим Керри поставил мировой рекорд по актёрскому гонорару

1. Сценарий для «Кабельщика» написал Лу Холц младший, сын американского актёра догадайтесь с каким именем :) Это его единственная сценарная работа, которая принесла ему, адвокату по профессии, не только славу, но и значительные деньги в размере $1 млн. ($750 тыс. сразу и $250 тыс. в случае выпуска фильма).

2. В фильме прозвучала пророческая фраза о медиа-ландшафте будущего, точнее настоящего: «Скоро телевидение, телефон и компьютер будут объединены в одно. Вы сможете по одному каналу посетить Лувр, а по другому смотреть женский рестлинг. Вы сможете делать покупки из дома и играть в Mortal Kombat с приятелем в о Вьетнаме». Напомню: на дворе 1996 г., связь осуществляется при помощи модемов.