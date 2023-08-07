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Бабушкой Тютчева могла быть кровожадная Салтычиха

Бабушкой Тютчева могла быть кровожадная Салтычиха

Автор:
07 августа 2023 19:01
Сообщество : Истории
Метки: Культура   Прошлое   Салтычиха   интересное   история   маньяки   поэты   психопаты   тютчев   
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Известная помещица Дарья Салтыкова славилась своей жестокостью. Дворянка замучила, забила до смерти несколько десятков (а по некоторым больше сотни) крестьян. В основном это были женщины: они могли вызывать гнев хозяйки самыми пустячными поводами. Но чаще всего даже повода не было.

Её садизм был известен многим, но она была богатейшей женщиной, имевшей очень могущественным покровителям. Именно поэтому дворяне из соседних поместий не рисковали вступать с ней в конфронтацию.


Как-то раз, на территории своего огромного поместья, Салтычиха услышала выстрелы и погнала своих крепостных поймать стрелка. Им оказался капитан Николай Андреевич Тютчев. Когда его доставили к Салтыковой она поначалу не обратила на него внимания, но потом по-женски заинтересовалась своим "пленником". Мужчина был холост, Салтыкова - вдова, поэтому он не долго противился воле Дарьи и стал её новым любовником. Относилась она к нему также, как ко всем остальным - просто как одному из многих.


×
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Все переменилось, когда Салтычиха по своей "милой" привычке попыталась ударить Тютчева. Вот только он оказался не таким покорным как, видимо, предыдущие фавориты помещицы и ответил любовнице несколькими тумаками. Парадокс, но с этого момента Салтычиха начала уважать Николая и даже по-своему, как умела, любить его.
Вот только когда измученный своей нервной подругой Тютчев, спустя шесть лет, решил бросить её, она заперла его в собственном сарае.

Однако удача улыбнулась Тютчеву: одна из крепостных девушек, дерзнувшая действовать на свой страх и риск, помогла ему выбраться из заточения.


После освобождения и побега Николай Тютчев сделал предложение Пелагее Денисовне Панютиной. Её имение было неподалёку от дома Салтыковой, и она быстро узнала о свадьбе сбежавшего бывшего. Салтычиха, разумеется, не собиралась спустить такое унижение. Она отдала своим крестьянам приказ, чтобы они изготовили что-то вроде бомбы и подорвали дом Панютиных вместе со всеми его обитателями. Но её жестокий план провалился, так как крепостные, несмотря на запугивание, отказались совершить убийство невинных людей, даже после всех издевательств и пыток.


Салтычиха была безжалостна в своей жажде мести. Она предприняла новую попытку нападения на молодых, когда те отправились в Брянский уезд. Но и в этот раз её замысел не удался: крестьяне с вилами, так и не дождались своего бывшего хозяина, так как кто-то предупредил Николая о готовящемся нападении.

Неизвестно, сколько бы ещё Салтыкова пыталась убить Тютчева и Панютину, но тут на престол взошла Екатерина, которая активно начала наводить в стране порядок. Двое крестьян Дарьи Салтыковой, Ермолай Ильин и Савелий Мартынов, чьих жён до смерти замучила садистка-помещица, смогли убежать из поместья и достучаться до властей, которых не подкупила и не запугала Салтыкова. До этого попытки подать жалобу заканчивались печально: "доносчиков" избивали кнутами, а то и вовсе ссылали в Сибирь.


Суд над Дарьей Салтыковой был очень показательным процессом, который привел к тому, что психопатка была приговорена к пожизненному заключению в монастыре, где она и умерла. Жила она там в одиночной камере, практически без света, подвергаемая постоянным унижениям охраны.
В 1768 году у Николая Андреевича Тютчева и его жены родился сын, названный Иваном, который и стал отцом известного поэта Фёдора Тютчева.

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Метки: Культура   Прошлое   Салтычиха   интересное   история   маньяки   поэты   психопаты   тютчев   
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Татьяна Юсова Час назад
Могла быть... Могла не быть...
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Наталья 58 минут назад
Смешная замануха... Могла, не могла...
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Галочка, которая умерла

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