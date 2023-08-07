Бабушкой Тютчева могла быть кровожадная Салтычиха

Её садизм был известен многим, но она была богатейшей женщиной, имевшей очень могущественным покровителям. Именно поэтому дворяне из соседних поместий не рисковали вступать с ней в конфронтацию.





Как-то раз, на территории своего огромного поместья, Салтычиха услышала выстрелы и погнала своих крепостных поймать стрелка. Им оказался капитан Николай Андреевич Тютчев. Когда его доставили к Салтыковой она поначалу не обратила на него внимания, но потом по-женски заинтересовалась своим "пленником". Мужчина был холост, Салтыкова - вдова, поэтому он не долго противился воле Дарьи и стал её новым любовником. Относилась она к нему также, как ко всем остальным - просто как одному из многих.



