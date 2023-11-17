Маньяк-парикмахер: а что это было?

Ночью, 15 июня маньяк пробрался в комнату миссис Тейлор. Она утром увидела сначала разрезанную сетку на окне, а бросившись к зеркалу обнаружила, что часть её локонов исчезла.

При этом миссис Тейлор сообщила, что утром плохо себя чувствовала, что было чем-то новым в заявлениях жертв. Эксперты пришли к выводу, что к ней применили хлороформ и полиция стала опасаться, что отныне преступник будет сначала обезвреживать своих жертв, а уже потом хвататься за ножницы или бритву. И кто знает, что он начнёт делать потом, при учёте, что жертва не будет кричать, сопротивляться и не увидит его.





Однако, внезапные ночные посещения "призрака" прекратились. А уже в середине августа 1942 года газеты Паскагула вышли с заголовками: "Парикмахер-призрак" арестован!"

Уильяма Долана (57 лет), местного жителя, весьма невысокого и упитанного мужчину, сначала арестовали совсем за другое правонарушение.

В ночь на 13 июня в дом Гейдельбергов пробрался неизвестный мужчина и принялся избивать супругов железной трубой. Избив их, он выбежал из дома, ничего с собой не забрав. Гейдельберги не смогли назвать ни причин нападения, ни описать его. Но отцом Гейдельберга был местный судья, который заявил, что напал на его сына Уильям Долан, профессиональный химик, с которым они когда-то были хорошими друзьями. После они повздорили из-за денег, причём так сильно, что их конфликт длился много лет, с оскорблениями друг друга и взаимными судебными исками.