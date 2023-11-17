Маньяк-парикмахер: а что это было?

Его не интересовали материальные ценности, его не интересовало сексуализированное насилие над детьми (да и вообще любое причинение боли). Максимально скрываясь он проникал в чужие дома, оставаясь в памяти пострадавших как просто неприятный сон. Но девочки и девушки долго потом не могли нормально спать.
На берегу Мексиканского залива находится городок Паскагула. Вернее, находился... В 2005 году, когда население города составляло чуть больше 26 тысяч горожан, его полностью уничтожит "Катрина".
Согласно переписи населения 1940 года, тут проживало всего-то 4 тысячи человек, в основном это были рыбацкие семьи.
Во время Второй мировой в Паскагула построили судостроительный завод, один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов и военно-морская база. В город начали приезжать люди и как раз в тот же период в городке стали твориться очень странные вещи.
5 июня 1942 года девочки, которые жили в монастыре Богоматери, были разбужены шумом в спальне. Было очень темно, но они смогли разглядеть силуэт мужчины, спешно вылезавшего в окно.
Эдна Хайдел (12 лет) и Мэри Биггс (11 лет) закричали в ужасе и в спальню немедленно примчались монахини и остальные воспитанницы. Они не смогли никого разглядеть ещё и потому, что город Паскагула был стратегически важным и ночью в нём полностью отключали электричество.
Монахини принесли свечи и увиденное при свете стало шоком для всех: у Мэри и Эдны были заметно отрезаны по несколько прядей чёрных волос. При этом Лора, сестра Мэри, в тот момент находившаяся в комнате, не только не пострадала, но и не проснулась, пока девочки не подняли шум.
Мэри была единственной, кто смогла дать хоть какое-то описание мужчины: низкий рост и весьма упитанная фигура. Лица его в темноте разглядеть не удалось, но в руке его отчётливо блеснуло что-то похожее на нож или бритву.
Журналисты, узнавшие о происшествии, решили, что это просто страшный сон, приснившийся двум девочкам, а вместе с ними так решили и власти города. Но они ошибались...
Уже через три дня, 8 июня, преступник влез в спальню шестилетней Кэрол Питти. Среди ночи она внезапно проснулась и увидела, что у неё отрезана существенная часть волос. Какие-то из них были разбросаны возле кровати, а остальные странный фетишист унёс с собой.
Никто ничего не слышал. Ни сама Кэрол, ни её брат-близнец, спящий в соседней кровати, ни родители в комнате через стенку. Кэрол говорила, что чувствовала чьё-то присутствие, но думала, что это обыкновенный сон.
И 5 июня, и 8 июня мужчина залезал в комнаты через окна на первом этаже, разрезав москитную сетку.
После второго раза всем уже было не до шуток. Журналисты немедленно придумали странному человеку прозвище "Парикмахер-призрак", что вполне соответствовало действительности - он появлялся из ночного мрака и растворялся там абсолютно тихо и незаметно. А жертвы считали его чем-то потусторонним, или ночным кошмаром. Если бы не отрезанные волосы, то никто бы и подумать не мог, что это реальность.
После освещения событий в прессе, стало известно, что нападения в Паскагуле уже давно не первые и будто бы "призрак" забирался и в другие дома города и пригорода. Были случаи когда жертвы просыпались до стрижки, но чаще они обнаруживали новую стрижку только утром. Они не понимали, что это серийный маньяк и не обращались в полицию, думая, что это просто чья-то глупая шутка.
Полицейские назначили награду в 500 долларов тому, кто предоставит информацию о наглом парикмахере. Военные пошли на рискованный шаг и несколько ночей не обрубали электричество в городе, надеясь, что это поможет поймать "призрака", ну или хотя бы разглядеть его получше. Но ничего не помогало.
Ночью, 15 июня маньяк пробрался в комнату миссис Тейлор. Она утром увидела сначала разрезанную сетку на окне, а бросившись к зеркалу обнаружила, что часть её локонов исчезла.
При этом миссис Тейлор сообщила, что утром плохо себя чувствовала, что было чем-то новым в заявлениях жертв. Эксперты пришли к выводу, что к ней применили хлороформ и полиция стала опасаться, что отныне преступник будет сначала обезвреживать своих жертв, а уже потом хвататься за ножницы или бритву. И кто знает, что он начнёт делать потом, при учёте, что жертва не будет кричать, сопротивляться и не увидит его.
Однако, внезапные ночные посещения "призрака" прекратились. А уже в середине августа 1942 года газеты Паскагула вышли с заголовками: "Парикмахер-призрак" арестован!"
Уильяма Долана (57 лет), местного жителя, весьма невысокого и упитанного мужчину, сначала арестовали совсем за другое правонарушение.
В ночь на 13 июня в дом Гейдельбергов пробрался неизвестный мужчина и принялся избивать супругов железной трубой. Избив их, он выбежал из дома, ничего с собой не забрав. Гейдельберги не смогли назвать ни причин нападения, ни описать его. Но отцом Гейдельберга был местный судья, который заявил, что напал на его сына Уильям Долан, профессиональный химик, с которым они когда-то были хорошими друзьями. После они повздорили из-за денег, причём так сильно, что их конфликт длился много лет, с оскорблениями друг друга и взаимными судебными исками.
Полиция направилась в дом Долана, но не нашла у него ни трубы, ни одежды, испачканной кровью, а вот много отрезанных волос и отличные парикмахерские ножницы у Уильяма были. На вопрос, откуда у него такой странный набор, мужчина ответить не смог.
Арестовали Долана 16 июня, как на следующий день после нападения на миссис Тейлор. Сначала ему вменяли покушение на Гейдельбергов, но в августе начали "раскалывать" на дело о нападении на девочек и девушек. Полиция аргументировала тем, что как только его арестовали, то все нападения тут же прекратились. А в дом к Гейдельбергам Долан пробрался так же, как в другие дома проникал "парикмахер-призрак" - разрезал сетку на окне.
Долан отказывался признать свою вину во всех преступлениях. Он утверждал и доказывал свою невиновность как во время следствия, так и на суде. Кстати, судили его только за последнее нападение на супругов. Следователи так и не смогли доказать, что это именно он отрезал по ночам волосы жительницам Паскагулы. Но даже если бы они смогли это доказать, то ничего, кроме незаконного проникновения, вменить ему бы не смогли. Долан ни над кем не надругался, никому не причинил сильного физического вреда, а украл только волосы.
Уильям Долан был приговорён к 10 годам за решёткой. В 1948 году он вышел досрочно и уехал из Паскагулы, оставив жену и падчерицу. В следующий раз он мелькнул в поле зрения полиции лишь в 1954 году, в Калифорнии: арестовали бездомного и выяснили, что это Долан (по отпечаткам пальцев). Что с ним стало дальше - неизвестно.
Жители Паскагулы уверены, что именно Долан был "парикмахером-призраком", потому что сразу после его ареста все ночные стрижки девочек и девушек прекратились.
Но есть и те, кто верит в невиновность Долана, причём как по истории о стрижках, так и по нападению на Гейдельбергов. Ни одной железобетонной улики так и не было предъявлено, а у местного судьи были поводы "закрыть" своего многолетнего врага.
Источник:
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