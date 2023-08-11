Какими были настоящие имена русских писателей

У поэта по отцу была фамилия Шеншин. Под ней он и числился вплоть до подросткового возраста, до тех пор пока фамилию не признали недействительной, потому что мама поэта была лютеранкой, а отец исповедовал православие.

Афанасия стали называть по матери, которая была по происхождению немкой и её фамилия читалась как "Фёт" (Foeth). Но из-за опечатки издателя, первые стихотворения поэта вышли под фамилией Фет. Афанасий смирился с игнорированием буквы "ё" и вот так у него появился псевдоним.



