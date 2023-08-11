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Какими были настоящие имена русских писателей

Какими были настоящие имена русских писателей

Автор:
11 августа 2023 17:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прошлое   интересное   история   литература   писатели   поэты   псевдонимы   творчество   
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Псевдонимы - это непременный атрибут творческих личностей. Не всем везёт родиться со звучной и "продающей" фамилией или именем, способным привлечь публику.

Не всем близким писателей и поэтов нравились уходы "от корней", но что поделать. Иногда настоящее имя творца общественность узнавала только после его кончины.


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При рождении он получил фамилию Тетерников. Когда представитель русского символизма начал своё литературную карьеру, то журнал "Северный вестник" настоятельно посоветовал ему взять псевдоним. В то время фамилия Соллогуб прочно ассоциировалась с известной аристократической семьёй. Чтобы было отличие, одну "л" решили убрать и так из Тетерникова Фёдор стал Сологубом.


Он пошёл дальше и сменил себе имя, отчество и фамилию. Настоящее имя автора "Тараканища" - Николай Васильевич Корнейчуков. Когда он начал литературную деятельность, то поделил фамилию на две части и приписал ненастоящее отчество.


Изначально, фамилия писателя была Яновский. В 1821 году его дедушка сменил её на Гоголь-Яновский. По мнению биографов, скорее всего он это сделал, чтобы получить дворянский титул. Вот так, креатив деда определил будущий псевдоним Николая. Поначалу он начал убирать вторую часть фамилии, а потом официально отказался от неё.


У поэта по отцу была фамилия Шеншин. Под ней он и числился вплоть до подросткового возраста, до тех пор пока фамилию не признали недействительной, потому что мама поэта была лютеранкой, а отец исповедовал православие.

Афанасия стали называть по матери, которая была по происхождению немкой и её фамилия читалась как "Фёт" (Foeth). Но из-за опечатки издателя, первые стихотворения поэта вышли под фамилией Фет. Афанасий смирился с игнорированием буквы "ё" и вот так у него появился псевдоним.


Борис Бугаев, поэт-символист, решил выбрать себе псевдоним, отталкиваясь от своего творчества. И заодно, чтобы скрыть от семьи свою деятельность.

В сочинении ему помог друг Михаил Соловьев: Андрей должен был ассоциироваться с апостолом, а Белый с символом крещения, чем-то божественным и чистым. Романтики!


Когда родился будущий писатель, родители назвали его Кириллом. В 24 года Симонов сменил своё имя и причина была довольно-таки весомой - он не выговаривал примерно половину букв собственного имени. Чтобы не мучиться с "р" и "л", Симонов решил остановить свой выбор на Константине. Мама писателя резко отреагировала на такие перемены, считая, что сын просто "испохабил" своё имя.


Настоящее имя автора "Детства" - Алексей Максимович Пешков. Он сразу предположил, что в литературном мире его имя не особенно приживётся и решил выбрать себе псевдоним.
Имя писатель взял отцовское: он очень любил его и рано потерял. А фамилию было решено взять "звучную", которая отразилась на дальнейшем творчестве Горького.

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Метки: Прошлое   интересное   история   литература   писатели   поэты   псевдонимы   творчество   
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Duckk Час назад
Кир Булычев - Игорь Всеволодович Можейко.
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БамбарбияКиргуду 7 минут назад
Анатолий Наумович Рыбаков ,настоящая фамилия - Аронов.
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21k
Corvus Corax Полчаса назад
Сенсация!!! От нас скрывали! Наконец раскрыты самые страшные тайны!

Александр Грин - Александр Степанович Гриневский
Александр Серафимович - Александр Серафимович Попов
Александр Левада - Александр Степанович Косак
Александра Маринина - Марина Анатольевна Алексеева
Александр Олесь - Александр Иванович Кандыба
Александр Ток - Александр Иванович Крылов
Альберто Моравиа - Альберто Пинкерле
Анатоль Франс - Жак Анатоль Франсуа Тибо
Андре Моруа - Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог
Андрей Белый - Борис Николаевич Бугаев
Андрей Платонов - Андрей Платонович Климентов
Андреас Грифиус - Андреас Грайф
Анна Ахматова - Анна Андреевна Горенко
Анна Зегерс - Нетти Радвани
Аркадий Гайдар - Аркадий Петрович Голиков
Араз Мамед - Мамед Инфил оглы Ибрагимов
Борис Акунин - Григорий Шалвович Чхартишвили
Болеслав Прус - Александр Гловацкий
Борис Лавренёв - Борис Андреевич Сергеев
Борис Полевой - Борис Николаевич Кампов
Вениамин Каверин - Вениамин Александрович Зильбер
Владимир Владко - Владимир Еремченко
Генри Грин - Генри Винсент Йорк
Герард Меркатор - Герард Кремер
Гийом Аполлинер - Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий
Григорий Горин - Григорий Офштейн
Даниил Хармс - Даниил Иванович Ювачёв
Демьян Бедный - Ефим Алексеевич Придворов
Дарья Донцова - Агриппи на Арка дьевна Донцо ва (в девичестве Васи льева)
Джек Лондон - Джон Гриффит Че йни
Джордж Элиот - Мэри Анн Эванс
Джумпа Лахири - Ниланьяна Судесна
Евгений Петров - Евгений Петрович Катаев
Жорж Санд - Амандина Аврора Люсиль Дюпен
И. Грекова - Елена Сергеевна Вентцель
Игорь Северянин - Игорь Васильевич Лотарёв
Илья Ильф - Иехи ел-Лейб Фа йнзильберг (Илья Арнольдович Файнзильберг)
Карло Коллоди - Карло Лоренцини
Кир Булычёв - Игорь Всеволодович Може йко
Кнут Гамсун - Кнут Педерсен
Козьма Прутков - литературная маска Алексея Константиновича Толстого, а также Алексея Михайловича, Владимира Михайловича и Александра Михайловича Жемчужниковых
Корней Чуковский - Николай Васильевич Корнейчуко в
Курцио Малапарте - Курт Эрих Зукерт
Лазарь Лагин - Лазарь Гинзбург
Леся Украинка - Лариса Петровна Коса ч-Кви тка
Л. Пантелеев - Алексей Иванович Еремеев
Льюис Кэрролл - Чарльз Лю твидж До джсон
М. Ильин - Илья Яковлевич Маршак
Максим Горький - Алексей Максимович Пешков
Максим Танк - Евгений Иванович Скурко
Марк Алданов - Марк Алексеевич Ландау
Марк Твен - Сэмюэл Ленгхорн Клеменс
Марко Вовчок - Мария Алексеевна Вилинская-Маркович
Марко Черемшина - Иван Юрьевич Семанюк
Михаил Светлов - Михаил Аркадьевич Шейнкман
Михаил Кольцов - Михаил Ефимович Фридлянд
Михоэлс Соломон - Соломон Вовси
Мольер - Жан Батист Поклен
Нави Волырк - Иван Крылов
Николай Щедрин - Михаил Евграфович Салтыков (Салтыков-Щедрин)
Новалис - Фри дрих фон Га рденберг
О. Генри - Уильям Сидни Портер
Остап Вишня - Павел Михайлович Губенко
Панас Мирный - Афанасий Яковлевич Рудченко
Пабло Неруда - Нафтали Рикардо Рейес Басуальто
Парацельс - Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм
Пейо Яворов - Пейо Тотев Крачолов
Поль Элюар - Эжен Эмиль Поль Гредель
Райнис - Янис Плиекшанс (Плекшан Иван Христофорович)
Ричард Бахман - Стивен Эдвин Кинг (пишет и под настоящим именем)
Ромен Гари - Роман Лейбович Кацев (также писавший под псевдонимом Эмиль Ажар)
Рубен Дарио- Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто
Садриддин Айни - Садриддин Саид-Мурадзола
Саша Чёрный - Александр Михайлович Гликберг
С. Витицкий - Борис Стругацкий
Семён Кирсанов - Семён Исаакович Кортчик
Стендаль - Анри-Мари Бейль
Стефан Вуль - Пьер Пейро
Франсис Карсак - Франсуа Борд
Шолом-Алейхем - Соломон (Шолом) Наумович (Нохумович) Рабинович
Эдуард Багрицкий - Эдуард Георгиевич Дзюбин
Эдуард Лимонов - Эдуард Вениаминович Савенко
Эмиль Кроткий - Эммануил Яковлевич Герман
Эриа Филипп - Раймон Жерар Пейель
Юрий Крымов - Юрий Соломонович Беклемишев
Якуб Колас - Константин Михайлович Мицкевич
Янка Купала - Иван Доминикович Луцевич
Януш Корчак - Эрш Хенрик Гольдшмидт
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17k
Алекс Полчаса назад
Козьма Прутков?
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836
Александер Час назад
Гривадий Горпожакс – коллективный псевдоним писателей Василия Аксёнова, Григория Поженяна и Овидия Горчакова, образованный от слогов имён и фамилий авторов: «Гри» Григорий, «ва» Василий, «дий» Овидий; «Гор» Горчаков, «пож» Поженян, «акс» Аксёнов.

Единственным произведением этого «автора» является роман-пародия на шпионский боевик «Джин Грин неприкасаемый», впервые изданный в 1972 году.
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12k
ron 2 часа назад
Ильф и Петров?
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