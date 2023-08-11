Какими были настоящие имена русских писателей

Псевдонимы - это непременный атрибут творческих личностей. Не всем везёт родиться со звучной и "продающей" фамилией или именем, способным привлечь публику.
Не всем близким писателей и поэтов нравились уходы "от корней", но что поделать. Иногда настоящее имя творца общественность узнавала только после его кончины.
При рождении он получил фамилию Тетерников. Когда представитель русского символизма начал своё литературную карьеру, то журнал "Северный вестник" настоятельно посоветовал ему взять псевдоним. В то время фамилия Соллогуб прочно ассоциировалась с известной аристократической семьёй. Чтобы было отличие, одну "л" решили убрать и так из Тетерникова Фёдор стал Сологубом.
Он пошёл дальше и сменил себе имя, отчество и фамилию. Настоящее имя автора "Тараканища" - Николай Васильевич Корнейчуков. Когда он начал литературную деятельность, то поделил фамилию на две части и приписал ненастоящее отчество.
Изначально, фамилия писателя была Яновский. В 1821 году его дедушка сменил её на Гоголь-Яновский. По мнению биографов, скорее всего он это сделал, чтобы получить дворянский титул. Вот так, креатив деда определил будущий псевдоним Николая. Поначалу он начал убирать вторую часть фамилии, а потом официально отказался от неё.
У поэта по отцу была фамилия Шеншин. Под ней он и числился вплоть до подросткового возраста, до тех пор пока фамилию не признали недействительной, потому что мама поэта была лютеранкой, а отец исповедовал православие.
Афанасия стали называть по матери, которая была по происхождению немкой и её фамилия читалась как "Фёт" (Foeth). Но из-за опечатки издателя, первые стихотворения поэта вышли под фамилией Фет. Афанасий смирился с игнорированием буквы "ё" и вот так у него появился псевдоним.
Борис Бугаев, поэт-символист, решил выбрать себе псевдоним, отталкиваясь от своего творчества. И заодно, чтобы скрыть от семьи свою деятельность.
В сочинении ему помог друг Михаил Соловьев: Андрей должен был ассоциироваться с апостолом, а Белый с символом крещения, чем-то божественным и чистым. Романтики!
Когда родился будущий писатель, родители назвали его Кириллом. В 24 года Симонов сменил своё имя и причина была довольно-таки весомой - он не выговаривал примерно половину букв собственного имени. Чтобы не мучиться с "р" и "л", Симонов решил остановить свой выбор на Константине. Мама писателя резко отреагировала на такие перемены, считая, что сын просто "испохабил" своё имя.
Настоящее имя автора "Детства" - Алексей Максимович Пешков. Он сразу предположил, что в литературном мире его имя не особенно приживётся и решил выбрать себе псевдоним.
Имя писатель взял отцовское: он очень любил его и рано потерял. А фамилию было решено взять "звучную", которая отразилась на дальнейшем творчестве Горького.
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Александр Серафимович - Александр Серафимович Попов
Александр Левада - Александр Степанович Косак
Александра Маринина - Марина Анатольевна Алексеева
Александр Олесь - Александр Иванович Кандыба
Александр Ток - Александр Иванович Крылов
Альберто Моравиа - Альберто Пинкерле
Анатоль Франс - Жак Анатоль Франсуа Тибо
Андре Моруа - Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог
Андрей Белый - Борис Николаевич Бугаев
Андрей Платонов - Андрей Платонович Климентов
Андреас Грифиус - Андреас Грайф
Анна Ахматова - Анна Андреевна Горенко
Анна Зегерс - Нетти Радвани
Аркадий Гайдар - Аркадий Петрович Голиков
Араз Мамед - Мамед Инфил оглы Ибрагимов
Борис Акунин - Григорий Шалвович Чхартишвили
Болеслав Прус - Александр Гловацкий
Борис Лавренёв - Борис Андреевич Сергеев
Борис Полевой - Борис Николаевич Кампов
Вениамин Каверин - Вениамин Александрович Зильбер
Владимир Владко - Владимир Еремченко
Генри Грин - Генри Винсент Йорк
Герард Меркатор - Герард Кремер
Гийом Аполлинер - Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий
Григорий Горин - Григорий Офштейн
Даниил Хармс - Даниил Иванович Ювачёв
Демьян Бедный - Ефим Алексеевич Придворов
Дарья Донцова - Агриппи на Арка дьевна Донцо ва (в девичестве Васи льева)
Джек Лондон - Джон Гриффит Че йни
Джордж Элиот - Мэри Анн Эванс
Джумпа Лахири - Ниланьяна Судесна
Евгений Петров - Евгений Петрович Катаев
Жорж Санд - Амандина Аврора Люсиль Дюпен
И. Грекова - Елена Сергеевна Вентцель
Игорь Северянин - Игорь Васильевич Лотарёв
Илья Ильф - Иехи ел-Лейб Фа йнзильберг (Илья Арнольдович Файнзильберг)
Карло Коллоди - Карло Лоренцини
Кир Булычёв - Игорь Всеволодович Може йко
Кнут Гамсун - Кнут Педерсен
Козьма Прутков - литературная маска Алексея Константиновича Толстого, а также Алексея Михайловича, Владимира Михайловича и Александра Михайловича Жемчужниковых
Корней Чуковский - Николай Васильевич Корнейчуко в
Курцио Малапарте - Курт Эрих Зукерт
Лазарь Лагин - Лазарь Гинзбург
Леся Украинка - Лариса Петровна Коса ч-Кви тка
Л. Пантелеев - Алексей Иванович Еремеев
Льюис Кэрролл - Чарльз Лю твидж До джсон
М. Ильин - Илья Яковлевич Маршак
Максим Горький - Алексей Максимович Пешков
Максим Танк - Евгений Иванович Скурко
Марк Алданов - Марк Алексеевич Ландау
Марк Твен - Сэмюэл Ленгхорн Клеменс
Марко Вовчок - Мария Алексеевна Вилинская-Маркович
Марко Черемшина - Иван Юрьевич Семанюк
Михаил Светлов - Михаил Аркадьевич Шейнкман
Михаил Кольцов - Михаил Ефимович Фридлянд
Михоэлс Соломон - Соломон Вовси
Мольер - Жан Батист Поклен
Нави Волырк - Иван Крылов
Николай Щедрин - Михаил Евграфович Салтыков (Салтыков-Щедрин)
Новалис - Фри дрих фон Га рденберг
О. Генри - Уильям Сидни Портер
Остап Вишня - Павел Михайлович Губенко
Панас Мирный - Афанасий Яковлевич Рудченко
Пабло Неруда - Нафтали Рикардо Рейес Басуальто
Парацельс - Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм
Пейо Яворов - Пейо Тотев Крачолов
Поль Элюар - Эжен Эмиль Поль Гредель
Райнис - Янис Плиекшанс (Плекшан Иван Христофорович)
Ричард Бахман - Стивен Эдвин Кинг (пишет и под настоящим именем)
Ромен Гари - Роман Лейбович Кацев (также писавший под псевдонимом Эмиль Ажар)
Рубен Дарио- Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто
Садриддин Айни - Садриддин Саид-Мурадзола
Саша Чёрный - Александр Михайлович Гликберг
С. Витицкий - Борис Стругацкий
Семён Кирсанов - Семён Исаакович Кортчик
Стендаль - Анри-Мари Бейль
Стефан Вуль - Пьер Пейро
Франсис Карсак - Франсуа Борд
Шолом-Алейхем - Соломон (Шолом) Наумович (Нохумович) Рабинович
Эдуард Багрицкий - Эдуард Георгиевич Дзюбин
Эдуард Лимонов - Эдуард Вениаминович Савенко
Эмиль Кроткий - Эммануил Яковлевич Герман
Эриа Филипп - Раймон Жерар Пейель
Юрий Крымов - Юрий Соломонович Беклемишев
Якуб Колас - Константин Михайлович Мицкевич
Янка Купала - Иван Доминикович Луцевич
Януш Корчак - Эрш Хенрик Гольдшмидт
Единственным произведением этого «автора» является роман-пародия на шпионский боевик «Джин Грин неприкасаемый», впервые изданный в 1972 году.