Гилмертонская пещера: культовое место или уголок отдыха?

Песчаник – порода очень твёрдая. Поэтому для её качественной, как видно по убранству, обработки необходимы были металлические инструменты. С учётом того, что в пещере есть изогнутые столы в форме рога, её строительство невозможно отнести к христианской эпохе: символ дьявола тогда находился под строгим запретом. Соответственно, сооружение создано ранее, приблизительно между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э. И единственными людьми, располагавшими навыками и умениями для такой работы, как раз были друиды.