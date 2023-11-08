Гилмертонская пещера: культовое место или уголок отдыха?

Раньше было принято считать, что Гилмертонская пещера в Шотландии – одна из самых древних достопримечательностей страны, была храмом друидов.
Но сейчас появилась информация, которая ставит под сомнение её использование жрецами как священного места. Пещера расположена в пригороде Эдинбурга Гилмертоне. Для свободного посещения была открыта относительно недавно, всего 20 лет тому назад.
Исследователи считают, что грандиозное подземное сооружение было создано друидами для проведения религиозных обрядов и ритуалов. А потом в силу каких-то внешних причин они же и приняли решение обрушить скалу, чтобы священное место не подверглось осквернению и сохранило свою чистоту.
В 1724 году на него наткнулся местный кузнец Джорж Патерсон. Стал извлекать щебень и обнаружил древний храм. Бухта Гилмертона, как её называют местные, состоит из двух изогнутых коридоров протяжённостью 10 и 20 метров и восьми помещений. Что поразительно, всё сооружение – рукотворное. То есть каждый миллиметр пола, потолка и стен вырезан из песчаника и обработан вручную.
С момента обнаружения исследователи разных эпох выдвигали самые разные версии касаемо функционального назначения этого объекта. От реалистичных до мистических. Довольно необычной гипотезой стало предположение о том, что подземелье жители использовали как паб. Такое закрытое питейное заведение для любителей уединённости. Но архивы показали, что на начало XVIII века в небольшой деревеньке Гилмертон численностью менее 1000 человек было несколько таких заведений. Кому нужно тратить колоссальные ресурсы, чтобы обустроить паб под землёй?
Вызывает вопросы обнаруженная во время раскопок 2002 года лестница, которая оказалась очень изношенной, и многочисленные отверстия в потолке, которые слишком малы для извлечения наружу породы.
Песчаник – порода очень твёрдая. Поэтому для её качественной, как видно по убранству, обработки необходимы были металлические инструменты. С учётом того, что в пещере есть изогнутые столы в форме рога, её строительство невозможно отнести к христианской эпохе: символ дьявола тогда находился под строгим запретом. Соответственно, сооружение создано ранее, приблизительно между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э. И единственными людьми, располагавшими навыками и умениями для такой работы, как раз были друиды.
Они практически не оставили о себе следов. Но исследователи, продолжающие работу и обнаружившие, что бухта имеет ещё и скрытую часть, считают, что в будущем возможно подтверждение того факта, что Гилмертонская пещера будет признана единственным в мире уцелевшим культовым местом древней культуры.
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