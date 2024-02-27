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Расплавленные часы из Хиросимы обрели нового владельца

Расплавленные часы из Хиросимы обрели нового владельца

Автор:
27 февраля 2024 08:38
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: Аукцион   Япония   артефакт   история   хиросима   часы   
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Наручные часы остановились в момент взрыва атомной бомбы над японским городом - в 08:15 утра 6 августа 1945 года. В минувший четверг лот был продан на аукционе в Бостоне за 31 113 долларов.

По словам представителей аукционного дома RR Auction, артефакт, уцелевший в зоне взрыва, является редким экземпляром.

Несмотря на помутнение стекла, стрелки часов остановились на отметке 08:15 утра - моменте, когда с самолёта B-29 Enola Gay была сброшена атомная бомба "Малыш".

Часы нашёл британский солдат во время гуманитарной миссии по доставке предметов первой необходимости и оценке разрушений.

"Мы надеемся, что этот достойный музея экспонат станет ярким напоминанием не только об ужасах войны, но и о разрушительных возможностях, которые человечество должно избегать, - говорит Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction. - Эти наручные часы запечатлели тот самый момент, когда история изменилась навсегда".

Покупатель часов предпочёл остаться неизвестным.

Среди лотов был представлен экземпляр "Маленькой красной книги" с подписью китайского лидера Мао Цзэдуна, его продали за 250 000 долларов. Подписанный чек Джорджа Вашингтона ушёл с молотка за 135 473 доллара, а контрольный список подготовки лунного модуля "Аполлон-11" Базза Олдрина обошёлся в 76 533 доллара.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аукцион   Япония   артефакт   история   хиросима   часы   
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Fat Lynx Час назад
Интересно, они фонят?
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7k
Marlboro 16 минут назад
Нормально так: пришел один из той же коалиции, что сбросило бомбу, спер часы (по другому это назвать нельзя), а теперь их продает. Вся суть западного мира в этой новости.
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