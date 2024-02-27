Расплавленные часы из Хиросимы обрели нового владельца

Часы нашёл британский солдат во время гуманитарной миссии по доставке предметов первой необходимости и оценке разрушений.

"Мы надеемся, что этот достойный музея экспонат станет ярким напоминанием не только об ужасах войны, но и о разрушительных возможностях, которые человечество должно избегать, - говорит Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction. - Эти наручные часы запечатлели тот самый момент, когда история изменилась навсегда".