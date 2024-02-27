Расплавленные часы из Хиросимы обрели нового владельца

Наручные часы остановились в момент взрыва атомной бомбы над японским городом - в 08:15 утра 6 августа 1945 года. В минувший четверг лот был продан на аукционе в Бостоне за 31 113 долларов.
По словам представителей аукционного дома RR Auction, артефакт, уцелевший в зоне взрыва, является редким экземпляром.
Несмотря на помутнение стекла, стрелки часов остановились на отметке 08:15 утра - моменте, когда с самолёта B-29 Enola Gay была сброшена атомная бомба "Малыш".
Часы нашёл британский солдат во время гуманитарной миссии по доставке предметов первой необходимости и оценке разрушений.
"Мы надеемся, что этот достойный музея экспонат станет ярким напоминанием не только об ужасах войны, но и о разрушительных возможностях, которые человечество должно избегать, - говорит Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction. - Эти наручные часы запечатлели тот самый момент, когда история изменилась навсегда".
Покупатель часов предпочёл остаться неизвестным.
Среди лотов был представлен экземпляр "Маленькой красной книги" с подписью китайского лидера Мао Цзэдуна, его продали за 250 000 долларов. Подписанный чек Джорджа Вашингтона ушёл с молотка за 135 473 доллара, а контрольный список подготовки лунного модуля "Аполлон-11" Базза Олдрина обошёлся в 76 533 доллара.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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