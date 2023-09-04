Учитель из Подмосковья прошёл из Москвы до Санкт-Петербурга и установил мировой рекорд

Педагог-организатор из подмосковного Долгопрудного Андрей Задураев прошёл пешком от Москвы до Санкт-Петербурга и попал в Международную книгу рекордов Interrecord, а также в Реестр рекордов России.

Андрей Задураев смог пройти пешком от ЦКАДа до КАДа всего за 17 дней. Как рассказал мужчина, в день он проходил от 50 до 80 километров, не забывая посещать достопримечательности Клина, Твери, Торжка, Валдая и Великого Новгорода.