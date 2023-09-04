Учитель из Подмосковья прошёл из Москвы до Санкт-Петербурга и установил мировой рекорд

Скороходу понадобилось всего 17 дней.
Педагог-организатор из подмосковного Долгопрудного Андрей Задураев прошёл пешком от Москвы до Санкт-Петербурга и попал в Международную книгу рекордов Interrecord, а также в Реестр рекордов России.
Андрей Задураев смог пройти пешком от ЦКАДа до КАДа всего за 17 дней. Как рассказал мужчина, в день он проходил от 50 до 80 километров, не забывая посещать достопримечательности Клина, Твери, Торжка, Валдая и Великого Новгорода.
Задураев рассказал журналистам, что загорелся идеей совершить пешее путешествие ещё три года назад, но решил исполнить задуманное в знаменательную дату — в честь 320-летия Санкт-Петербурга.
Весной этого года, в связи с юбилеем Петербурга (320 лет), пришла мысль о её осуществлении. Сперва путешествие планировалось, как личное достижение, но из-за советов знакомых пришла идея подать документы на рекорд
Андрей Задураев вышел из Москвы 28 июня. За 17 дней мужчина прошёл 700,24 километра, что считается наименьшим временем преодоления такого расстояния пешком как в мировой, так и в российской практике.
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