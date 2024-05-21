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Женщина совершила 17-часовой заплыв в кишащих акулами водах

Женщина совершила 17-часовой заплыв в кишащих акулами водах

Автор:
21 мая 2024 10:52
Сообщество : Спорт
Метки: США   Эми Аппельханс Габсер   заплыв   история   марафон   плавание   
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Жительница Калифорнии за 17 часов преодолела 48 км от залива Сан-Франциско до Фараллоновых островов. И пока акулы держались в стороне, женщину жалили медузы, а любопытные морские львы и тюлени следовали за ней.

55-летняя Эми Аппельханс Габсер стала шестым человеком в истории, совершившим 11 мая смелый заплыв от моста Золотые Ворота в заливе Сан-Франциско до Фараллоновых островов в Тихом океане. Федерация марафонского плавания (MSF) включила эту дистанцию в "13 самых сложных" из-за холодной воды, сильных приливов и отливов, непредсказуемой погоды и, конечно же, больших белых акул.

"Я знаю, что там водятся акулы. Рада, что не заинтересовала их", - сказал Губсер в интервью.

Однако живности там немало. Эми неоднократно жалили медузы. За ней также увязались любопытные тюлени и морские львы в водах Фараллоновых островов.

По словам группы поддержки пловчихи, когда она приближалась к острову, они заметили пару "полусъеденных" тюленей. Это вызвало опасения, что поблизости есть акула. Эми благодарна, что ей не сказали об этом.

"Когда моя команда подписывалась на участие в этом заплыве, была вероятность, что она не увидит, как я выхожу на берег", - добавила она.

11 мая перед рассветом Губсер нырнула в воду у восточного пролета Золотых ворот и начала свой долгий путь. За ней на лодках следовала группа поддержки из 7 человек. Каждые полчаса у женщины был перекус, чтобы восполнить энергию. Один из членов команды использовал "акулий щит", отпугивающий хищников электрическими импульсами.

На протяжении 17 часов и трёх минут Губсер сталкивалась с различными условиями: туманом, ветром и холодной водой, температура которой временами составляла всего 6 °C. Часть своего путешествия она совершила в кромешной тьме.

"Это испытание. Нужно постоянно развлекать себя, но при этом не сильно погружаться в раздумья, потому что могут возникнуть негативные мысли. Мне помогало пение про себя. Я просто была в таком состоянии, что не хотела замечать, как проходит время".

Её главным врагом был холод.

"Я знала, что температура понизится, но не до 6 °C. Я не любительница зимнего плавания. Понимала, что не смогу финишировать, если придётся долго находиться в такой воде".

Эми работает медсестрой в детской больнице UCSF Benioff, она планировала эпический заплыв в течение пяти лет, но неоднократно откладывала его из-за погодных условий и приливов.

Хотя она занималась плаванием в колледже, марафонами на открытой воде она увлеклась 10 лет назад, когда её младший ребенок окончил школу, и она поняла, что "пришло время сделать что-то для себя".

"Когда я открыла для себя плавание на открытой воде, то впервые смогла по-настоящему расслабиться. Мои дети считали меня сумасшедшей, но это здоровое сумасшествие".

Она участвовала в соревнованиях на открытой воде по всему миру, включая 33-километровый заплыв через Северный канал из Ирландии в Шотландию в 2018 году и пересечение Гибралтарского пролива в 2015 году. А в прошлом году проплыла вокруг острова Манхэттен, преодолев 48 км.

После субботнего приключения она чувствовала себя прекрасно и уже во вторник вышла на работу.

По словам Эми, любой может справиться с такой сложной задачей, если приложит усилия и будет тренироваться.

"Я обычный человек, не такая, как все эти точёные, титулованные спортсмены. Я просто мама, понимаете? И я горжусь этим и надеюсь, вдохновляю других", - подытожила американка.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Эми Аппельханс Габсер   заплыв   история   марафон   плавание   
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5  комментариев
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23k
alexis 52 минуты назад
Надеюсь ни одна акула не пострадала.
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5k
Горожанин 19 минут назад
Ничего особенного. Тут не то что акулы, крокодилы разбегуться.
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1k
Александер Полчаса назад
Я акул понимаю: я тоже не люблю американцев...
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4k
poбт 39 минут назад
"а любопытные морские львы и тюлени" приняли ее за своего брата альбиноса
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b1r1da 40 минут назад
Она такая страшная, что ее боятся даже акулы
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2964 поста (2791 в горячем)

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