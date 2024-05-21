Женщина совершила 17-часовой заплыв в кишащих акулами водах

"Я знаю, что там водятся акулы. Рада, что не заинтересовала их", - сказал Губсер в интервью.

Однако живности там немало. Эми неоднократно жалили медузы. За ней также увязались любопытные тюлени и морские львы в водах Фараллоновых островов.

По словам группы поддержки пловчихи, когда она приближалась к острову, они заметили пару "полусъеденных" тюленей. Это вызвало опасения, что поблизости есть акула. Эми благодарна, что ей не сказали об этом.

"Когда моя команда подписывалась на участие в этом заплыве, была вероятность, что она не увидит, как я выхожу на берег", - добавила она.