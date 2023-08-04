FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1984 поста • 774 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Показал истинное лицо!": неприятные ситуации, которые случились во время развода

"Показал истинное лицо!": неприятные ситуации, которые случились во время развода

Автор:
04 августа 2023 16:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   интересно   истории   неудачный брак   отношения   развод   
1816
14

Развод - дело непростое. Особенно когда есть дети. Но порой это единственный выход, если отношения себя изжили. Правда порой во время и после развода много нового выясняется про бывших возлюбленных.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: брак   интересно   истории   неудачный брак   отношения   развод   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Что характерно, все истории от баб
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn 17 минут назад
Я правильно понимаю, что ту, которая на вокзале кантовалась, ее собственная мать жить не пустила и все друзья отвернулись? Неудивительно, что она о причинах развода не пишет. Видимо, что-то совсем уж непотребное сотворила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KotSkripaley 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
878
Alex Zx Полчаса назад
во всех историях такие мужики козлы, пьют, бьют, изменяют, ведут себя неадекватно. А девочки когда разводятся, вообще ни разу, не лживые изворотливые мрази, никогда не изменяют и ведут себя всегда адекватно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Ломовицкий 48 минут назад
прожили года полтора начали скандалить , ну просто непонимания стена . предложил разбежаться пока не дошло до рукоприкладства (бесила аж писец как ) . разбежались пожили отдельно я на съемной квартире она в нашей (ушел оставив все, взял только свою одежду коллекцию монет и фотографии свои) пришла сама (квартиру она сдавала сама жила у сестры) попросила второй шанс мол все осознала , ну худо-бедно живем уже 21 год почти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
hammog 59 минут назад
С последнего до слёз смеялся)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Поручик Час назад
У многих бед одно начало: сидела женщина, скучала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
957
ruslan d Час назад
Я я машину подарил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54201



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#автомир#животные#аварии#авто аварии#забавно#дети#полиция#новости#Россия
#фото#машина#Юмор#ДТП#интересно#Автовсячина#США#кино#позитив#Великобритания
#автомобили#в мире#Прикол#Китай#история#подборка#интересное#драка#ребенок#криминал
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться