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"Моя жена не готовит, нафиг она нужна?": в соцсетях обсуждают обязанности женщин

"Моя жена не готовит, нафиг она нужна?": в соцсетях обсуждают обязанности женщин

Автор:
25 марта 2024 20:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   интересно   истории   истории из жизни   истории отношений   отношения   соцсети   
1293
18

В браке люди отношения выстраивают в удобном формате: кто-то распределяет обязанности, другие придерживаются традиционных ценностей, когда женщина создаёт дома уют и очаг. Пользователи подняли в обсуждении тему того, как в семье выстраивается быт - и много разных мнений.

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А как вы думаете, должна ли жена готовить?

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Метки: брак   интересно   истории   истории из жизни   истории отношений   отношения   соцсети   
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6  комментариев
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17k
GROMOZEKA 57 минут назад
Читая такие вирши, всегда вспоминаю этот отрывок

Ссылка youtu.be
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14k
кира 14 минут назад
Если работают оба, то и готовить еду должны уметь ОБА. Если времени нет у обоих, заказывайте и не выносите друг другу мозг.
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3k
Александр Ломовицкий 16 минут назад
Ссылка coub.com
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36k
Юрий 17 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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1k
... Полчаса назад
Люблю готовить еду, это процесс философии, в кафе хожу только определённые, где повара готовят от души, не знаю как это работает, но чувствую когда готовят от души, а когда по раскладке уже не то. Что может быть лучше с утра женщине приготовить её любимую еду?! Это же кайф наблюдать как кто то кушает с наслаждением.
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980
Вик Тор Полчаса назад
Как то раньше жены хвалились своими кулинарными способностями, а секретными рецептами делились только с лучшими подругами.
А сейчас хвалятся тупостью и накачанными ботоксом губами и сиськами.
Где то не туда свернули.
Давайте разворачивайтесь.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1551 пост (1507 в горячем)

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