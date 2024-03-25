"Моя жена не готовит, нафиг она нужна?": в соцсетях обсуждают обязанности женщин

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В браке люди отношения выстраивают в удобном формате: кто-то распределяет обязанности, другие придерживаются традиционных ценностей, когда женщина создаёт дома уют и очаг. Пользователи подняли в обсуждении тему того, как в семье выстраивается быт - и много разных мнений.
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А как вы думаете, должна ли жена готовить?
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А сейчас хвалятся тупостью и накачанными ботоксом губами и сиськами.
Где то не туда свернули.
Давайте разворачивайтесь.