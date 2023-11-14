Ревнивые, но очень милые котики

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Коты по природе своей собственники. Способны ревновать хозяина к чему угодно, начиная с других членов семьи и заканчивая телефоном. Не говоря уже о других питомцах при их наличии.
Выглядит это очень умилительно и трогательно, а в отдельных случаях ещё и пугающе. Мало ли какая идея мести придёт пушистому в голову?
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