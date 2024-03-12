50 оттенков бежевых мамочек

Как бы мамочкам (да и многим папам тоже) не хотелось окружить себя "природными" цветами, но всё дело в том, что ребёнку необходимы яркие цвета. Было проведено множество исследований, благодаря которым теперь мы знаем, что сначала малышу легче воспринимать чёрно-белое сочетание. Это успокаивает грудничка и усиливает его внимание. Поэтому мобиль в кроватку лучше выбирать с игрушками чёрно-белых цветов.

По мере взросления малыша будет привлекать и радовать именно яркий цвет. Есть даже рекомендации по выбору погремушки-гирлянды: в середине красный цвет, а в обе стороны от него должны идти оранжевые, жёлтые, зелёные и синие цвета по порядку. Колбочки сетчатки глаза ребёнка располагаются так: синие в центре, а синие на периферии.