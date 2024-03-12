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50 оттенков бежевых мамочек

50 оттенков бежевых мамочек

Автор:
12 марта 2024 19:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: trendy   воспитание   дети   интересное   красиво   мода   развитие   ребенок   стиль   странное   
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Дом - это то место, где мы проводим очень много времени и очень важно, как он выглядит. Какая мебель, какой цвет стен, какие окна и полы. Но у некоторых это перешло все границы.

Помните, как в конце 90-х - начале 2000-х шикарными и богатыми считались те дома, где было побольше лепнины, хрустальных люстр, мебели в стиле Людовика XIV и прочих золотых унитазов. Редко кому удавалось сделать такой дом приятным глазу, это больше напоминало что-то, что сейчас называют "цыганский шик". Но с течением времени мир изменился и правила в нём тоже изменились.

Сейчас признаком обеспеченности считается сдержанность а-ля Стив Джобс и его обычные джинсы и водолазки. Минимализм прочно вошёл в нашу жизнь, задвинув подальше серванты с бесконечным хрусталём, наборами посуды "Мадонна" и фарфоровыми слониками (помните такие?). Сначала зарубежные селебрити, а вслед за ними и российские стали склоняться к сдержанности в цветах обстановки. Да, "цыганский шик" и сегодня можно встретить у российских звёзд, но минимализм начинает брать верх.

Всё это привело к такому явлению как "бежевые мамы" (beige moms). Они не просто создают обстановку в квартире всех возможных оттенков бежевого, но и погружают ребёнка в это отсутствие, как они его называют, "визуального шума". Вот только их подвергают критике не только обычные интернет-пользователи, но и педиатры.

Как бы мамочкам (да и многим папам тоже) не хотелось окружить себя "природными" цветами, но всё дело в том, что ребёнку необходимы яркие цвета. Было проведено множество исследований, благодаря которым теперь мы знаем, что сначала малышу легче воспринимать чёрно-белое сочетание. Это успокаивает грудничка и усиливает его внимание. Поэтому мобиль в кроватку лучше выбирать с игрушками чёрно-белых цветов.
По мере взросления малыша будет привлекать и радовать именно яркий цвет. Есть даже рекомендации по выбору погремушки-гирлянды: в середине красный цвет, а в обе стороны от него должны идти оранжевые, жёлтые, зелёные и синие цвета по порядку. Колбочки сетчатки глаза ребёнка располагаются так: синие в центре, а синие на периферии.

Для нервной системы малыша необходимо энергетическое воздействие длинноволновой части спектра. Яркие и светлые оттенки нужны ЦНС. Это что-то вроде витаминов и чтобы не было цветового "авитаминоза" визуальную жизнь малыша нужно окружить яркими игрушками, книжками, фломастерами, одеждой. У ребёнка не будет "цветового голодания" и его нервно-психическое развитие не будет идти с задержками или искажениями.

А вот "бежевые мамочки" стараются покупать своим детям всё, от посуды до одежды, кремовых, белых, пыльно-розовых или пыльно-голубых оттенков. Если игрушки, то только деревянные. Даже кроватки они покупают приглушённых оттенков или вообще неокрашенного дерева, в стиле Икеи.

Таким образом, как говорят сами "бежевые родители", они стараются отстраниться от окружающего их мира с бесконечным визуальным шумом и создать некий островок спокойствия.
И всё бы ничего, бежевый стиль имеет право на жизнь у взрослых людей, это даже симпатично и действительно успокаивает. Но вот о детях в этот момент не думает никто.

Некоторые интернет-пользователи чуть изменили формулировку, прибавив к ней прилагательное sad. И вот так получились sad beige moms - "грустные бежевые мамы". Многим кажется, что такая эстетика довольно тоскливая. Ну а магазины идут на поводу трендов и теперь в детских отделах легче найти все оттенки светлых и спокойных тонов, чем что-то яркое, причём такие вещи зачастую дороже обычных. А как мы знаем, и без всякой эстетики, на стремительно растущих детей, денег нужно в избытке.

Несмотря на то, что многие в Сети уже начали снимать пародии на "бежевых мам", мода на спокойные и скучные тона для детской всё также остаётся в тренде. Всё, от кроваток до одежды сдержанных оттенков, активно продаётся и покупается. Интересно, какими вырастут детки таких вот эстетичных мам...?

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Метки: trendy   воспитание   дети   интересное   красиво   мода   развитие   ребенок   стиль   странное   
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