Мэр американского города выловила на рыбалке 30 кг кокаина

Мэр города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор отправилась с семьёй на лодке в Атлантический океан, чтобы наловить лобстеров, но вместо ракообразных наткнулась на большой тюк с наркотиками. Кастор вскрыла мешок и обнаружила внутри килограммовые брикеты с изображением бабочки. Вскрывать их уже не было никакой необходимости — градоначальница долгое время прослужила в полиции и знала, как выглядят упаковки с кокаином.