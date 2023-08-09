FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1064 поста • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Мэр американского города выловила на рыбалке 30 кг кокаина

Мэр американского города выловила на рыбалке 30 кг кокаина

Автор:
09 августа 2023 17:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: tampa   Атлантический океан   Флорида   кокаин   мэр   отпуск   рыбалка   
1141
4

Вот знает человек, где нужно рыбачить!

Мэр города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор отправилась с семьёй на лодке в Атлантический океан, чтобы наловить лобстеров, но вместо ракообразных наткнулась на большой тюк с наркотиками. Кастор вскрыла мешок и обнаружила внутри килограммовые брикеты с изображением бабочки. Вскрывать их уже не было никакой необходимости — градоначальница долгое время прослужила в полиции и знала, как выглядят упаковки с кокаином.

Кастор сразу же оповестила береговую охрану и передала им находку. Внутри оказалось 30 брикетов с южноамериканским кокаином стоимостью примерно 1,1 млн долларов.

Примечательно, что местные власти сообщили о найденных "отдыхающим лодочником" наркотиках ещё в конце июля. И только на днях рассказали, что это была мэр третьего по размеру города Флориды. Видимо, личность не стали раскрывать сразу, чтобы журналисты не портили отпуск градоначальнице.

Как сообщают местные издания, остаток отпуска мэр с семьёй провели уже без эксцессов — кокаин больше не попадался и наконец удалось выловить целых 60 лобстеров. Также СМИ сообщают, что находка мэра не является чем-то необыкновенным — наркотики в этом районе находят постоянно. Только за последний месяц лодочники 5 раз вылавливали гашиш, марихуану и кокаин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: tampa   Атлантический океан   Флорида   кокаин   мэр   отпуск   рыбалка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Андрей 59 минут назад
Ну да, чисто случайно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Доктор Джонс 52 минуты назад
Где-то плачет одинокий Зеленский...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Алексей Бляйбтрой Час назад
Паша Техник вошёл в чат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов Час назад
Просто всё это время градоначальник отходила от 31 брикета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#интересно#аварии#подборка#позитив#сарказм#интересное#собака
#Юмор#люди#автомир#США#забавно#кино#факты#фильм#дети#природа
#Прикол#машина#в мире#ДТП#авто аварии#Автовсячина#новости#знаменитости#Прошлое#конфликт
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться