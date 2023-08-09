Мэр американского города выловила на рыбалке 30 кг кокаина

Вот знает человек, где нужно рыбачить!
Мэр города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор отправилась с семьёй на лодке в Атлантический океан, чтобы наловить лобстеров, но вместо ракообразных наткнулась на большой тюк с наркотиками. Кастор вскрыла мешок и обнаружила внутри килограммовые брикеты с изображением бабочки. Вскрывать их уже не было никакой необходимости — градоначальница долгое время прослужила в полиции и знала, как выглядят упаковки с кокаином.
Кастор сразу же оповестила береговую охрану и передала им находку. Внутри оказалось 30 брикетов с южноамериканским кокаином стоимостью примерно 1,1 млн долларов.
Примечательно, что местные власти сообщили о найденных "отдыхающим лодочником" наркотиках ещё в конце июля. И только на днях рассказали, что это была мэр третьего по размеру города Флориды. Видимо, личность не стали раскрывать сразу, чтобы журналисты не портили отпуск градоначальнице.
Как сообщают местные издания, остаток отпуска мэр с семьёй провели уже без эксцессов — кокаин больше не попадался и наконец удалось выловить целых 60 лобстеров. Также СМИ сообщают, что находка мэра не является чем-то необыкновенным — наркотики в этом районе находят постоянно. Только за последний месяц лодочники 5 раз вылавливали гашиш, марихуану и кокаин.
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