Как сложилась судьба Всеволода Абдулова - лучшего друга Высоцкого и подлеца “Петюни” из фильма “Место встречи изменить нельзя”

После школы он подал документы сразу в три ВУЗа, но его главной целью была школа-студия МХАТ. Туда его не приняли, зато Всеволод познакомился с Владимиром Высоцким. Они разговорились в курилке, потом встретились и выпили, а затем дружили до самой смерти Владимира Семёновича. Кстати, Абдулов был единственным, кто не пиарился на кончине Высоцкого - не писал книг о дружбе с советской звездой, не раздавал интервью - всё это он считал оскорблением памяти своего друга. Такого он никогда не допускал.