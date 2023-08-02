Как сложилась судьба Всеволода Абдулова - лучшего друга Высоцкого и подлеца “Петюни” из фильма “Место встречи изменить нельзя”

В жизни он был полной противоположностью своему экранному образу.
Всеволод Абдулов появился на свет в Москве, в интеллигентной актёрской семье. В их доме часто гостили: Фаина Раневская, Евгений Вахтангов, Ростислав Плятт и другие звёзды театра и кино. Так что Всеволод ещё в детстве твёрдо решил стать актёром.
После школы он подал документы сразу в три ВУЗа, но его главной целью была школа-студия МХАТ. Туда его не приняли, зато Всеволод познакомился с Владимиром Высоцким. Они разговорились в курилке, потом встретились и выпили, а затем дружили до самой смерти Владимира Семёновича. Кстати, Абдулов был единственным, кто не пиарился на кончине Высоцкого - не писал книг о дружбе с советской звездой, не раздавал интервью - всё это он считал оскорблением памяти своего друга. Такого он никогда не допускал.
По-джентльменски он вёл себя и с женщинами. Женился он рано, на студентке Бауманки. Вскоре родилась дочь Юлия, но брак оказался недолговечным. Тем не менее Всеволод обеспечивал дочь и помогал жене - Юлия всегда любила и уважала отца, а бывшая супруга не сказала о нём ни одного плохого слова. Так же галантно и по-мужски он вёл себя и с другими женщинами, которые появлялись потом в его жизни.
А вот карьера не сложилась. В 1977 году Всеволод поехал в Азербайджан и попал там в страшную автомобильную аварию. Больше 20 дней актёр был в коме и балансировал между жизнью и смертью. Но всё же врачам удалось его вернуть и Всеволод даже смог вернуться к работе. Но последствия травмы мучили его всю жизнь - Абдулов стал забывчив, поэтому постепенно отошёл от сцены и кино. Зато взялся за озвучку.
Его голос звучит в "Списке Шиндлера", "Человеке дождя", "Гарри Поттере", "Властелине колец", "Черном плаще", "Черепашках-ниндзя", "Скале Фрэгглов", "Робине Гуде", "Чипе и Дейле", "Приключениях мишек Гамми" и многих других фильмах и мультиках.
Всеволод Абдулов скончался в 27 июля 2002 года, не дотянув даже до 60-летия. И в тот день, когда сердце актёра остановилось, родился его правнук. Мальчика назвали Владимиром - в честь знаменитого барда и лучшего друга Абдулова.
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