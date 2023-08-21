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Быт российских проводников

Быт российских проводников

Автор:
21 августа 2023 20:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   быт   гигиена   интересное   люди   проводник поезда   ржд   
2818
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Выбирая работу сотрудника железной дороги, люди отдают огромное количество своего времени стуку колес и лавированию в коридоре вдоль купе. Профессия нелёгкая, а нужно как-то обустраивать быт в довольно-таки экстремальных условиях. Готовка, гигиена... Всё это требует особого подхода.

С минусами профессии примириться дано не каждому. Бывает, что рейсы занимают несколько суток, а то и недель, поэтому надо как-то адаптироваться.


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Разумеется, главный вопрос - как мыться. Редко в каком поезде существует душ, а уж тем более отдельный душ для проводников. Проводники справляются кто как может: некоторые моются водой из бутылок, а кто-то, с привычным тазиком, полным нагретой воды, отправляется в туалет поезда.


Ещё за зеркалом туалета порой скрывается шланг с душевой насадкой, который используется проводниками. Ну и, конечно, можно помыться на вокзалах, если долгая остановка, так как для сотрудников ж/д вход в санузел поезда бесплатный. Чаще ночью, или в 4-5 утра, потому что в остальное время они должны работать. Но всё это мало похоже на комфорт, согласитесь.


Стирка веще происходит вручную, в вёдрах или тазиках. Сушить бельё приходится в купе проводника, на вешалках. Так они и спят, пока на голову свисают бельё и рубашки.


Когда поезд дальнего следования, то на "подножном корме" долго не протянуть, поэтому проводники умудряются готовить домашнюю еду вроде супов или плова. Кухня обустраивается непосредственно в котельной, где можно поставить маленькие плитки. В некоторых поездах (новых) есть микроволновки и холодильники, так что можно наготовить еды с собой и разогреть её. Главное, чтобы было электричество.
В жару, особенно если вагон не оснащён кондиционером, работники железной дороги спасаются мороженым.


Между рейсами проводнику не до отдыха. По прибытии поезда нужно сдать начальнику поезда бланки учёта количества человек в вагоне, накладные на бельё, расход постельного белья, чайную продукцию, специальные устройства контроля электронных билетов. После ухода пассажиров проводник начинает складывать бельё, потом моет посуду, проводит уборку в вагоне, отмечает в журнале все технические неисправности, если они появились за время пути. И тогда можно ненадолго уйти по своим делам.

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Метки: Жизнь   быт   гигиена   интересное   люди   проводник поезда   ржд   
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8  комментариев
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76k
Viktor 2 часа назад
Жалко не озвучено сколько они получают за это!
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мемфрид 23 минуты назад
Быт российских проводников явно лучше, чем быт российских полупроводников.
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19k
Bill Полчаса назад
Подрабатывал как-то в студенчестве проводником. Всё было нормально. Не умерли от недостатка супа или душа.
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49
Mouse Bill 14 минут назад
У тебя просто месячных не было ))
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747
Vergüenza Ajena Полчаса назад
так как для сотрудников ж/д вход в санузел поезда бесплатный.
----------
Поезда или всё же вокзала?
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52k
Мойша 2 часа назад
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