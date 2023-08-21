Быт российских проводников

Ещё за зеркалом туалета порой скрывается шланг с душевой насадкой, который используется проводниками. Ну и, конечно, можно помыться на вокзалах, если долгая остановка, так как для сотрудников ж/д вход в санузел поезда бесплатный. Чаще ночью, или в 4-5 утра, потому что в остальное время они должны работать. Но всё это мало похоже на комфорт, согласитесь.



