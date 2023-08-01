Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше

Позже этот автомобиль догнала еще одна машина, которая устроила дрифт на дороге. Девушка же в обнаженном виде рядом танцевала на капоте.



Тем временем шумная компания на BMW добралась до Сочи.

Развратницы продолжают трясти попами на улицах курорта. Краснодарская полиция начала их поиск.