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Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше

Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше

Автор:
01 августа 2023 09:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   краснодар   люди   обнаженная девушкоа на крыше   развлечение   
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В соцсетях появилось видео, на котором девушка, сидя на крыше иномарки во время движения, разделась.

Позже этот автомобиль догнала еще одна машина, которая устроила дрифт на дороге. Девушка же в обнаженном виде рядом танцевала на капоте.

Тем временем шумная компания на BMW добралась до Сочи.


Развратницы продолжают трясти попами на улицах курорта. Краснодарская полиция начала их поиск.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   краснодар   люди   обнаженная девушкоа на крыше   развлечение   
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16  комментариев
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15k
FatZilla Час назад
Вот сколько читаю историй, когда вполне молодые и симпатичные девицы голыми попадаются, хоть раз бы оказаться поблизости...
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43k
Игорь 2 минуты назад
Вчера по каналу "Россия 24" сказали, что уже нашли.
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8k
Nikolay 9 минут назад
А зачем ищут? Познакомиться хотят?
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2k
SmartCat101 21 минуту назад
и ни один не догадался подрезать и оттормозиться , что-бы эти имбецилы покатились как горох по дороге
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−6
lumrhpa Полчаса назад
а в чём собственно правонарушение ?
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−6
lumrhpa Полчаса назад
ищет ! не вспотели ?
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9k
Garpia121 Полчаса назад
А что долго искать? Номера хорошо видно.
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1k
Антон 44 минуты назад
Что тут сказать?1 Кон Чен Ные!
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15k
banzai7 58 минут назад
Мля, новость!
Уже по первому каналу рассказали, что их нашли.
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3k
wwwoffka 1 Час назад
Вот бы у каждой машины был индивидуальный регистрационный номер, насколько легче было бы искать нарушителей.
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ScorpionDS Час назад
Мой друг рассчитывал больше увидеть ...
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