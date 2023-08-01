Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше

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В соцсетях появилось видео, на котором девушка, сидя на крыше иномарки во время движения, разделась.
Позже этот автомобиль догнала еще одна машина, которая устроила дрифт на дороге. Девушка же в обнаженном виде рядом танцевала на капоте.
Тем временем шумная компания на BMW добралась до Сочи.
Развратницы продолжают трясти попами на улицах курорта. Краснодарская полиция начала их поиск.
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Уже по первому каналу рассказали, что их нашли.