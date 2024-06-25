В Краснодаре голая женщина бегала по балконам и бросалась на местных жителей

Она бегала по балконам общего пользования в элитном ЖК «Центральный» в поисках лучшей доли и бросалась на местных жителей. Судя по всему, дама находилась под действием запрещенных веществ.
Отмечается, что местные жители заперли гражданку на одном из балконов и позвонили в полицию, сообщает телеграм-канал “Краснодар Телетайп”.
“Когда скоро 30 и срочно нужен муж”, – именно так прокомментировали увиденное подписчики.
-Я всё понимаю -женщина асоциально себя ведет. Но мужики какие конченные пошли. Снять, выложить в интернет. Ну, вызовите службы соответствующие.
-Запереть на балконе на высоте – это не самый лучший способ. У барышни в голове пуля, могла и выпасть. Сама бы погибла и ещё внизу кого-нибудь прихватить могла бы. Пацанов затаскали бы, за оставлении в опасности. Смерть была бы на их совести, косвенно конечно.
-Мужик может взять за волосы – в холодный душ и в скорую позвонить. Насмехаться и снимать всё равно считаю последним делом. Либо помоги, либо пройди мимо. - Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Sochistream (https://sochistream.ru/)
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