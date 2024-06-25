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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1519 постов • 63 подписчика подписаться
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В Краснодаре голая женщина бегала по балконам и бросалась на местных жителей

В Краснодаре голая женщина бегала по балконам и бросалась на местных жителей

Автор:
25 июня 2024 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   балкон   голая   люди   наркоманка   
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Она бегала по балконам общего пользования в элитном ЖК «Центральный» в поисках лучшей доли и бросалась на местных жителей. Судя по всему, дама находилась под действием запрещенных веществ.

Отмечается, что местные жители заперли гражданку на одном из балконов и позвонили в полицию, сообщает телеграм-канал “Краснодар Телетайп”.

“Когда скоро 30 и срочно нужен муж”, – именно так прокомментировали увиденное подписчики.

-Я всё понимаю -женщина асоциально себя ведет. Но мужики какие конченные пошли. Снять, выложить в интернет. Ну, вызовите службы соответствующие.

-Запереть на балконе на высоте – это не самый лучший способ. У барышни в голове пуля, могла и выпасть. Сама бы погибла и ещё внизу кого-нибудь прихватить могла бы. Пацанов затаскали бы, за оставлении в опасности. Смерть была бы на их совести, косвенно конечно.

-Мужик может взять за волосы – в холодный душ и в скорую позвонить. Насмехаться и снимать всё равно считаю последним делом. Либо помоги, либо пройди мимо. - Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Sochistream (https://sochistream.ru/)


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   балкон   голая   люди   наркоманка   
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6  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин 56 минут назад
ЗЭ БЭСТ!
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Mauritanien Полчаса назад
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37k
Fat Lynx 48 минут назад
Да [мат] бы ее с тазера! Видос где ее колбасит без блюра 100% вышел бы в хиты ю-туба!
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3k
Жирный бот 48 минут назад
ну х.з, после просмотра в сети этого видео, может у барышни что переклинит в мозгу и она забросит употребление всякой дряни
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26k
Сибиряк 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1889 постов (1605 в горячем)

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