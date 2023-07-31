Компьютеры, микроскопы и учебный инвентарь в заброшенном здании в центре Москвы

Когда здесь были проведены последние занятия, точно не известно. Но судя по чистоте коридоров, студенты здесь обучались еще совсем недавно. Ну, или мародеры долго не знали об этом месте.

В другом коридоре остались висеть различные информационные плакаты. Один из них анонсировал Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ на тему «Россия к 2050 году». Загуглив название мероприятия, выяснилось, что проводилось оно аж в 2010–2011 годах. То есть или здание стали покидать аж больше десятка лет назад, или никак не хотели прощаться с этим плакатом еще последующие сколько-то лет.