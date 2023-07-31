Компьютеры, микроскопы и учебный инвентарь в заброшенном здании в центре Москвы

С каждым годом встретить на заброшенных объектах напоминания о советском прошлом России становится все труднее. Многие из таких мест либо снесены, либо разграблены, а что-то интересное часто находится за пределами крупных городов, куда порой не так просто добраться.
Но нам удалось найти относительно недавно заброшенное место со множеством советских артефактов и просто интересных находок прямо в центре Москвы. Итак, речь сегодня пойдет о бывшем Московском государственном вечернем металлургическом институте (МГВМИ).
Начнем нашу «экскурсию» с проходной учебного заведения. Тут по-прежнему стоят турникеты, а над входом горит вывеска «выход».
Институт основали в далеком 1930 году и сначала носил название Московский завод-втуз «Серп и молот». Закрылось учреждение в 2013 году в результате реорганизации, его включили в состав Металлургического факультета Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ). А согласно ЕГРЮЛ, изначальную организацию ликвидировали осень 2015 года.
Когда здесь были проведены последние занятия, точно не известно. Но судя по чистоте коридоров, студенты здесь обучались еще совсем недавно. Ну, или мародеры долго не знали об этом месте.
В другом коридоре остались висеть различные информационные плакаты. Один из них анонсировал Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ на тему «Россия к 2050 году». Загуглив название мероприятия, выяснилось, что проводилось оно аж в 2010–2011 годах. То есть или здание стали покидать аж больше десятка лет назад, или никак не хотели прощаться с этим плакатом еще последующие сколько-то лет.
Пора нам заглянуть и в сами аудитории. Часть из них выглядит довольно современно с относительно свежими потолками и вывесками.
Но есть и более старые помещения, явно напоминающие о далеком прошлом заведения, о чем мы писали в самом начале. Например, на следующем фото сохранена старая мебель, причем в весьма неплохом состоянии, пожелтевшие от времени плакаты и памятки. Даже запах здесь сохранился. Как в старой библиотеке! А на втором снимке запечатлена присущая советскому периоду картина на научную тематику.
Тут также осталась чья-то тетрадь, на полках сохранились геометрические фигуры, а на столах стоит множество приборов для лабораторных работ. Все эти изделия не выглядят современно, однако у многих выпускников остались сугубо положительные воспоминания о проведенном здесь учебном времени.
“Учился в этом ВУЗе с 1999 по 2005. Отличный преподавательский состав. Учили очень хорошо. Металлургию давали основательно. До сих пор помню Диаграмму Железо-Углерод”, — пишет один из пользователей в Яндексе.“Замечательный Институт! Учился в 2006г в группе МС-06Д, ФАТИО. Замечательные преподаватели, очень тёплые воспоминания”, — пишет другой.
А вот такой самодельный плакат остался висеть в кабинете английского — на нем студенты описали такие субкультуры как панки, хиппи, байкеры и даже рейверы!
“Преподавал на кафедре информатики и вычислительной техники. <...> Приятно было работать с вечерниками. Правда всякое бывало. И пьяные на занятия приползали и шприцы в туалетах...но общее впечатление нормальное”, — рассказал один из бывших учителей
Так что, в стенах этого института всякое бывало.
В учительских кабинетах таких чистоты и порядка нам застать не удалось. На столах и полу разбросаны зачетки и студенческие билеты, по углам сброшена канцелярия и забытая техника. Среди этого остались лежать и фото, на которых запечатлены некогда учившиеся тут студентки.
И, конечно же, куда без брошенных и высохших без воды растений. И почему почти никогда о них никто не заботится?
Но вернемся к артефактам СССР и прочим останкам прошлого. Агитационные плакаты, старые книги, руководство по Windows 2000, часы, почтовые марки и многое другое было найдено в многочисленных кабинетах заброшенного здания. Ходя по нему, создавалось впечатление, будто оно стоит заброшено по меньшей мере с 90-х годов.
Металлургия и металлообработка — это в первую очередь масштабные производства с гигантскими трубами, доменные печи, конвейеры, прессы и прочие впечатляющие составляющие. На этом объекте мы такого не встретим, но у нас нашлось что-то лучше — фото станков! Ну ладно, не только фото, но об этом чуть позже.
Пока у нас на очереди помещение кафедры. Оно сохранилось намного лучше предыдущих кабинетов и до сих пор выглядит довольно презентабельно.
Мы почти обошли высокие этажи и приблизились к не менее интересным местам. Перед нами кабинет химии со множеством разных колбочек и приборов. Даже крупный сосуд дьюара остался здесь.
Некоторые емкости по-прежнему наполнены различными веществами, а кое-где остались результаты каких-то смешений.
Еще немного фотоснимков и плакатов. Вот, например, посвященный Металл-экспо 2011 на тему будущего российской металлургии.
Вот все этажи пройдены, не просмотренным остается подвал. И даже там есть, что посмотреть. К примеру, неплохо сохранившийся компьютерный зал — и правда, как так вышло, что столько техники осталось нетронутой?
А вот и самая интересная находка: оптическое оборудование. Почти не запылившееся, словно на следующий день сюда снова придут студенты. Конечно, конкретно эти микроскопы, вероятно, уже не используются и заменяются на современные аналоги, но выглядят они довольно впечатляюще.
Соседнее и последнее помещение сохранилось хуже всех остальных, так как тут когда-то, судя по всему, протекли трубы. На полу одиноко продолжили стоять небольшие станочки и портрет Ньютона.
На этом наша экскурсия подошла к концу. К моменту написания этого рассказа в здании уже начались реконструкционные работы. Вероятно, сейчас оно уже опустело, а все вещи были вывезены или выброшены.
Надеюсь, что самые ценные их них всё же попали в хорошие руки, а не оказались на помойке...
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