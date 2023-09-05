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В Москве нашли самую дорогую квартиру в стране

В Москве нашли самую дорогую квартиру в стране

Автор:
05 сентября 2023 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кремль   Москва   Софийская набережная   особняк   самая дорогая квартира   фото   
2908
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Побит очередной рекорд стоимости самого дорогого жилья. Предыдущие "самые дорогие" апартаменты стоили чуть более трёх миллиардов рублей.

На продажу в Москве выставили квартиру, которая сразу же получила звание самого дорогого жилья в столице, подвинув на вторую строчку пентхаус в Пресненском районе стоимостью 3,1 млрд рублей.


Теперь самая дорогая квартира находится прямо напротив Кремля — в элитном ЖК "Золотой" на Софийской набережной. Застройщик просит за неё 3, 95 млрд рублей.

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Апартаменты класса de luxe расположены в отдельно стоящем историческом особняке, который является частью ЖК "Золотой". Это многоуровневая — четырёхэтажная квартира с девятью комнатами общей площадью 872 кв. метра. В апартаментах есть собственная терраса, балкон с видом на башни Кремля, Успенский собор и Храм Христа Спасителя, а также небольшой частный сад площадью 42 кв. метра.

"Для резидентов предусмотрены два входа: со стороны набережной Москвы-реки и с территории собственного двора. Собственный парковочный бокс на пять машиномест с комнатой для охраны или отдыха водителя, персональный лифт, ведущий из паркинга на каждый из этажей особняка", — говорится в объявлении.

Примечательно, что квартиру можно приобрести в ипотеку. Самую низкую ставку предложил ВТБ — 4,5%. При первоначальном платеже в 791 млн рублей банк даст кредит на 20 лет, ежемесячный платёж в котором составит чуть более 20 млн рублей.

Впрочем, стоимость перестроенного особняка может и вырасти. Поскольку ремонт там, судя по всему, ещё не делали. На представленных фотографиях показано то, как может выглядеть квартира после выполнения всех работ.

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Метки: Кремль   Москва   Софийская набережная   особняк   самая дорогая квартира   фото   
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27  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
никогда не понимал квартиры-музеи . везде мрамор комнаты как стадион эхо как в склепе . нахрена ? квартира должна давать чувство защищенности ,уюта и спокойствия а не давить на глаза и мозг как приемный покой больницы.
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1k
Потому что я Алёша 8 минут назад
Знаю зависть это не хорошо, но... Хочу чтоб Ленин проснулся и сдалал из нее коммуналку.
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51k
turyst 10 минут назад
Когда московские власти (Собянин) продавали спортивный комплекс Олимпийский, то его купили за 3 млд рублей.

Т.е. он даже не на втором месте.

Хотя там даже свои бассейны есть. И каток груглогодичный.

Наверное, потому, что дальше от Кремля.

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2k
jnkbxybr 14 минут назад
дешевая ипотека, надо брать
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3k
Алекс 19 минут назад
"с комнатой для охраны или отдыха водителя"... то есть либо охрана, либо водитель????
не буду брать))))))
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1k
Kra 21 минуту назад
это не квартира, а какое-то "представительство".
Для кого это строится?
тут и фитнесс не нужен, каждый день будешь 20 тыс шагов только по квартире наматывать
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2k
Виталий 23 минуты назад
Если продавать билеты на посмотреть, можно часть вложений отбить.
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Расположение конечно крутое, здесь ничего не скажешь.
Но в центре почти всегда нечем дышать, загазованность дикая, особенно когда нет ветра.
Под окнами - круглосуточное движение, да ещё газовая ТЭЦ в ста метрах.
Так что окна не откроешь, и садик и терраса нахрен усрались. Будешь сидеть как все запертым в четырёх стенах и любоваться кремлём. Со временем надоест.
Добротный отдельный дом с большим участком гораздо интереснее. Где-нибудь недалеко от Москвы в чистом районе на берегу реки. Дешевле во много раз, даже с охраной. Но дело даже не в цене - уютнее, спокойнее, свободнее, чище...
Я почти каждые выходные в деревню езжу, так уезжать не хочу. Свой дом, это свой дом, никакая квартира не сравнится.
А если учитывать, что многие крупные игроки сейчас выносят бизнес за город, да и работают удалённо, то назначение этих апартаментов вообще не очень ясно.
Ну разве что знакомым пыль в глаза пускать...
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17k
Сергей 38 минут назад
"А это квартира Виктора Марьяновича, сделанная просто и со вкусом. В гигантском золотом слитке выдолблены многоуровневые апартаменты и анатомический унитаз, омываемый слезами завистников."

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3k
kuchipachi 39 минут назад
Ну пока цена - это только желание. Думаю можно потолкаться и скинуть пару десятков миллионов, а то и сотен
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9k
Oleg 41 минуту назад
элитное жильё и бегать с этажа на этаж... у- удобство.
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14k
? ? ? 43 минуты назад
жк монтеро в Адлере - квадратный метр подороже будет
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−23
. 55 минут назад
это 41 миллион $ . тюю у нас в nyc за 250 продали недавно ...
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34k
koleos72 56 минут назад
Ещё лярд в ремонт уйдёт, мебель на полтос лимонов, вот тебе и пять!
Походу чем ближе к кремлю, тем больше зарплата!
То-то вся рвань в Собянинск жмётся!
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9k
Уретра Брежнева 57 минут назад
Интересно , а под реновацию попадает ?
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12k
ron Час назад
кто поставил минус??? да что в этой-то новости может не нравится???
)))
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4k
Alex Час назад
Чет цвет стен как-то не очень. Не буду брать
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16k
banzai7 Час назад
На самом деле, почти у всех москвичей такие квартиры и ещё москвичи не работают.
Раскрываю правду для тех, кто говорит: "вы тут в Москве все зажрались".
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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62k
doker 2 часа назад
Ааа... Либо блогер купит, либо полковник.
Это не про нас точно.
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