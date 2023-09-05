В Москве нашли самую дорогую квартиру в стране

Побит очередной рекорд стоимости самого дорогого жилья. Предыдущие "самые дорогие" апартаменты стоили чуть более трёх миллиардов рублей.
На продажу в Москве выставили квартиру, которая сразу же получила звание самого дорогого жилья в столице, подвинув на вторую строчку пентхаус в Пресненском районе стоимостью 3,1 млрд рублей.
Теперь самая дорогая квартира находится прямо напротив Кремля — в элитном ЖК "Золотой" на Софийской набережной. Застройщик просит за неё 3, 95 млрд рублей.
Апартаменты класса de luxe расположены в отдельно стоящем историческом особняке, который является частью ЖК "Золотой". Это многоуровневая — четырёхэтажная квартира с девятью комнатами общей площадью 872 кв. метра. В апартаментах есть собственная терраса, балкон с видом на башни Кремля, Успенский собор и Храм Христа Спасителя, а также небольшой частный сад площадью 42 кв. метра.
"Для резидентов предусмотрены два входа: со стороны набережной Москвы-реки и с территории собственного двора. Собственный парковочный бокс на пять машиномест с комнатой для охраны или отдыха водителя, персональный лифт, ведущий из паркинга на каждый из этажей особняка", — говорится в объявлении.
Примечательно, что квартиру можно приобрести в ипотеку. Самую низкую ставку предложил ВТБ — 4,5%. При первоначальном платеже в 791 млн рублей банк даст кредит на 20 лет, ежемесячный платёж в котором составит чуть более 20 млн рублей.
Впрочем, стоимость перестроенного особняка может и вырасти. Поскольку ремонт там, судя по всему, ещё не делали. На представленных фотографиях показано то, как может выглядеть квартира после выполнения всех работ.
Источник:
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Т.е. он даже не на втором месте.
Хотя там даже свои бассейны есть. И каток груглогодичный.
Наверное, потому, что дальше от Кремля.
не буду брать))))))
Для кого это строится?
тут и фитнесс не нужен, каждый день будешь 20 тыс шагов только по квартире наматывать
Но в центре почти всегда нечем дышать, загазованность дикая, особенно когда нет ветра.
Под окнами - круглосуточное движение, да ещё газовая ТЭЦ в ста метрах.
Так что окна не откроешь, и садик и терраса нахрен усрались. Будешь сидеть как все запертым в четырёх стенах и любоваться кремлём. Со временем надоест.
Добротный отдельный дом с большим участком гораздо интереснее. Где-нибудь недалеко от Москвы в чистом районе на берегу реки. Дешевле во много раз, даже с охраной. Но дело даже не в цене - уютнее, спокойнее, свободнее, чище...
Я почти каждые выходные в деревню езжу, так уезжать не хочу. Свой дом, это свой дом, никакая квартира не сравнится.
А если учитывать, что многие крупные игроки сейчас выносят бизнес за город, да и работают удалённо, то назначение этих апартаментов вообще не очень ясно.
Ну разве что знакомым пыль в глаза пускать...
Походу чем ближе к кремлю, тем больше зарплата!
То-то вся рвань в Собянинск жмётся!
)))
Лет на 1000 я бы взял ))
Раскрываю правду для тех, кто говорит: "вы тут в Москве все зажрались".
Это не про нас точно.