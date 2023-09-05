В Москве нашли самую дорогую квартиру в стране

На продажу в Москве выставили квартиру, которая сразу же получила звание самого дорогого жилья в столице, подвинув на вторую строчку пентхаус в Пресненском районе стоимостью 3,1 млрд рублей.

Теперь самая дорогая квартира находится прямо напротив Кремля — в элитном ЖК "Золотой" на Софийской набережной. Застройщик просит за неё 3, 95 млрд рублей.